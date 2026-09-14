Ιράν: Στην αγχόνη 33χρονη blogger για αναρτήσεις στο Instagram – «Επέλεξα τον δρόμο στον οποίο πίστευα»

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Η αυστηροποίηση της κρατικής καταστολής στο Ιράν προσλαμβάνει νέες δραματικές διαστάσεις, καθώς οι δικαστικές αρχές της χώρας καταφεύγουν όλο και συχνότερα στη χρήση της θανατικής ποινής για την καταστολή των φωνών που αντιδρούν στο καθεστώς, στοχεύοντας ανοιχτά ακτιβιστές, διαδηλωτές αλλά και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μία 33χρονη Ιρανή blogger, η Μαρζιέ «Σεβντά» Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί, καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία της «προσβολής του Ανώτατου Ηγέτη» του Ιράν, αφού προηγουμένως είχε προχωρήσει σε μια ανατριχιαστική τελευταία ανάρτηση στο Instagram.

Η Σαμσαμπαντί κρατείται στις φυλακές Μπαντάρ Αμπάς μετά τη σύλληψή της νωρίτερα φέτος. Καταδικάστηκε από το Τμήμα 3 του Επαναστατικού Δικαστηρίου της Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν στην κατοχή του ειδησεογραφικού δικτύου Iran International.

Πριν από τη σύλληψή της, άφησε ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα για τους περίπου 10.000 followers της στο Instagram, όπως αναφέρει το NeedToKnow.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Αν μια μέρα φύγω από αυτόν τον κόσμο, να ξέρετε μόνο ένα πράγμα – επέλεξα τον δρόμο στον οποίο πίστευα».

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Οι κατηγορίες, οι ποινές και η κατάσταση της υγείας της

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA), η Σαμσαμπαντί καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία της «διαφθοράς επί της γης».

Στη δικογραφία της περιλαμβάνονται ισχυρισμοί ότι προσέβαλε τον Ανώτατο Ηγέτη και διεξήγαγε επικοινωνιακή και προπαγανδιστική δραστηριότητα κατά της εθνικής ασφάλειας. Κατηγορήθηκε επίσης για διενέργεια κατασκοπευτικής δραστηριότητας για λογαριασμό «εχθρικών κυβερνήσεων».

Μία επιπλέον κατηγορία αφορούσε μια φωτογραφία που φέρεται να τράβηξε από απόσταση σε σημείο που είχε πληγεί από πυραυλική επίθεση. Οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι απέστειλε την εικόνα αυτή σε περσόφωνο μέσο ενημέρωσης με έδρα το εξωτερικό.

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Εκτός από τη θανατική ποινή, η Σαμσαμπαντί καταδικάστηκε και σε ποινές φυλάκισης μεταξύ δύο και πέντε ετών. Το δικαστήριο διέταξε επίσης τη δήμευση της περιουσίας της και της απαγόρευσε την πρόσβαση σε ορισμένες κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες.

Ο δικηγόρος της ενημερώθηκε για τη θανατική καταδίκη στις 23 Αυγούστου, σύμφωνα με το Iran International, ενώ η απόφαση εκδόθηκε από τον δικαστή Χατζέ-Χασανί.

Το μήνυμα στο Instagram δημοσιεύτηκε στις 23 Φεβρουαρίου και ήταν η τελευταία ανάρτηση στον λογαριασμό της πριν από τη σύλληψή της.

Η Σαμσαμπαντί κρατήθηκε σε απομόνωση για 20 ημέρες και υποβλήθηκε σε σφοδρές πιέσεις κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Γεννήθηκε στο Αράκ, μεγάλωσε στην Τεχεράνη και αργότερα έζησε στη Μπαντάρ Αμπάς.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας τα τελευταία έξι χρόνια. Πηγή με γνώση της κατάστασής της δήλωσε στο HRANA ότι η υγεία της έχει επιδεινωθεί δραματικά στη φυλακή, προκαλώντας έντονη ανησυχία λόγω των πολλαπλών ασθενειών της.

The Bandar Abbas Revolutionary Court has sentenced political prisoner Marzieh (Souda) Ebrahimi Shamsabadi, 32, to death on a charge of “corruption on earth.” The ruling also includes the confiscation of all her property and a permanent ban from government and public service.… — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) September 11, 2026

Μπαράζ εκτελέσεων και θανατικών ποινών σε γυναίκες

Η απόφαση αυτή εκδίδεται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς ανησυχίας για τη χρήση της θανατικής ποινής από το Ιράν εναντίον διαδηλωτών και πολιτικών κρατουμένων.

Η οργάνωση Iran Human Rights ανέφερε ότι τουλάχιστον 29 άτομα που συνελήφθησαν σε σχέση με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου έχουν εκτελεστεί από τον Μάρτιο.

Παράλληλα, το Κέντρο Αμπντοραχμάν Μπορουμάντ, με έδρα τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι έχει καταγράψει 950 εκτελέσεις στο Ιράν εντός του 2026 μέχρι τα τέλη Αυγούστου, σημειώνοντας ότι ανάμεσα στους εκτελεσθέντες περιλαμβάνονται τουλάχιστον 20 γυναίκες και 30 διαδηλωτές.

Τουλάχιστον οκτώ γυναίκες βρίσκονται αντιμέτωπες με τη θανατική ποινή σε φυλακές σε ολόκληρο το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων σε υποθέσεις που συνδέονται με τις πανεθνικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, όπως ανέφερε την Κυριακή η οργάνωση HRANA.

دست‌کم هشت زن زندانی به نام‌های پخشان عزیزی، ارغوان فلاحی، زهرا شهباز طبری، مریم هداوند، مهناز چاردولی، لیلا ابوالحسنی، ترانه رحیمی و سودا (مرضیه) ابراهیمی شمس‌آبادی در زندان‌های مختلف ایران با حکم #اعدام مواجه‌اند. احکام این زنان در پرونده‌هایی با اتهاماتی از جمله «بغی»،… pic.twitter.com/xmFcYgmCWT — خبرگزاری هرانا (@hra_news) September 13, 2026



Σύμφωνα με το HRANA, οι γυναίκες καταδικάστηκαν σε ξεχωριστές υποθέσεις, καθώς και σε υποθέσεις σχετικές με διαμαρτυρίες, με κατηγορίες όπως «ένοπλη ανταρσία», «εχθρότητα προς τον Θεό» (moharebeh) και «διαφθορά επί της γης» (efsad-fil-arz) — αδικήματα που επιφέρουν τη θανατική ποινή βάσει του ισλαμικού ποινικού κώδικα του Ιράν.

Οι υποθέσεις εκδικάστηκαν από τμήματα των Επαναστατικών Δικαστηρίων στην Τεχεράνη, το Ισφαχάν, το Ραστ και τη Μπαντάρ Αμπάς.

Οι θανατικές καταδίκες της Παχσάν Αζιζί και της Αργκαβάν Φαλαχί επικυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν.



Η Αζιζί, που κρατείται στις φυλακές Εβίν της Τεχεράνης, συνελήφθη τον Αύγουστο του 2023 και καταδικάστηκε σε θάνατο τον επόμενο χρόνο με την κατηγορία της «ένοπλης ανταρσίας μέσω συμμετοχής σε οργανώσεις που εναντιώνονται στη χώρα». Τα αιτήματά της για αναθεώρηση της δίκης έχουν έκτοτε απορριφθεί.

Η Φαλαχί, που κρατείται επίσης στις φυλακές Εβίν, συνελήφθη στην Τεχεράνη τον Φεβρουάριο του 2025 και καταδικάστηκε σε θάνατο για «ένοπλη ανταρσία μέσω συμμετοχής σε οργανώσεις που εναντιώνονται στην κυβέρνηση και ένοπλη δράση». Η ποινή της επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο τον Αύγουστο.

Μια τρίτη γυναίκα, η 68χρονη Ζαχρά Σαχμπάζ Ταμπαρί, καταδικάστηκε σε θάνατο για δεύτερη φορά, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε προηγούμενη θανατική ποινή και διέταξε νέα δίκη. Καταδικάστηκε για «ένοπλη ανταρσία μέσω συμμετοχής και δραστηριότητας σε αντικαθεστωτική οργάνωση» και κρατείται στις φυλακές Λακάν στη βόρεια πόλη Ραστ.

Τέσσερις άλλες γυναίκες, η Μαριάμ Χανταβάντ, η Μαχνάζ Τσαρντουλί, η Λέιλα Αμπολχασανί και η Ταρανέ Ραχίμι καταδικάστηκαν σε θάνατο σε υποθέσεις που συνδέονται με τις πανεθνικές διαμαρτυρίες του Ιανουαρίου.

Το HRANA σημείωσε ότι πέντε από τις οκτώ υποθέσεις βρίσκονται ακόμη στο αρχικό στάδιο της δίκης ή της έφεσης.

Τέλος, η οργάνωση υπογράμμισε την περίπτωση της Μπίτα Χεματί, η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο σε σχέση με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, πριν το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώσει την ποινή τον Ιούνιο και διατάξει νέα δίκη, με το αποτέλεσμα της οποίας να παραμένει ασαφές.

Ξεχωριστά, η θανατική ποινή της Βαρισέ Μοραντί για «ένοπλη ανταρσία» λόγω εικαζόμενης συμμετοχής σε αντικαθεστωτική οργάνωση ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο τον Δεκέμβριο του 2025. Θα δικαστεί εκ νέου, ωστόσο η υπόθεσή της παραμένει εκκρεμής.

Με πληροφορίες από: Daily Mail, Iran International