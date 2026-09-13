Φωτιά στις Σέρρες στην περιοχή Άνω Βροντού: Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής

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Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το πρωϊ της Κυριακής (13/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερρών.

Από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ κα 4 οχήματα. Επιπλέον έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο για την αεροπυρόσβεση.

Παράλληλα υπάρχει κινητοποίηση και από τον Δήμο Σερρών με τη συνδρομή υδροφόρων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.