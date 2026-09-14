Θεσσαλονίκη: Κακουργηματικές διώξεις για το «οπλοστάσιο» της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης – Στον ανακριτή οι συλληφθέντες

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε δύο άνδρες, έναν 36χρονο Τούρκο και έναν 30χρονο Έλληνα, που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για διακεκριμένη οπλοκατοχή, με τον οπλισμό να προορίζεται για τουρκική εγκληματική οργάνωση. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 49χρονος Τούρκος, ήδη έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση της δραστηριότητας του κυκλώματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής, ασκήθηκε σε δύο άνδρες, έναν 36χρονο Τούρκο και έναν 30χρονο Έλληνα, που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και παραπέμφθηκαν στον Ανακριτή.
  • Η επιχείρηση της Αστυνομίας το περασμένο Σάββατο, οδήγησε στην κατάσχεση βαρύ πολεμικού οπλισμού, όπως τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή και πολυβόλο Uzi, που προοριζόταν για τουρκική εγκληματική ομάδα.
  • Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 49χρονος Τούρκος, ήδη έγκλειστος, ενώ σε βάρος και των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη οπλοκατοχή και κατοχή ναρκωτικών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής, ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, εις βάρος των δύο ανδρών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, («ελληνικό FBI»).

Οι κατηγορούμενοι, ένας 36χρονος υπήκοος Τουρκίας και ένας 30χρονος Έλληνας, οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν στον Ανακριτή, παραμένοντας μέχρι τότε υπό κράτηση.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 49χρονος Τούρκος, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας μας, ενώ παράλληλα καταζητείται με ερυθρά αγγελία της Interpol από τις Aρχές της χώρας του, για υπόθεση απάτης, προκειμένου να εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης.

Το χρονικό της εφόδου και ο βαρύς οπλισμός

Η επιχείρηση της Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο άνδρες να εξέρχονται από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος.

Στα χέρια τους μεταφέραν χάρτινη συσκευασία και σακούλα που περιείχαν βαρύ πολεμικό οπλισμό, ο οποίος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας.

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, ο 30χρονος Έλληνας, προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, όμως ακινητοποιήθηκε άμεσα, σε κοντινή απόσταση.

Από τις συνολικές έρευνες που διενεργήθηκαν στον αποθηκευτικό χώρο, σε κατοικίες, οχήματα, καθώς και κατά τη διάρκεια του σωματικού ελέγχου, εντοπίστηκε στην κατοχή τους, ο εξής εξοπλισμός:

Μακρύκαννο πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή (άνευ κοντακίου), επιμελώς τυλιγμένο με νάιλον συσκευασία και ταινία

Υποπολυβόλο τύπου Uzi

Δύο άδειες γεμιστήρες (μία για το τυφέκιο και μία για το Uzi)

Κοντάκι πολεμικού τυφεκίου, τυλιγμένο με νάιλον και ταινία

Διόπτρα

Μαύρη σακούλα με 33 φυσίγγια

4 συσκευές κινητών τηλεφώνων

30 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος

2 ζεύγη κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας

2 πομποδέκτες UHF

Διαβατήριο ελληνικών Αρχών

Επίσης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, πινακίδες κυκλοφορίας, πομποδέκτες, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση της δραστηριότητας του κυκλώματος.

Οι εμπλεκόμενοι, το προφίλ της οργάνωσης και τα αναλυτικά ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την εξάρθρωση του κυκλώματος, οι Αρχές αποσαφήνισαν την ταυτότητα των δραστών, τον τρόπο δράσης τους κατά την έφοδο, αλλά και το πλήρες εύρος του οπλισμού και των αντικειμένων, που κατασχέθηκαν.

Σε βάρος και των τριών δραστών, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη οπλοκατοχή (και ηθική αυτουργία σε αυτή), κατοχή ναρκωτικών και απείθεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι εμπλεκόμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για διάφορα αδικήματα, ενώ ήδη οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία.

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