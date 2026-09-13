Νέες καταγγελίες για το ιατρείο της Καρνεάδου: «Η γιατρός είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε» – ΒΙΝΤΕΟ

Δίχως τέλος το κουβάρι των μαρτυριών και των σοβαρών καταγγελιών για το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης.

«Της έλεγε ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε»

Λίγο πριν από την απολογία των δύο γιατρών στον ανακριτή, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα (14/9), μία νέα καταγγελία που αφορά στην γιατρό της Καρνεάδου βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ένας άνδρας μιλώντας στον Alpa, υποστήριξε πως η γιατρός είχε προχωρήσει σε λανθασμένη διάγνωση για τη σύζυγό του, λέγοντάς της, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι έπασχε από καρκίνο, κάτι που, όπως ισχυρίζεται, δεν ίσχυε. «Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καταγγέλλων.

Την ίδια ώρα, ασθενής από τη Ρωσία, η οποία είχε επισκεφθεί το ιατρείο στο παρελθόν, ανέφερε ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία «stem cell», όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς της. «Είχα κάνει “stem cell” θεραπεία και πολλά μέλη της οικογένειάς μου είχαν κάνει την ίδια θεραπεία», ανέφερε.