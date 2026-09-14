«Μόλις ήρθαν – Είναι νεκρή»: Βίντεο-ντοκουμέντο του enikos.gr από την τραγωδία στην παραλία Κλήμα της Αίγινας

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Συνταρακτικές είναι οι αποκαλύψεις γύρω από την τραγωδία που σημειώθηκε στην Αίγινα, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην παραλία Κλήμα.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το enikos.gr, καταγράφονται οι στιγμές αμέσως μετά την άφιξη του ασθενοφόρου στο σημείο, την ώρα που αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν σημαντική καθυστέρηση στην άφιξη της ιατρικής βοήθειας.

Στο οπτικό υλικό ακούγεται μια γυναίκα να περιγράφει με έκδηλη αγωνία τις δραματικές στιγμές: «Μόλις ήρθαν», λέει αναφερόμενη στους διασώστες, για να προσθέσει αμέσως μετά με απόγνωση: «Αλλά η γυναίκα είναι άσφυγμη [χωρίς σφυγμό] — νεκρή».

«Νεκρή, αυτό είναι…» τονίζει, την ώρα που το πλήρωμα τοποθετεί την άτυχη γυναίκα στο φορείο για τη μεταφορά της στο ασθενόφορο.

ΚΑΡΠΑ από τους λουόμενους – 55 λεπτά μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο

Το περιστατικό συνέβη όταν η γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε ξαπλώστρα μαζί με οικεία της πρόσωπα, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της.

Αυτόπτες μάρτυρες που αντιλήφθηκαν αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης έσπευσαν στο σημείο και άρχισαν να της παρέχουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταβάλλοντας απεγνωσμένες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή.

Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι επικοινώνησαν άμεσα με το Κέντρο Υγείας Αίγινας, την Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, ζητώντας την κατεπείγουσα αποστολή γιατρού και ασθενοφόρου.

Ωστόσο, το ασθενοφόρο χρειάστηκε περίπου 55 λεπτά για να φτάσει στην παραλία Κλήμα — μια διαδρομή που, υπό κανονικές συνθήκες, από το Κέντρο Υγείας του νησιού δεν ξεπερνά τα 25 λεπτά.

Τι υποστηρίζει η 2η ΥΠΕ για την καθυστέρηση

Από την πλευρά της, η 2η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) -στην οποία υπάγεται το Κέντρο Υγείας Αίγινας- σε άτυπη ενημέρωσή της, απέδωσε χθες την καθυστέρηση όχι σε έλλειψη οδηγού, αλλά στην αδυναμία άμεσης αποχώρησης γιατρού από τη μονάδα.

Όπως αναφέρθηκε, δεν υπήρχε δεύτερος διαθέσιμος γιατρός στο Κέντρο Υγείας ώστε να παραμείνει στη μονάδα και να μπορέσει ο άλλος γιατρός να αναχωρήσει συνοδεύοντας το ασθενοφόρο.