Φωτιά στις Σέρρες στην περιοχή Άνω Βροντού: Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής (13/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερρών. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Σερρών με υδροφόρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερρών.
  • Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 15 πυροσβέστες, 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο, κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση. Ο Δήμος Σερρών συνέδραμε επίσης με υδροφόρες.
  • Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το πρωϊ της Κυριακής (13/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερρών.

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Από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ κα 4 οχήματα. Επιπλέον έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο για την αεροπυρόσβεση.

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Παράλληλα υπάρχει κινητοποίηση και από τον Δήμο Σερρών με τη συνδρομή υδροφόρων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.

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