Νέες καταγγελίες για το ιατρείο της Καρνεάδου: «Η γιατρός είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε» – ΒΙΝΤΕΟ

Το κουβάρι των μαρτυριών και σοβαρών καταγγελιών για το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης, εξελίσσεται δίχως τέλος. Νέες καταγγελίες περιλαμβάνουν λανθασμένη διάγνωση καρκίνου σε ασθενή και υποβολή σε θεραπεία «stem cell» σε ασθενείς από τη Ρωσία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Γιώργος Μαζωνάκης, Γιατροί
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δίχως τέλος εξελίσσεται το κουβάρι των μαρτυριών και σοβαρών καταγγελιών για το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης.
  • Σε μία από τις νέες καταγγελίες, ένας άνδρας υποστηρίζει πως η γιατρός είχε προχωρήσει σε λανθασμένη διάγνωση για τη σύζυγό του, λέγοντάς της ότι έπασχε από καρκίνο, κάτι που, όπως ισχυρίζεται, δεν ίσχυε. «Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», ανέφερε ο καταγγέλλων.
  • Ασθενής από τη Ρωσία, η οποία είχε επισκεφθεί το ιατρείο στο παρελθόν, ανέφερε ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία «stem cell», όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δίχως τέλος το κουβάρι των μαρτυριών και των σοβαρών καταγγελιών για το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης.

Μάριος Θεμιστοκλέους: Η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ιατρείο – Δεν υπάρχει «γκρίζα ζώνη» στο θεσμικό πλαίσιο

«Της έλεγε ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε»

Λίγο πριν από την απολογία των δύο γιατρών στον ανακριτή, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα (14/9), μία νέα καταγγελία που αφορά στην γιατρό της Καρνεάδου βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ένας άνδρας μιλώντας στον Alpa, υποστήριξε πως η γιατρός είχε προχωρήσει σε λανθασμένη διάγνωση για τη σύζυγό του, λέγοντάς της, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι έπασχε από καρκίνο, κάτι που, όπως ισχυρίζεται, δεν ίσχυε. «Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καταγγέλλων.

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις των δύο γιατρών – Σχεδίαζαν θεραπείες πλασμαφαίρεσης σε πολυτελή ξενοδοχεία στις Κυκλάδες

Την ίδια ώρα, ασθενής από τη Ρωσία, η οποία είχε επισκεφθεί το ιατρείο στο παρελθόν, ανέφερε ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία «stem cell», όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς της. «Είχα κάνει “stem cell” θεραπεία και πολλά μέλη της οικογένειάς μου είχαν κάνει την ίδια θεραπεία», ανέφερε.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ