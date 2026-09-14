«Κούρεμα» τεκμηρίων: Τα κέρδη για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Τέλος στις δύο βασικές προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος, οι οποίες συνδέονται με το κόστος μισθοδοσίας και τον κύκλο εργασιών, βάζει το οικονομικό επιτελείο για τους φορολογικά συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, προσφέροντας σημαντική ανάσα σε χιλιάδες φορολογουμένους.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η απαλλαγή των συνεπών ελεύθερων επαγγελματιών από τις δύο αυτές προσαυξήσεις κατά τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος αποτελεί το κεντρικό οικονομικό μέτρο των φετινών ανακοινώσεων του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Από το φορολογικό έτος 2026 καταργείται η προσαύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος πέραν του ποσού που προκύπτει από τον κατώτατο μισθό και τις τριετίες, διορθώνοντας συγκεκριμένες στρεβλώσεις του συστήματος. Η αλλαγή αυτή κατέστη δυνατή χάρη στην ψηφιοποίηση της οικονομίας, το myDATA και την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, που επιτρέπουν στη φορολογική διοίκηση να έχει πληρέστερη εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας.

Για 156.000 επαγγελματίες καταργούνται στις φορολογικές δηλώσεις του 2027 οι προσαυξήσεις στο τεκμαρτό εισόδημα που αφορούν τον τζίρο και τη μισθοδοσία προσωπικού και ανέρχονται στο 5% επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο όρο του ετήσιου κύκλου εργασιών του ΚΑΔ και στο 10% του ετήσιου κόστους για τη μισθοδοσία του προσωπικού. Τα μεγαλύτερα οφέλη αφορούν περίπου 45.100 ελεύθερους επαγγελματίες: 18.000 θα γλιτώσουν περίπου 1.000 ευρώ, 11.000 γλιτώνουν «καπέλο» φόρου 1.500 ευρώ, περίπου 6.500 γλιτώνουν 2.000 ευρώ, 4.600 γλιτώνουν 2.500 ευρώ, ενώ 5.000 γλιτώνουν προσαυξήσεις φόρων 4.000 ευρώ τον χρόνο. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ευνοεί ιδιαίτερα τις ατομικές επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους, όπως το λιανεμπόριο και η εστίαση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ επί ενεργών επιχειρήσεων, 53.722 από τις 85.965 (62,5% του συνόλου) επιχειρήσεων εστίασης και 99.518 από τις 141.616 (70,3% του συνόλου) επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου είναι ατομικές.

Από την άλλη,το τεκμαρτό εισόδημα εξακολουθεί να αυξάνεται κάθε χρόνο, με βάση τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό.

Σημειώνεται ότι συνολικά από τις 755.000 ατομικές επιχειρήσεις υπόκεινται σε φορολογία λόγω δήλωσης εισοδημάτων χαμηλότερων του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος οι 427.000. Από αυτές οι 271.000 φορολογούνται μόνο με βάση τον κατώτατο μισθό πλέον τριετίες (με ετήσιο φόρο που κυμαίνεται από 1.476 ευρώ χωρίς τριετίες έως 2.249 με τρεις τριετίες για ελεύθερο επαγγελματία άνω των 30 χωρίς τέκνα και χαμηλότερα ή και μηδενικά ποσά για ελεύθερους επαγγελματίες με τέκνα ή κάτω των 30 ετών).

Ωστόσο η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 8 εκατ. ευρώ ετησίως. Το ποσό χαρακτηρίζεται επουσιώδες σε σχέση με τη συνολική μείωση φόρων της τάξεως των 570 εκατ. ευρώ.

Εκμεταλλευτές ταξί

Ειδικά για τους εκμεταλλευτές ταξί το τεκμήριο μειώνεται αναλόγως του ποσοστού ιδιοκτησίας επί του οχήματος, πράγμα που σημαίνει ότι, εάν κάποιος έχει 50% ποσοστό συνιδιοκτησίας, το τεκμήριο μειώνεται 50%, ενώ εξαιρούνται από τα τεκμήρια ανήλικα τέκνα έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί συνήθως λόγω θανάτου γονέα. Παράλληλα μειώνονται τα τεκμήρια κατά 50% σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000, από 1.500 που ισχύει σήμερα, εξαιρουμένων όσων βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.200 από 1.700 κατοίκους.