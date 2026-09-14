Αδιανόητο βίντεο: Προσπέραση σε διπλή διαχωριστική γραμμή πριν από στροφή – Για λίγο αποφεύχθηκε το τροχαίο

Οδηγός πραγματοποίησε διπλή προσπέραση σε διπλή διαχωριστική γραμμή λίγο πριν από στροφή, αποφεύγοντας οριακά τροχαίο

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Επικίνδυνη προσπέραση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης στους δρόμους της Ελλάδας, με ένα νέο βίντεο να καταγράφει διπλή προσπέραση σε διπλή διαχωριστική γραμμή λίγο πριν από στροφή.
  • Αυτήν την φορά οδηγός καταγράφηκε να πραγματοποιεί διπλή προσπέραση σε διπλή διαχωριστική γραμμή λίγο πριν από στροφή, ενώ μάλιστα από το αντίθετο ρεύμα ερχόταν άλλο όχημα.
  • Το εξοργιστικό βίντεο, που αναρτήθηκε στη σελίδα «Νέα Πεντέλη – Ο Τόπος μας» στο Facebook, δείχνει την επικίνδυνη ενέργεια που για λίγο απέφυγε ένα τροχαίο.

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Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης στους δρόμους της Ελλάδας.

Αυτήν την φορά οδηγός καταγράφηκε απο κάμερα να πραγματοποιεί διπλή προσπέραση σε διπλή διαχωριστική γραμμή λίγο πριν από στροφή, ενώ μάλιστα από το αντίθετο ρεύμα ερχόταν άλλο όχημα.

Το βίντεο αναρτήθηκε σήμερα στη σελίδα «Νέα Πεντέλη – Ο Τόπος μας» στο Facebook, με τον χρήστη να αναφέρει: «Στις 12 το μεσημέρι ερχόμουν στον περιφερειακό από Άγιο Πέτρο προς Παλαιά Πεντέλη. Μου είχε κολλήσει ένας από πίσω και 3 φορές ξεκίνησε προσπέραση, με διπλή διαχωριστική, επάνω σε στροφή, αλλά την ανέβαλλε τελευταία στιγμή λόγω εμφανίσεως οχήματος από το αντίθετο ρεύμα. Την επόμενη όμως έκανε την προσπέραση, με διπλή διαχωριστική, και μάλιστα διπλή προσπέραση αν και είχε το διάστημα να μπει ενδιάμεσα, παρόλο που ακολουθούσε στροφή και είδε και αντίθετα ερχόμενο όχημα. Τι να πω;»

Δείτε το εξοργιστικό βίντεο:

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