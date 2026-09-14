Φωτιά στη Χαλκιδική: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα – ΦΩΤΟ

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Μάχη με τις φλόγες δίνουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε πευκόφυτη δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε γύρω στις 15.30, ενώ στις 15.45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 80 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ. εθελοντές, 28 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο και έξι αεροσκάφη, ενώ για την επιχείρηση έχει κινητοποιήσει υδροφόρες και ο Δήμος Κασσάνδρας.

Μήνυμα από το 112

Λόγω της πυρκαγιάς, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με την σύσταση στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ελάνης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ελάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 14, 2026

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