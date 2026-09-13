Μάριος Θεμιστοκλέους: Η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ιατρείο – Δεν υπάρχει «γκρίζα ζώνη» στο θεσμικό πλαίσιο

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη στο θεσμικό πλαίσιο για την πλασμαφαίρεση, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ιδιωτικά ιατρεία, τονίζοντας ότι τα μηχανήματα που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις είναι παράνομα. Επεσήμανε επίσης την ευθύνη των γιατρών για την ασφάλεια των ασθενών, τους κανόνες για τις αισθητικές θεραπείες και τις προκλήσεις της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών μέσω social media, καλώντας τους πολίτες σε προσοχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ξεκαθάρισε ότι «χωρίς αστερίσκο, χωρίς υποσημείωση, πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ιατρείο» και ότι δεν πρέπει καν να υπάρχουν τα μηχανήματα.
  • Σχετικά με τη διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών, ο Μ. Θεμιστοκλέους τόνισε πως «διαφήμιση μπορεί να μην κάνει ο γιατρός, διαφήμιση μπορεί να κάνει ο influencer», επισημαίνοντας τις νέες προκλήσεις των social media.
  • Ο υφυπουργός Υγείας κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε θεραπείες για τις οποίες δεν υπάρχει τεκμηριωμένο όφελος, καθώς δεν έχουν όλες τον ίδιο βαθμό τεκμηρίωσης και ασφάλειας.

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Για τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, δεν υπάρχει «γκρίζα ζώνη» στο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων σε ιδιωτικά ιατρεία. Ούτε η πλασμαφαίρεση μπορεί να πραγματοποιείται σε ιατρεία. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

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Λειτουργούσαν παράνομα

«Χωρίς αστερίσκο, χωρίς υποσημείωση, πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ιατρείο. Δεν πρέπει καν να υπάρχουν τα μηχανήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός, προσθέτοντας ότι, εφόσον τα μηχανήματα λειτουργούσαν χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, λειτουργούσαν παρανόμως.

Ο Μ. Θεμιστοκλέους τόνισε πως για την εγκατάσταση και λειτουργία ιατρικού εξοπλισμού υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ένα μηχάνημα που εισάγεται στη χώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν δεν έχει δηλωθεί στον ΕΟΦ και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο, ενώ για τα ιδιωτικά ιατρεία προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες και διαδικασίες ελέγχου, υποστήριξε.

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Η πλειονότητα των ιδιωτικών ιατρείων τηρεί τη νομιμότητα

«Δεν υπάρχει κενό νόμου εδώ», σημείωσε, εξηγώντας ότι η χώρα διαθέτει περισσότερα από 20.000 ιδιωτικά ιατρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας, τα οποία λειτουργούν, όπως είπε, στη συντριπτική τους πλειονότητα μέσα στο θεσμικό και επιστημονικό πλαίσιο.

Ο γιατρός έχει ευθύνη για την ασφάλεια του ασθενούς

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στην ευθύνη του ίδιου του γιατρού απέναντι στην ασφάλεια του ασθενούς. Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια, ενώ ο γιατρός έχει, όπως τόνισε, υποχρέωση να ενεργεί με γνώμονα την προστασία του ασθενούς και να μην τη θέτει σε κίνδυνο.

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Ποιος μπορεί να κάνει αισθητικές θεραπείες…

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις αισθητικές θεραπείες, όπως το botox και το υαλουρονικό οξύ, σημειώνοντας ότι το υπουργείο έχει ήδη προχωρήσει σε υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν ποιοι επαγγελματίες μπορούν να πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες πράξεις, πού μπορούν να γίνονται και υπό ποιες προϋποθέσεις. Όπως είπε, οι σχετικές αποφάσεις προκάλεσαν αντιδράσεις από γιατρούς, συνδικαλιστικούς φορείς και επιστημονικές εταιρείες, ωστόσο το υπουργείο επέμεινε στη ρύθμιση και στην εφαρμογή της.

Διαφήμιση μπορεί να κάνει ο influencer… όχι ο γιατρός

Ο Μ. Θεμιστοκλέους στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών μέσω των social media, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα πεδίο που δημιουργεί νέες προκλήσεις και ενδεχομένως απαιτεί αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο.

«Διαφήμιση μπορεί να μην κάνει ο γιατρός, διαφήμιση μπορεί να κάνει ο influencer», ανέφερε, εξηγώντας ότι ένας influencer μπορεί να προβάλλει ένα συγκεκριμένο ιατρείο ή θεραπεία μέσα από προσωπικές αναφορές, κάτι που δημιουργεί σημαντικές νομικές δυσκολίες ως προς τον έλεγχο.

«Υπάρχει μια φοβερή άνοδος των social media. Από εκεί είναι η διαφήμιση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το υπουργείο, οι ιατρικοί φορείς και οι νομικοί θα πρέπει να εξετάσουν πώς μπορεί να προσαρμοστεί το πλαίσιο στα νέα δεδομένα.

Οι πολίτες πρέπει να προσέχουν

Ο υφυπουργός Υγείας κάλεσε, παράλληλα, τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε θεραπείες για τις οποίες δεν υπάρχει τεκμηριωμένο όφελος. Όπως εξήγησε, οι θεραπείες δεν έχουν όλες τον ίδιο βαθμό τεκμηρίωσης και ασφάλειας και οι πολίτες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη πρακτικές για τις οποίες δεν υπάρχει πιστοποιημένο όφελος. «Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι γιατροί στο τι λένε στους πολίτες ή στους ασθενείς και ειδικά να μην προβαίνουν σε θεραπείες οι οποίες μπορεί να διακινδυνεύσουν τη ζωή», ανέφερε.

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