Τραγωδία στην Αίγινα: Γυναίκα πέθανε στην παραλία Κλήμα –Έκαναν ΚΑΡΠΑ για 55 λεπτά μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο

Γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της στην παραλία Κλήμα της Αίγινας και λουόμενοι επιχείρησαν να την κρατήσουν στη ζωή με ΚΑΡΠΑ. Μάρτυρας καταγγέλλει ότι το ασθενοφόρο έφτασε περίπου 55 λεπτά αργότερα, ενώ από τη 2η ΥΠΕ αναφέρεται ότι δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός στο Κέντρο Υγείας ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση αναχώρηση του ασθενοφόρου με ιατρική συνοδεία.

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Ασθενοφόρο, ΕΚΑΒ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην παραλία Κλήμα της Αίγινας, παρά τις προσπάθειες λουομένων να την κρατήσουν στη ζωή με ΚΑΡΠΑ, με καταγγελίες για καθυστέρηση 55 λεπτών του ασθενοφόρου.
  • Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις προσπάθειες να φτάσει βοήθεια, καταγγέλλοντας ότι «δεν υπάρχει ασθενοφόρο» στο Κέντρο Υγείας και πως «είναι ντροπή» που δεν υπήρχε ναυαγοσώστης ή απινιδωτής στην οργανωμένη παραλία.
  • Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια απέδωσε την καθυστέρηση στην αδυναμία άμεσης αποχώρησης γιατρού από τη μονάδα, λόγω έλλειψης δεύτερου διαθέσιμου γιατρού στο Κέντρο Υγείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην παραλία Κλήμα της Αίγινας, παρά τις προσπάθειες λουομένων να την κρατήσουν στη ζωή με ΚΑΡΠΑ. Αυτόπτης μάρτυρας καταγγέλλει ότι το ασθενοφόρο χρειάστηκε περίπου 55 λεπτά για να φτάσει στο σημείο.

Η γυναίκα βρισκόταν σε ξαπλώστρα μαζί με οικείους της όταν έχασε τις αισθήσεις της. Λουόμενοι που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί έσπευσαν να τη βοηθήσουν και άρχισαν άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ παράλληλα επικοινώνησαν με την Αστυνομία, το Λιμενικό και το Κέντρο Υγείας Αίγινας, ζητώντας την αποστολή γιατρού και ασθενοφόρου.

Βίντεο που παρουσίασε η εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα» καταγράφει τις προσπάθειες των παρευρισκομένων να επαναφέρουν τη γυναίκα. Όπως καταγγέλλουν, το ασθενοφόρο έφτασε στην παραλία περίπου 55 λεπτά αργότερα, χωρίς τελικά να καταστεί δυνατό να σωθεί η γυναίκα. Το Κέντρο Υγείας της Αίγινας απέχει από την παραλία περίπου 25 λεπτά.

Η μαρτυρία για την κινητοποίηση των Αρχών

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στην εκπομπή τις προσπάθειες που έγιναν για να φτάσει βοήθεια στην παραλία: «Στη 1:00 αντιλήφθηκα ότι κάτι συμβαίνει στις ξαπλώστρες. Πήρα τηλέφωνο στο Κέντρο Υγείας και η απάντηση ήταν πως δεν υπάρχει ασθενοφόρο και θα δούνε τι θα κάνουν. Τους πήρα ξανά. Πήρα στην Αστυνομία, όπου μου είπαν ότι θα στείλουν περιπολικό με γιατρό και απινιδωτή, γιατί τον έχουν κλέψει και δεν υπάρχει στο χωριό. Πήραμε και το Λιμενικό. Πήγε 2 παρά 10 όταν έφτασε το ασθενοφόρο. Πέντε λεπτά πιο πριν είχε φτάσει το Λιμενικό με έναν γιατρό. Από ένα ιδιωτικό σκάφος έστειλαν έναν απινιδωτή, γιατί είδαν τι συνέβη. Μία φίλη μου, που πήρε και αυτή στο Κέντρο Υγείας, της απάντησαν “τα παράπονά της στο υπουργείο”. Ο γιατρός μάς είπε να την πάμε εμείς στο Κέντρο Υγείας. Είναι οργανωμένη παραλία και δεν υπήρχε ούτε ναυαγοσώστης ούτε απινιδωτής. Είναι ντροπή. Όσοι ήταν εκεί έκαναν ΚΑΡΠΑ».

Τι αναφέρεται από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια

Στο ρεπορτάζ της εκπομπής αναφέρεται ότι η άτυπη ενημέρωση από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια, στην οποία υπάγεται το Κέντρο Υγείας Αίγινας, αποδίδει την καθυστέρηση όχι σε έλλειψη οδηγού, αλλά στην αδυναμία άμεσης αποχώρησης γιατρού από τη μονάδα.

Ειδικότερα, κατά την ίδια ενημέρωση, δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός διαθέσιμος στο Κέντρο Υγείας ώστε να παραμείνει στη μονάδα και να μπορέσει ο άλλος γιατρός να αναχωρήσει συνοδεύοντας το ασθενοφόρο.

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