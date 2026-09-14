Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς που έτρεχαν με 191 και 164 χλμ/ώρα

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Δύο οδηγοί συνελήφθησαν μέσα σε ένα 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκαν να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, που στη μία περίπτωση έφτανε έφτανε τα 164 χλμ/ώρα και στην άλλη, τα 191 χλμ/ώρα.

Οι παραβάσεις και τα όρια ταχύτητας

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια των συστηματικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκαν οι εξής επικίνδυνες παραβάσεις:

Στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης: Ένας 47χρονος άνδρας, εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής (13/09/2026), να οδηγεί επιβατικό όχημα,έχοντας αναπτύξει ταχύτητα 191 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο, φτάνει στα 120 χλμ/ώρα.

Δεύτερος οδηγός έτρεψε με 164 χλμ

Με 164 χιλιόμετρα την ώρα κινούνταν ένας 38χρονος στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (14/9/2026), σε ένα σημείο, όπου το όριο ταχύτητας, είναι μόλις 60 χλμ/ώρα.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ελέγχων της Τροχαίας, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψή του.