Άδωνις Γεωργιάδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρευρέθηκε στην Εξόδιο Ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε συγγνώμη που «το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο» και τόνισε την ανάγκη να εντοπιστούν τα κενά του συστήματος.

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Άδωνις Γεωργιάδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δίνει το «παρών» στην Εξόδιο Ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.
  • Σε δηλώσεις του, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τη «συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο».
  • Ο ίδιος πρόσθεσε πως «πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος» και «τι έχει πάει στραβά», με τα υπόλοιπα να αναζητηθούν τις επόμενες ημέρες.

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Στην Εξόδιο Ακολουθία που τελείται για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, δίνει το «παρών» ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε δηλώσεις του τόνισε:

«Με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο».

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Ο ίδιος πρόσθεσε: «Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

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