LIVE: Δείτε τη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ – «Είναι όλες οι προτάσεις μας κοστολογημένες»

Στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, παραχωρεί αυτή την ώρα την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Η εμφάνισή του ολοκληρώνει το διήμερο πρόγραμμα του στη Θεσσαλονίκη, μετά την επίσκεψή του στους χώρους της Έκθεσης και την ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου, κατά την οποία παρουσίασε τις βασικές προγραμματικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Χθες παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία. Εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε τους πολίτες ως πελάτες», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ιδίως για την 13η σύνταξη, ο ίδιος παρουσίασε το μέτρο στο πλαίσιο των 17 παρεμβάσεων για το ασφαλιστικό. «Είπαμε ότι η 13η σύνταξη θα δοθεί σε δυο δόσεις το 2027 και το 2030. Το μέτρο που προτείνουμε σε σχέση με την πρόταση της κυβέρνησης είναι πάνω κατά 60 εκατ. ευρώ και σε έως το 2030 θα δοθούν επιπλέον 840 εκατ. ευρώ», υπογράμμισε. «Ο 13ος μισθός αντιστοιχεί σε 1,2 δισ. ευρώ», διευκρίνισε. Η δε απόδοση του ΕΚΑΣ αντιστοιχεί σε 540 εκατ. ευρώ. «Η κατάργηση της εισφορά αλληλεγγύης είναι ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο», υπογράμμισε.

«Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προτείνουμε απαλλαγή από ΦΠΑ σε επιχειρήσεις με τζίρο 20.000 ευρώ», τόνισε. «Επίσης, προτείνουμε μείωση ΦΠΑ σε αγαθά πρώτης ανάγκης με βάση τις συνθήκες στην αγορά», πρόσθεσε. «Είναι όλες οι προτάσεις μας κοστολογημένες», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Για την διακυβέρνηση της χώρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο». Ενώ, αναφορικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες είπε: «Έχουμε λάβει απόφαση στο συνέδριό μας με 5.000 συνέδρους και είπαμε ότι δεν θα κάνουμε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία». «Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Κυβέρνηση θα υπάρξει και θα την επιλέξει ο ελληνικός λαός», διαβεβαίωσε. «Χθες παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας και περιμένουμε από τον λαό να μας εμπιστευτεί», υπογράμμισε ο Ν. Ανδρουλάκης. Ο ίδιος επιτέθηκε στην επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη λέγοντας:«Το δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος το καταλαβαίνουμε, αλλά το δίλημμα ‘Μητσοτάκης ή Ερντογάν’ είναι επικίνδυνο». Κάνοντας ειδική αναφορά στις ελληνο – τουρκικές σχέσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Απαιτείται νέα αρχιτεκτονική στις σχέσεις με την Τουρκία και να αναδειχθούν σε ευρω – τουρκικές».