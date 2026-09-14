Τραγωδία στη Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 21 νεκροί σε φρικτή καραμπόλα

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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Νότια Αφρική, όταν μια σφοδρή καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν δύο μίνι μπας και ένα ακόμη όχημα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους.

Το φρικτό δυστύχημα εκτυλίχθηκε στον επαρχιακό δρόμο της περιφέρειας Western Cape, σκορπώντας το πένθος και εγείροντας εκ νέου έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των συγκοινωνιών στη χώρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, δύο ταξί τύπου μίνι μπας συγκρούστηκαν μετωπικά, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ένα τρίτο όχημα προσέκρουσε πάνω τους με μεγάλη ταχύτητα.

Εκτός από τους 21 επιβεβαιωμένους νεκρούς, πολλοί ακόμη επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά, όπως ανακοίνωσε το τοπικό υπουργείο Μεταφορών.

🚨 WC ALERT: Serious crash reported Prince Albert area – N1 route EC ↔️ Cape Town. If you have family/friends travelling there, please contact them now to confirm safety. #WCTraffic #N1

#truckersSaNational pic.twitter.com/NsGUw9nNBb — SA NATIONAL TRAFFIC UPDATES (@lnnocent191535) September 14, 2026

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο N1, στο τμήμα ανάμεσα στις πόλεις Πρινς Άλμπερτ και Λέου-Γκάμκα, περίπου 380 χιλιόμετρα ανατολικά του Κέιπ Τάουν.

[BREAKING] At least 21 people have died following a crash on the N1 between Prince Albert and Leeu-Gamka in the Western Cape last night. The N1 has been closed in both directions. Motorists are urged to avoid the area and use alternative routes. Tune in to #eNCA on #DStv403. pic.twitter.com/bqU6ToQIkl — eNCA (@eNCA) September 14, 2026



Η Μουνίρα Άλι, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Western Cape Mobility, δήλωσε: «Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11:30 το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα)».

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει ευρεία έρευνα για την εξακρίβωση των ακριβών αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η πολύνεκρη σύγκρουση.

UPDATE: EARLIER FATAL MVA

N1 CLOSED – PRINCE ALBERT / LEEU-GAMKA Motorists are hereby advised that the N1 is CLOSED in BOTH directions between Laingsburg and Beaufort WEST (Leeu-Gamka / Prince Albert area) until further notice Multiple Fatalities and Vehicles Involved Use… pic.twitter.com/bNr57HsG3f — WC Live Traffic & Safety Reports (@WCLiveTraffic) September 14, 2026

Θανατηφόρα τροχαία

Τα μίνι μπας αποτελούν το κύριο μέσο μαζικής μεταφοράς για την πλειονότητα των πολιτών στη Νότια Αφρική, ωστόσο εμπλέκονται εξαιρετικά συχνά σε πολύνεκρα δυστυχήματα.

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν μείζον πρόβλημα εθνικής ασφάλειας για τη χώρα, καθώς ο υπεράριθμος αριθμός επιβατών, η υπερβολική ταχύτητα, η κόπωση των οδηγών αλλά και οι σοβαρές ελλείψεις στις οδικές υποδομές συνθέτουν ένα σταθερά θανατηφόρο κοκτέιλ στους δρόμους.