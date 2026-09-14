Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς που έτρεχαν με 191 και 164 χλμ/ώρα

Δύο οδηγοί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη εντός 24ώρου από την Τροχαία, καθώς εντοπίστηκαν να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα που έφτανε έως και τα 191 χλμ/ώρα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των οδικών συγκοινωνιών. Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, με τους συλληφθέντες να οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη/ιλιγγιώδης ταχύτητα
Πηγή: astynomia.gr
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χειροπέδες σε δύο οδηγούς στη Θεσσαλονίκη που κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των οδικών συγκοινωνιών.
  • Ένας 47χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί με 191 χλμ/ώρα στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης (όριο 120 χλμ/ώρα), ενώ ένας 38χρονος έτρεχε με 164 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Οδό (όριο 60 χλμ/ώρα).
  • Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα, με την Τροχαία να δηλώνει ότι οι εντατικοί έλεγχοι στο οδικό δίκτυο της πόλης, θα συνεχιστούν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δύο οδηγοί συνελήφθησαν μέσα σε ένα 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκαν να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, που στη μία περίπτωση έφτανε  έφτανε τα 164 χλμ/ώρα και στην άλλη, τα 191 χλμ/ώρα. 

Οι παραβάσεις και τα όρια ταχύτητας

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια των συστηματικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκαν οι εξής επικίνδυνες παραβάσεις:

Στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης: Ένας 47χρονος άνδρας, εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής (13/09/2026), να οδηγεί επιβατικό όχημα,έχοντας αναπτύξει ταχύτητα  191 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο, φτάνει στα 120 χλμ/ώρα.

Δεύτερος οδηγός έτρεψε με 164 χλμ

Με 164 χιλιόμετρα την ώρα κινούνταν ένας 38χρονος στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (14/9/2026), σε ένα σημείο, όπου το όριο ταχύτητας, είναι μόλις 60 χλμ/ώρα.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ελέγχων της Τροχαίας, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψή του.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ