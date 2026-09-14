Φλόριντα: Πατέρας έριξε τα παιδιά του σε βάλτο με αλιγάτορες για να ξεφύγει από την αστυνομία – ΒΙΝΤΕΟ

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Σκηνές που κόβουν την ανάσα, και προκαλούν οργή, εκτυλίχθηκαν στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν ένας 27χρονος, οδηγώντας υπό την επήρεια του αλκοόλ, ενεπλάκη σε τροχαίο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή μέσα σε επικίνδυνο βάλτο, κρατώντας στην αγκαλιά του τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Το οπτικό υλικό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές καταγράφει τις δραματικές στιγμές της καταδίωξης και τη διάσωση των παιδιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Λέικλαντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 27χρονος Ισαάκ Κίνσεϊ προσέκρουσε τα ξημερώματα της Τετάρτης με το όχημά του πάνω σε πινακίδα, εισβάλλοντας σε περιοχή όπου εκτελούνταν έργα.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, εγκατέλειψε το σημείο παίρνοντας μαζί του τα δύο του παιδιά, ηλικίας 2 ετών και μόλις 10 μηνών.

Το τρομακτικό βίντεο από τις κάμερες που έφεραν οι αστυνομικοί στις στολές τους (bodycams), αλλά και από μια θερμική κάμερα drone, αποτυπώνει τη στιγμή που οι αστυνομικοί έφτασαν στον τόπο του ατυχήματος.

Παρατηρώντας στο εσωτερικό του κατεστραμμένου αυτοκινήτου δύο παιδικά καθίσματα ασφαλείας, κατάλαβαν αμέσως την κρισιμότητα της κατάστασης και εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Κίνσεϊ και των παιδιών.

Παρέπαιε στο σκοτάδι ρίχνοντας τα παιδιά στον βάλτο

Στο βίντεο από το drone καταγράφεται ο Κίνσεϊ να τρέχει μέσα σε μια πυκνή, δασώδη και βαλτώδη περιοχή κρατώντας τα παιδιά του, παραπατώντας και πέφτοντας κατ’ επανάληψη στην προσπάθειά του να διασχίσει το δύσβατο έδαφος μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, σε μια περιοχή που είναι γνωστό ότι ζουν αλιγάτορες.



Οι συνεχείς πτώσεις του 27χρονου είχαν ως αποτέλεσμα το βρέφος και το 2χρονο παιδί να πέσουν επανειλημμένα μέσα στα λιμνάζοντα νερά του βάλτου, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Οι αστυνομικοί διασχίζοντας με δυσκολία τη δύσβατη περιοχή κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν τον Κίνσεϊ και να σώσουν τα δύο παιδιά.

«Πού είσαι; Βγες από εδώ, βγες από αυτή την πλευρά!», ακούγεται να φωνάζει ένας αστυνομικός, στρέφοντας τον φακό του προς το μέρος του 27χρονου.

«Δώσε μου το μωρό! Δώσε μου το μωρό, τώρα!», φώναξε ο αστυνομικός στον Κίνσεϊ, απλώνοντας τα χέρια του και παίρνοντας στην αγκαλιά του ένα από τα παιδιά που έκλαιγαν.

Tα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν άμεσα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματά τους, ενώ στο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο 27χρονος.

Ομολογία

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Κίνσεϊ ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ότι το δίπλωμα οδήγησής του είχε ανασταλεί όταν προκάλεσε το τροχαίο με συνεπιβάτες τα παιδιά του.

Στον 27χρονο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οκτώ πλημμελήματα και τρία κακουργήματα, μεταξύ των οποίων δύο κατηγορίες για κακοποίηση παιδιού από αμέλεια με πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης.

«Αυτό το περιστατικό θα μπορούσε να είχε καταλήξει με την απώλεια δύο αθώων ψυχών. Η άμεση αξιοποίηση της τεχνολογίας drone του τμήματος, σε συνδυασμό με την επιμονή και την ομαδική εργασία των αστυνομικών που ανταποκρίθηκαν, βοήθησαν στον εντοπισμό των παιδιών σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον και στη διασφάλιση της φροντίδας που χρειάζονταν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.