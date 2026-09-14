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Τράπεζα της Ελλάδος: Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026 – Οι προβλέψεις για το 2027 και τα επιτόκια της ΕΚΤ

Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 3,5% το 2026, από 2,9% το 2025, λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και της επιμονής του πληθωρισμού στις υπηρεσίες.

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Oικονομία

Τράπεζα της Ελλάδας, ΤτΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα αυξηθεί στο 3,5% το 2026, πιεσμένος από τις τιμές ενέργειας και τις υπηρεσίες.
  • Στη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός αναμένεται να κορυφωθεί στο 3,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2026, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας.
  • Οι προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη συγκλίνουν σε μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 0,25% εντός του 2026.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο 3,5% εκτιμά ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, η Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως αναφέρεται στο τελευταίο Δελτίο για τον Πληθωρισμό (Ιnflation Monitor), στην Ελλάδα, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός (HICP) θα αυξηθεί στο 3,5% το 2026, υπό την πίεση των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και της συνεχιζόμενης επιμονής του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών.

Οι πληθωριστικές πιέσεις προβλέπεται να υποχωρήσουν τα επόμενα χρόνια χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Το 2027-28, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,7% και 2,2% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ θα κορυφωθεί στο 3,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2026 (2026Q4), λόγω της μεγάλης ανόδου των τιμών της ενέργειας και θα σημειώσει απότομη πτώση στο 2,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2027 (2027Q2), κυρίως εξαιτίας των ισχυρών καθοδικών επιδράσεων βάσης από τον τομέα της ενέργειας. Ο γενικός δείκτης αναμένεται να σταθεροποιηθεί κοντά στο 2,0% μεσοπρόθεσμα, καθώς η συμβολή του πληθωρισμού της ενέργειας θα προσεγγίζει το μηδέν και οι έμμεσες / δευτερογενείς επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ θα παραμείνουν περιορισμένες.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) ακολούθησε ανοδική πορεία κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2026. Σημείωσε μείωση τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αλλά ανέκαμψε τον Αύγουστο στο 3,7%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3,6% κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026. Η αύξηση του πληθωρισμού τον Αύγουστο σχετίζεται με την ανοδική κίνηση των ρυθμών πληθωρισμού και των πέντε βασικών συνιστωσών και ιδιαίτερα του πληθωρισμού των υπηρεσιών και της ενέργειας. Ο δομικός πληθωρισμός ενισχύθηκε επίσης σημαντικά τον Αύγουστο, συμβαδίζοντας με την αντίστοιχη αύξηση του πληθωρισμού των υπηρεσιών, η οποία ήταν αποτέλεσμα της αξιοσημείωτης αύξησης του πληθωρισμού στις υπηρεσίες καταλύματος.

Όπως αναφέρεται στο Δελτίο, μετά τα παραπάνω οι προσδοκίες για την νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη συγκλίνουν σε μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (μετά την πρόσφατη της προηγούμενης εβδομάδας) κατά 0,25% εντός του 2026.

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