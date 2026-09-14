Ενέργεια: Η Ευρώπη πληρώνει 12 φορές ακριβότερα το αέριο από τις ΗΠΑ – Οι προειδοποιήσεις Εξάρχου επιβεβαιώνονται

Σε κατάσταση παρατεταμένου λήθαργου φαίνεται να παραμένει η Ευρώπη, την ίδια στιγμή που ο εφιάλτης μιας νέας ενεργειακής κρίσης απειλεί εκ νέου επιχειρήσεις και νοικοκυριά με σοβαρή απώλεια ανταγωνιστικότητας.

Όπως επισημαίνει ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος», τα στοιχεία για τις τιμές του φυσικού αερίου αποτυπώνουν ανάγλυφα το μέγεθος του προβλήματος.

Ενώ πριν από λίγες εβδομάδες το φυσικό αέριο στην Ευρώπη ήταν 8,6 φορές ακριβότερο σε σχέση με τις ΗΠΑ, η ψαλίδα έχει πλέον διευρυνθεί δραματικά στις 12,2 φορές, με την τιμή στο TTF, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς στην Ευρώπη, να ξεπερνά τα 80 ευρώ/MWh και να αγγίζει έως και τα 82 ευρώ.

Αυτό το εκτινασσόμενο ενεργειακό κόστος υπονομεύει άμεσα την ευρωπαϊκή βιομηχανία, βάζοντας «φρένο» στην παραγωγική δραστηριότητα και στις επενδύσεις.

Η προειδοποίηση Εξάρχου

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει απόλυτα τις προειδοποιήσεις του Αλέξανδρου Εξάρχου, ο οποίος είχε σημειώσει πως η Ευρώπη οφείλει να εξασφαλίσει εγκαίρως αμερικανικές ποσότητες, πριν βρεθεί να τις διεκδικεί μαζί με όλους τους υπόλοιπους.

Εδώ και μήνες, ο Αλέξανδρος Εξάρχου του Aktor Group επιμένει ότι η Ευρώπη πρέπει να «κλειδώσει» άμεσα αμερικανικές ποσότητες LNG και τιμές, ενώ μέσω του Vertical Corridor επιχειρείται να φτάσει το αμερικανικό αέριο βαθύτερα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Μια θέση που δεν έλειψαν οι επιφυλάξεις να τη συνοδεύσουν, ακόμη και στην Ελλάδα, με βασική επωδό γιατί θα έπρεπε να δεσμευτούν ποσότητες για 20 χρόνια, σημειώνει το δημοσίευμα.

Στροφή του Κατάρ στο αμερικανικό LNG

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, έρχεται τώρα από την αγορά LNG, σημειώνει το ίδιο δημοσίευμα. Η QatarEnergy, ένας από τους μεγαλύτερους πωλητές LNG στον κόσμο, αναζητά πλέον πολυετή συμβόλαια για αμερικανικό LNG έως το 2031 και, μεταξύ των εταιρειών με τις οποίες βρίσκεται σε συζητήσεις, είναι και η Venture Global.

Παράλληλα, έχει ήδη αγοράσει 33 αμερικανικά φορτία στην αγορά spot, συνολικής αξίας περίπου 1 δισ. δολαρίων, προκειμένου να διατηρήσει τις παραδόσεις προς τους πελάτες της μετά τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στην περιοχή του Ορμούζ.

Το ελληνικό ενδιαφέρον και η δικαίωση

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, καθώς η Venture Global έχει ήδη συμφωνήσει με την Atlantic SEE LNG Trade, την κοινοπραξία Aktor και ΔΕΠΑ, για την προμήθεια αμερικανικού LNG.

Όπως υπενθυμίζει ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος», ο Αλέξανδρος Εξάρχου είχε θέσει ήδη από τον Μάρτιο το ζήτημα με χαρακτηριστικό τρόπο, καλώντας την Ευρώπη να «κλειδώσει την Αμερική τώρα» και επισημαίνοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό με την Ασία για τις διαθέσιμες ποσότητες.

Η εξέλιξη επαναφέρει, εκ των υστέρων, και τη συζήτηση που είχε ανοίξει στην Ελλάδα για τη σκοπιμότητα των μακροπρόθεσμων συμβολαίων αμερικανικού LNG. Τότε είχαν διατυπωθεί ερωτήματα ακόμη και από κυβερνητικά στελέχη για το γιατί θα έπρεπε να δεσμευτούν ποσότητες για 20 χρόνια.