Άδωνις Γεωργιάδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο»

Στην Εξόδιο Ακολουθία που τελείται για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, δίνει το «παρών» ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε δηλώσεις του τόνισε:
«Με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο».
Ο ίδιος πρόσθεσε: «Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.