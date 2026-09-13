Φωτιά στις Σέρρες στην περιοχή Άνω Βροντού: Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το πρωϊ της Κυριακής (13/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερρών.
Από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ κα 4 οχήματα. Επιπλέον έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο για την αεροπυρόσβεση.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερρών. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2026
Παράλληλα υπάρχει κινητοποίηση και από τον Δήμο Σερρών με τη συνδρομή υδροφόρων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.