Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι κατέλαβαν και τα νησιά Χάνις – Μια ανάσα από τη βάση των ΗΠΑ στο Τζιμπουτί

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Η ταχεία προέλαση των ανταρτών Χούθι κατά μήκος της ακτογραμμής της Υεμένης απειλεί να παρασύρει τη χώρα εκ νέου σε έναν ολοκληρωτικό εμφύλιο πόλεμο, θέτοντας παράλληλα υπό τον απόλυτο έλεγχό τους τις πλέον κρίσιμες ναυτιλιακές αρτηρίες για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι κατέλαβαν επιπλέον νησιά στρατηγικής σημασίας στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσαν τη Δευτέρα αξιωματούχοι της κυβέρνησης αλλά και των ίδιων των Χούθι, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχό τους σε έναν από τους κυριότερους θαλάσσιους διαδρόμους της υφηλίου.

Η κατάληψη των νησιών Μεγάλη και Μικρή Χάνις αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα στη ραγδαία προέλαση των ανταρτών γύρω από το Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ.

Πρόκειται για ένα πέρασμα ζωτικής σημασίας για τις σαουδαραβικές αποστολές πετρελαίου, το οποίο απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, καθώς λειτουργεί ως εναλλακτική διαδρομή απέναντι στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως και τα Στενά του Ορμούζ, που βρίσκονται στην είσοδο του Περσικού Κόλπου, έτσι και το Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ —στην απέναντι πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου— αποτελούν ένα κομβικό πέρασμα που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον ανοικτό ωκεανό και τις βασικές αγορές της Σαουδικής Αραβίας στην Ασία.

Για περισσότερο από έναν μήνα, οι Χούθι καταφέρνουν πλήγματα εναντίον των σαουδαραβικών πετρελαϊκών υποδομών και της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, κλιμακώνοντας την πίεση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και ενισχύοντας τα διαπραγματευτικά ερείσματα του Ιράν στον πόλεμό του με τις ΗΠΑ.

Απόσυρση και κατάληψη

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, οι οποίες υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, προσπαθούν να ανασυνταχθούν και να προβάλουν αντίσταση.

Ωστόσο, τα εδαφικά κέρδη των Χούθι φαίνεται πως επιτεύχθηκαν σχεδόν χωρίς καμία αντίσταση.

Οι αντάρτες αναπτύχθηκαν στο αρχιπέλαγος των νησιών Χανίς, 160 χιλιόμετρα βόρεια του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, αφού εκατοντάδες στρατιώτες των συμμαχικών προς την κυβέρνηση δυνάμεων αποσύρθηκαν από την περιοχή, σύμφωνα με δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους και έναν αξιωματούχο των Χούθι.

Οι αξιωματούχοι μίλησαν στο Associated Press υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να προβούν σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.

Η κατάληψη των νησιών ακολούθησε την κατάληψη, την περασμένη εβδομάδα, της παραθαλάσσιας πόλης-λιμανιού Μόχα στην ηπειρωτική χώρα και του νησιού Περίμ (Μαγιούν στα αραβικά), το οποίο βρίσκεται ακριβώς μέσα στο Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ.

Με αυτή την προέλαση, οι Χούθι βρίσκονται πλέον σε απόσταση μόλις 20 μιλίων (32 χιλιομέτρων) από την αμερικανική στρατιωτική βάση στο Τζιμπουτί, στην απέναντι πλευρά του Στενού.

Ανθρωπιστική κρίση και χιλιάδες εκτοπισμένοι

Οι συγκρούσεις σπρώχνουν το ήδη εξαθλιωμένο έθνος πίσω στην τροχιά ενός γενικευμένου εμφυλίου πολέμου, διαλύοντας την εκεχειρία που διατηρούσε σε μεγάλο βαθμό την ηρεμία από το 2022.

Την ίδια στιγμή που προελαύνουν κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας, οι Χούθι διεξάγουν επίθεση και πιο εσωτερικά στη χώρα, ιδιαίτερα στην επαρχία Ταίζ, που αποτελεί πεδίο μάχης εδώ και χρόνια.

Περίπου 150 πολίτες έχουν σκοτωθεί στις μάχες από τις 3 Σεπτεμβρίου, ανάμεσά τους και μια έγκυος γυναίκα που έχασε τη ζωή της το Σάββατο σε χωριό της Ταίζ, σύμφωνα με το υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της κυβέρνησης.

Περισσότεροι από 200 πολίτες έχουν τραυματιστεί, πρόσθεσε το υπουργείο.

Χιλιάδες οικογένειες εγκατέλειψαν τις εστίες τους στην Ταίζ και σε γειτονικές επαρχίες μόνο κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας, δήλωσε ο Χανζάντ Σαχ, εκτελών χρέη επικεφαλής της φιλανθρωπικής οργάνωσης Islamic Relief που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

«Πολλοί από αυτούς δεν έχουν αρκετό φαγητό ή νερό, καθώς αναγκάστηκαν να τραπούν σε φυγή παίρνοντας μαζί τους μόνο όσα μπορούσαν να κρατήσουν στα χέρια. Σε ορισμένες περιοχές, αναφέρεται ότι έχουν ερημώσει ολόκληρα χωριά», δήλωσε ο ίδιος.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει ότι περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 2.000 ατόμων που διέφυγαν ακτοπλοϊκώς προς το Τζιμπουτί.

Οι μάχες απειλούν να αναζωπυρώσουν έναν πόλεμο που για περισσότερο από μία δεκαετία έφερε την καταστροφή στην Υεμένη, στοιχίζοντας τη ζωή σε περισσότερους από 150.000 ανθρώπους και οδηγώντας τη χώρα στα πρόθυρα του λιμού.

Από το 2014, οι Χούθι ελέγχουν τον βορρά, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του δυτικού τμήματος της χώρας, όπου συγκεντρώνεται η πλειονότητα του πληθυσμού.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, υποστηριζόμενη από ένα σύνολο ετερόκλητων πολιτοφυλακών, ελέγχει τον νότο και την ανατολή, περιλαμβανομένου του κομβικού νότιου λιμανιού του Άντεν.

Τα νησιά Χάνις, που μόλις περιήλθαν στον έλεγχο των Χούθι, βρισκόντουσαν υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και των νοτίων συμμάχων τους στην Υεμένη.

Ωστόσο, τα ΗΑΕ αποσυναρμολόγησαν τις στρατιωτικές τους υποδομές εκεί, μετά τη ρήξη που σημειώθηκε στις σχέσεις τους με τη Σαουδική Αραβία και την κυβέρνηση της Υεμένης νωρίτερα φέτος.

Για χρόνια, η Σαουδική Αραβία διεξήγαγε μια καταστροφική αεροπορική εκστρατεία εναντίον των Χούθι, υποστηρίζοντας την κυβέρνηση και τις συμμαχικές πολιτοφυλακές.

Ωστόσο, τώρα εμφανίζεται διστακτική να εμπλακεί εκ νέου πλήρως στον πόλεμο, παρά τις επιθέσεις των Χούθι στις πετρελαϊκές υποδομές και τη ναυσιπλοΐα.

Με πληροφορίες από: Associated Press