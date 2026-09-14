Γιώργος Μαζωνάκης: Στην Ευελπίδων το ζευγάρι των γιατρών

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ζευγάρι των γιατρών, που διατηρεί το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για τα όσα συνέβησαν το μοιραίο μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου.

Το ζευγάρι γιατρών αναμένεται να περιγράψει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός του ιδιωτικού ιατρείου, από την άφιξη του δημοφιλούς τραγουδιστή μέχρι και την είσοδο των διασωστών του ΕΚΑΒ στον χώρο του ιατρείου.

Τα σημεία -«κλειδιά»

Στο κέντρο των ερευνών είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ξαπλωμένου στο ιατρικό κρεβάτι, με τα μάτια κλειστά, κατά τη διάρκεια της θεραπείας του στο Κολωνάκι.

Τη φωτογραφία αυτή κατάφεραν να ανακτήσουν οι αστυνομικοί από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης γιατρού.

Από την ανάλυση της φωτογραφίας, οι Αρχές εκτιμούν ότι θα βρουν κάποια κομμάτια του παζλ που θα τους οδηγήσουν στις συνθήκες θανάτου και συγκεκριμένα θα τους βοηθήσει προκειμένου να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:

Τι ώρα ακριβώς τραβήχτηκε η φωτογραφία;

Ήταν ακόμα στη ζωή ο τραγουδιστής κατά τη λήψη της φωτογραφίας.

Για ποιο λόγο την τράβηξαν;

Από τα ευρήματα αυτά θα κριθεί το τι ακριβώς έπραξαν οι δύο γιατροί και σε τι χρόνους από το οποίο εξαρτάται η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ή όχι σε βάρος τους, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως ζητεί και η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναλύουν τη φωτογραφία μήπως μπορέσουν από κάποια γωνία της να διαπιστώσουν από τα μηχανήματα στα πλαϊνά, τυχόν ενδείξεις ζωτικών λειτουργιών που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την κατάσταση του τραγουδιστή τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ακόμη, σύμφωνα με το Ertnews, αναμένονται αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να φανεί αν η γιατρός απέστειλε κάπου αυτή τη φωτογραφία π.χ. στον σύζυγό της που ήταν στο εστιατόριο ή αν την πέρασε στον υπολογιστή. Επίσης θα επιδειχθεί σε ιατροδικαστή μήπως μπορέσει να διαπιστώσει αν πρόκειται για άνθρωπο που έχει χάσει τις αισθήσεις του ή ήδη έχει αποβιώσει.

Ο κρίσιμος ο χρόνος λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν σε έναν από τους υπολογιστές που κατασχέθηκαν, διαγραμμένο αρχείο με το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη στην Καρνεάδου.

Ένα άλλο βασικό σκέλος της συνεχιζόμενης ανάλυσης του λογισμικού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, είναι να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος λειτουργίας, καθώς οι αστυνομικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων θεωρούν πως τα 42 λεπτά που κατέγραψε το ημερολόγιο του λογισμικού δεν καθιστά απόλυτα ακριβή τη μέτρηση.

Αυτό που έχουν ως δεδομένο είναι τον χρόνο έναρξης που είναι στις 14:14, ωστόσο επειδή το μηχάνημα χρειάζεται κάποιο χρόνο προετοιμασίας πριν την έναρξη της θεραπείας και λειτουργεί και κάποιο χρόνο μετά το πέρας αυτής, θέλουν να τους εξηγήσει ο αντιπρόσωπος της εταιρείας τον ακριβή τρόπο μέτρησης και από την περαιτέρω ανάλυση του λογισμικού να εξάγουν τον τελικό χρόνο λειτουργίας.

Άλλωστε υπάρχει και η κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ που παρατήρησε όταν μπήκε στο ιατρείο περίπου μισή ώρα μετά τις 4 το απόγευμα πως ακόμα βρισκόταν σε λειτουργία.

Οι ανακρίβειες στην υπόθεση

Σε κάθε περίπτωση θεωρείται πως όλα συνέβησαν περίπου στις τρεις το απόγευμα.

Οι χρόνοι έχουν τεράστια σημασία γιατί φανερώνουν το μεγάλο χρονικό κενό μέχρι να ειδοποιηθεί του ΕΚΑΒ, στις 16:20, διάστημα κατά το οποίο οι δύο γιατροί προσπαθούσαν μόνοι τους να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη και στη συνέχεια καθάριζαν και εξαφάνιζαν στοιχεία, πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, κάτι που όφειλαν εξ αρχής να πράξουν.

Υπενθυμίζεται ότι στην κατάθεσή της η γυναίκα ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 16:30, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 16:25. Επιπλέον από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στον χώρο του ιατρείου τουλάχιστον τρεις ώρες. Οι κάμερες έδειξαν ότι βρέθηκε στο ιατρείο περίπου στις 13:30.

Ποια στοιχεία καλούνται να αντικρούσουν οι δύο κατηγορούμενοι

Το ζευγάρι καλείται να αντικρούσει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης που αφορά την ιατρική αντιμετώπιση που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Κατά τον τύπο του κακουργήματος που ερευνάται, ο Γιώργος Μαζωνάκης αφέθηκε αβοήθητος και εκτέθηκε σε θανάσιμο κίνδυνο ζωής, ενώ βρισκόταν υπό την προστασία των κατηγορουμένων.

Η πλήρης ανασύνθεση των γεγονότων μέχρι ο τραγουδιστής να βρεθεί με «ασυστολία καρδιάς» από το ΕΚΑΒ, είναι κατά τους ειδικούς, τεράστιας σημασίας προκειμένου οι δικαστικές αρχές να αποφανθούν για τις ακριβείς συνθήκες του αδόκητου θανάτου και να αποτυπώσουν τις ποινικές ευθύνες. Σε αυτή την κατεύθυνση, φως θα ρίξουν τα αποτελέσματα των ειδικών, ιστολογικών κ.α , εργαστηριακών εξετάσεων που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας.

Η θέση των κατηγορουμένων για την εξέλιξη των γεγονότων μέχρι την διακομιδή, θα συγκριθεί με το υλικό, που έχει στην διάθεση του ο δικαστικός λειτουργός ο οποίος εκτιμάται ότι θα υποβάλει ερωτήσεις για την διαχείριση της όλης κατάστασης.

Εξηγήσεις εκτιμάται ότι θα τους ζητηθούν και για συγκεκριμένες ενέργειες που έγιναν στο ιατρείο και σε αντικείμενα, αφού αποχώρησε το ασθενοφόρο, χωρίς την παρουσία- συνοδεία κανενός εκ των δύο εντός του οχήματος.