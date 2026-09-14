Άδωνις Γεωργιάδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο»

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Στην Εξόδιο Ακολουθία που τελείται για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, δίνει το «παρών» ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε δηλώσεις του τόνισε:

«Με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.