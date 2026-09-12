Ηλεία: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Χειμαδιό – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Χειμαδιό Ηλείας, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 17:00.

Στην περιοχή επιχειρούν 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και επτά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης τρία αεροσκάφη.

Παράλληλα, ο Δήμος Πύργου κινητοποίησε υδροφόρες, προκειμένου να συνδράμει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.