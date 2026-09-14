Τραγωδία στη Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 21 νεκροί σε φρικτή καραμπόλα

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Νότια Αφρική, όταν μια σφοδρή καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν δύο μίνι μπας και ένα ακόμη όχημα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους. Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε στον επαρχιακό δρόμο της περιφέρειας Western Cape, εγείροντας εκ νέου έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των συγκοινωνιών στη χώρα.

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Διεθνή Νέα

Νότια Αφρική καραμπόλα
Φωτογραφία: WCLiveTraffic
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Νότια Αφρική, όταν μια σφοδρή καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν δύο μίνι μπας και ένα ακόμη όχημα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους.
  • Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε στον αυτοκινητόδρομο N1 της περιφέρειας Western Cape, όταν δύο ταξί τύπου μίνι μπας συγκρούστηκαν μετωπικά, με ένα τρίτο όχημα να προσκρούει στη συνέχεια.
  • Τα μίνι μπας, κύριο μέσο μεταφοράς στη Νότια Αφρική, εμπλέκονται συχνά σε πολύνεκρα δυστυχήματα, αναδεικνύοντας το μείζον πρόβλημα οδικής ασφάλειας της χώρας.

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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Νότια Αφρική, όταν μια σφοδρή καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν δύο μίνι μπας και ένα ακόμη όχημα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους.

Το φρικτό δυστύχημα εκτυλίχθηκε στον επαρχιακό δρόμο της περιφέρειας Western Cape, σκορπώντας το πένθος και εγείροντας εκ νέου έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των συγκοινωνιών στη χώρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, δύο ταξί τύπου μίνι μπας συγκρούστηκαν μετωπικά, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ένα τρίτο όχημα προσέκρουσε πάνω τους με μεγάλη ταχύτητα.

Εκτός από τους 21 επιβεβαιωμένους νεκρούς, πολλοί ακόμη επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά, όπως ανακοίνωσε το τοπικό υπουργείο Μεταφορών.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο N1, στο τμήμα ανάμεσα στις πόλεις Πρινς Άλμπερτ και Λέου-Γκάμκα, περίπου 380 χιλιόμετρα ανατολικά του Κέιπ Τάουν.


Η Μουνίρα Άλι, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Western Cape Mobility, δήλωσε: «Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11:30 το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα)».

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει ευρεία έρευνα για την εξακρίβωση των ακριβών αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η πολύνεκρη σύγκρουση.

Θανατηφόρα τροχαία

Τα μίνι μπας αποτελούν το κύριο μέσο μαζικής μεταφοράς για την πλειονότητα των πολιτών στη Νότια Αφρική, ωστόσο εμπλέκονται εξαιρετικά συχνά σε πολύνεκρα δυστυχήματα.

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν μείζον πρόβλημα εθνικής ασφάλειας για τη χώρα, καθώς ο υπεράριθμος αριθμός επιβατών, η υπερβολική ταχύτητα, η κόπωση των οδηγών αλλά και οι σοβαρές ελλείψεις στις οδικές υποδομές συνθέτουν ένα σταθερά θανατηφόρο κοκτέιλ στους δρόμους.

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