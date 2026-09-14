Αδιανόητο βίντεο: Προσπέραση σε διπλή διαχωριστική γραμμή πριν από στροφή – Για λίγο αποφεύχθηκε το τροχαίο

Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης στους δρόμους της Ελλάδας.

Αυτήν την φορά οδηγός καταγράφηκε απο κάμερα να πραγματοποιεί διπλή προσπέραση σε διπλή διαχωριστική γραμμή λίγο πριν από στροφή, ενώ μάλιστα από το αντίθετο ρεύμα ερχόταν άλλο όχημα.

Το βίντεο αναρτήθηκε σήμερα στη σελίδα «Νέα Πεντέλη – Ο Τόπος μας» στο Facebook, με τον χρήστη να αναφέρει: «Στις 12 το μεσημέρι ερχόμουν στον περιφερειακό από Άγιο Πέτρο προς Παλαιά Πεντέλη. Μου είχε κολλήσει ένας από πίσω και 3 φορές ξεκίνησε προσπέραση, με διπλή διαχωριστική, επάνω σε στροφή, αλλά την ανέβαλλε τελευταία στιγμή λόγω εμφανίσεως οχήματος από το αντίθετο ρεύμα. Την επόμενη όμως έκανε την προσπέραση, με διπλή διαχωριστική, και μάλιστα διπλή προσπέραση αν και είχε το διάστημα να μπει ενδιάμεσα, παρόλο που ακολουθούσε στροφή και είδε και αντίθετα ερχόμενο όχημα. Τι να πω;»

Δείτε το εξοργιστικό βίντεο: