LIVE – To «τελευταίο αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Νίκαια και ολόκληρη η Ελλάδα πενθεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Του «παιδιού της νύχτας» που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη μουσική και καλλιτεχνική σκηνή. Πλήθος κόσμου, άνθρωποι κάθε ηλικίας προσέρχονται από το απόγευμα της Κυριακής (13/9) στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να αποχαιρετήσουν τον δικό τους Γιώργο που με τα τραγούδια του, έχουν υμνήσει τον έρωτα και την αγάπη, έχουν πονέσει, έχουν χωρίσει και έχουν βιώσει όλα τα συναισθήματα. Στις 13:00 θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία και έπειτα θα ακολουθήσει η ταφή στο Γ’ Κοιμητήριο σε στενό οικογενειακό κύκλο.