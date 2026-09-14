Η Νίκαια και ολόκληρη η Ελλάδα πενθεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Του «παιδιού της νύχτας» που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη μουσική και καλλιτεχνική σκηνή. Πλήθος κόσμου, άνθρωποι κάθε ηλικίας προσέρχονται από το απόγευμα της Κυριακής (13/9) στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να αποχαιρετήσουν τον δικό τους Γιώργο που με τα τραγούδια του, έχουν υμνήσει τον έρωτα και την αγάπη, έχουν πονέσει, έχουν χωρίσει και έχουν βιώσει όλα τα συναισθήματα. Στις 13:00 θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία και έπειτα θα ακολουθήσει η ταφή στο Γ’ Κοιμητήριο σε στενό οικογενειακό κύκλο.
LIVE – To «τελευταίο αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη
Ένα τεράστιο «κύμα» αγάπης και συγκίνησης έχει δημιουργηθεί από την Κυριακή το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Εκεί όπου καταφτάνουν άνθρωποι κάθε ηλικίας, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και όσοι αγαπούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη για να τού πουν το “τελευταίο αντίο”.
Οι τελευταίες εξελίξεις
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Γιώργος Μαζωνάκης: Η στιγμή που η Πάολα φτάνει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας - Δείτε βίντεο
Πριν από λίγο έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου βρίσκεται από χθες, Κυριακή η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη, η Πάολα. Η τραγουδίστρια, ντυμένη στα μαύρα έφτασε στην εκκλησία προκειμένου να “αποχαιρετήσει” τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δείτε βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=bsyXQ0kojBE…
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Νέες φωτογραφίες από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας
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Άνθρωποι κάθε ηλικίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας για να "αποχαιρετήσουν" τον Γιώργο Μαζωνάκη - ΦΩΤΟ
Από νωρίς το πρωί συνεχίζουν να καταφτάνουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια άνθρωποι όλων των ηλικιών για να “αποχαιρετήσουν” τον Γιώργο Μαζωνάκη. Κλίμα συγκίνησης και θλίψης επικρατεί στην περιοχή, όπου μεγάλωσε ο τραγουδιστής.
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