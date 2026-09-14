«Κούρεμα» τεκμηρίων: Τα κέρδη για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Τέλος στις δύο βασικές προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος, οι οποίες συνδέονται με το κόστος μισθοδοσίας και τον κύκλο εργασιών, βάζει το οικονομικό επιτελείο για τους φορολογικά συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, προσφέροντας σημαντική ανάσα σε χιλιάδες φορολογουμένους.
Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews
Η απαλλαγή των συνεπών ελεύθερων επαγγελματιών από τις δύο αυτές προσαυξήσεις κατά τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος αποτελεί το κεντρικό οικονομικό μέτρο των φετινών ανακοινώσεων του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Από το φορολογικό έτος 2026 καταργείται η προσαύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος πέραν του ποσού που προκύπτει από τον κατώτατο μισθό και τις τριετίες, διορθώνοντας συγκεκριμένες στρεβλώσεις του συστήματος. Η αλλαγή αυτή κατέστη δυνατή χάρη στην ψηφιοποίηση της οικονομίας, το myDATA και την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, που επιτρέπουν στη φορολογική διοίκηση να έχει πληρέστερη εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας.
Για 156.000 επαγγελματίες καταργούνται στις φορολογικές δηλώσεις του 2027 οι προσαυξήσεις στο τεκμαρτό εισόδημα που αφορούν τον τζίρο και τη μισθοδοσία προσωπικού και ανέρχονται στο 5% επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο όρο του ετήσιου κύκλου εργασιών του ΚΑΔ και στο 10% του ετήσιου κόστους για τη μισθοδοσία του προσωπικού. Τα μεγαλύτερα οφέλη αφορούν περίπου 45.100 ελεύθερους επαγγελματίες: 18.000 θα γλιτώσουν περίπου 1.000 ευρώ, 11.000 γλιτώνουν «καπέλο» φόρου 1.500 ευρώ, περίπου 6.500 γλιτώνουν 2.000 ευρώ, 4.600 γλιτώνουν 2.500 ευρώ, ενώ 5.000 γλιτώνουν προσαυξήσεις φόρων 4.000 ευρώ τον χρόνο. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ευνοεί ιδιαίτερα τις ατομικές επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους, όπως το λιανεμπόριο και η εστίαση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ επί ενεργών επιχειρήσεων, 53.722 από τις 85.965 (62,5% του συνόλου) επιχειρήσεων εστίασης και 99.518 από τις 141.616 (70,3% του συνόλου) επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου είναι ατομικές.
Από την άλλη,το τεκμαρτό εισόδημα εξακολουθεί να αυξάνεται κάθε χρόνο, με βάση τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό.
Σημειώνεται ότι συνολικά από τις 755.000 ατομικές επιχειρήσεις υπόκεινται σε φορολογία λόγω δήλωσης εισοδημάτων χαμηλότερων του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος οι 427.000. Από αυτές οι 271.000 φορολογούνται μόνο με βάση τον κατώτατο μισθό πλέον τριετίες (με ετήσιο φόρο που κυμαίνεται από 1.476 ευρώ χωρίς τριετίες έως 2.249 με τρεις τριετίες για ελεύθερο επαγγελματία άνω των 30 χωρίς τέκνα και χαμηλότερα ή και μηδενικά ποσά για ελεύθερους επαγγελματίες με τέκνα ή κάτω των 30 ετών).
Ωστόσο η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 8 εκατ. ευρώ ετησίως. Το ποσό χαρακτηρίζεται επουσιώδες σε σχέση με τη συνολική μείωση φόρων της τάξεως των 570 εκατ. ευρώ.
Εκμεταλλευτές ταξί
Ειδικά για τους εκμεταλλευτές ταξί το τεκμήριο μειώνεται αναλόγως του ποσοστού ιδιοκτησίας επί του οχήματος, πράγμα που σημαίνει ότι, εάν κάποιος έχει 50% ποσοστό συνιδιοκτησίας, το τεκμήριο μειώνεται 50%, ενώ εξαιρούνται από τα τεκμήρια ανήλικα τέκνα έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί συνήθως λόγω θανάτου γονέα. Παράλληλα μειώνονται τα τεκμήρια κατά 50% σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000, από 1.500 που ισχύει σήμερα, εξαιρουμένων όσων βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.200 από 1.700 κατοίκους.
Επίσης η προκαταβολή φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 2027 μειώνεται στο 50% από 55% που είναι σήμερα.
Τα κριτήρια για συνεπείς
Τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες για να έχουν «κούρεμα» στα τεκμήρια είναι τα ακόλουθα:
- Να έχουν αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία στο myDATA για το εκάστοτε φορολογικό έτος.
- Εφόσον έχουν την υποχρέωση διασύνδεσης ταμειακών μηχανών και POS, έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεσή τους και παραμένουν συνδεδεμένοι ολόκληρο το εκάστοτε φορολογικό έτος.
- Δεν τους έχει επιβληθεί πρόστιμο από τη φορολογική Αρχή ή την Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας για τις χρήσεις των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών
- Εχουν υποβάλει το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος που αφορούν τα τελευταία πέντε φορολογικά έτη έως 31/12 του τελευταίου φορολογικού έτους, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν.
Τριπλή φοροελάφρυνση
Συνολικά τριπλή θα είναι η φορολογική ανάσα που θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με τις παρεμβάσεις να υλοποιούνται σε δύο φάσεις, το 2027 και το 2028. Εκτός από το «κούρεμα» του τεκμαρτού εισοδήματος, η νέα φορολογική κλίμακα με μειωμένους συντελεστές και η μείωση της προκαταβολής φόρου συνθέτουν το νέο φορολογικό τοπίο, με το όφελος να είναι μεγαλύτερο για τους συνεπείς επαγγελματίες, τους νέους και για όσους έχουν παιδιά.
Η πρώτη αλλαγή θα φανεί στον λογαριασμό των φορολογικών δηλώσεων του 2027. Τα εισοδήματα που αποκτώνται φέτος θα φορολογηθούν με τους χαμηλότερους συντελεστές της νέας κλίμακας. Μεγαλύτερο όφελος προκύπτει για τους επαγγελματίες ηλικίας έως 30 ετών, τους φορολογουμένους με παιδιά και όσους δηλώνουν εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ. Για τους αυτοαπασχολουμένους άνω των 30 ετών, χωρίς παιδιά ή με έως τρία εξαρτώμενα τέκνα, η ετήσια μείωση φόρου κυμαίνεται από 20 έως 3.300 ευρώ, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των παιδιών.
Για τους πολύτεκνους της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας, το ετήσιο όφελος ανεβαίνει από 240 έως 5.300 ευρώ.
Την ίδια στιγμή, για τους συνεπείς επαγγελματίες «κουρεύεται» το τεκμήριο καθώς καταργούνται οι δύο προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος που συνδέονται με τον τζίρο και τη μισθοδοσία.
Επιπροσθέτως από το φορολογικό έτος 2027 (δηλώσεις 2028) προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 55% στο 50% με δημοσιονομικό κόστος 82 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι επαγγελματίες μέσα στο 2027 και θα δηλώσουν το 2028 η προκαταβολή θα υπολογιστεί με τον νέο χαμηλότερο συντελεστή. Για τα φετινά εισοδήματα, τα οποία θα δηλωθούν το 2027, η προκαταβολή παραμένει στο 55%.
Το ίδιο έτος (2028) οι τρίτεκνοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν σημαντική μείωση του φόρου με τον μηδενισμό της κλίμακας έως τα 20.000 ευρώ.
Παραδείγματα
- Ατομική επιχείρηση εστίασης (καφέ) που λειτουργεί 15 έτη, με πέντε εργαζομένους και ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 105.000 ευρώ. Το ελάχιστο καθαρό εισόδημα αντιστοιχεί σε 16.744 ευρώ (κατώτατος συν τριετίες) πλέον 10.500 ευρώ (10% της μισθοδοσίας του προσωπικού), σύνολο 27.244 ευρώ. Ο φόρος που αναλογεί ανέρχεται σε 4.783 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, το ελάχιστο καθαρό εισόδημα θα αντιστοιχεί σε 16.744 με αναλογούντα φόρο 2.249 ευρώ, δηλαδή όφελος 2.534 ευρώ.
- Ατομική επιχείρηση λιανικού εμπορίου υποδημάτων που λειτουργεί τέσσερα έτη, με δύο εργαζομένους, ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 21.000 ευρώ και κύκλο εργασιών 120.000 ευρώ (μέσος όρος ΚΑΔ 48.564 ευρώ). Το ελάχιστο καθαρό εισόδημα αντιστοιχεί σε 12.880 ευρώ, πλέον 2.100 (10% της μισθοδοσίας του προσωπικού), πλέον 3.572 (5% της διαφοράς του κύκλου εργασιών με τον μέσο τζίρο του ΚΑΔ), σύνολο 18.552 ευρώ. Ο φόρος που αναλογεί ανέρχεται σε 2.610 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, το ελάχιστο καθαρό εισόδημα θα αντιστοιχεί σε 12.880 με αναλογούντα φόρο 1.476 ευρώ, δηλαδή όφελος 1.134 ευρώ.
- Λογιστής που έχει ατομική επιχείρηση 20 έτη χωρίς εργαζομένους και κύκλο εργασιών 90.000 ευρώ (μέσος όρος ΚΑΔ 28.479 ευρώ). Το ελάχιστο καθαρό εισόδημα αντιστοιχεί σε 16.744 ευρώ (κατώτατος συν τριετίες) πλέον 3.076 ευρώ (5% της διαφοράς του κύκλου εργασιών με τον μέσο τζίρο του ΚΑΔ), σύνολο 19.820 ευρώ. Ο φόρος που αναλογεί ανέρχεται σε 2.864 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, το ελάχιστο καθαρό εισόδημα θα αντιστοιχεί σε 16.744 με αναλογούντα φόρο 2.249 ευρώ, δηλαδή όφελος 615 ευρώ.