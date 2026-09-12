Θεσσαλονίκη: Καμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε στα Νέα Βρασνά – Εξετάζεται για σύνδεση με την απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο Σερρών

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Ένα καμένο αυτοκίνητο, το οποίο εξετάζεται εάν συνδέεται με την απόδραση 41χρονου κρατουμένου από το Νοσοκομείο Σερρών, εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή των Νέων Βρασνών.

Σύμφωνα την ΕΡΤ, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας οδηγούν την Αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο το όχημα να χρησιμοποιήθηκε στην απόδραση του κρατουμένου.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε σε χωράφι, κοντά στον δρόμο που συνδέει τη Νιγρίτα Σερρών με την Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, λίγο έξω από τα Νέα Βρασνά. Οι δράστες φέρονται να έβαλαν φωτιά στο όχημα περίπου στις 6 το πρωί, ενώ μισή ώρα αργότερα έφτασε στο σημείο η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 41χρονου και των ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην απόδρασή του. Παράλληλα, αναζητείται το όχημα διαφυγής που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε μετά την εγκατάλειψη του καμένου αυτοκινήτου. Εξετάζεται, επίσης, το ενδεχόμενο οι εμπλεκόμενοι να κινήθηκαν προς τα σύνορα με σκοπό να διαφύγουν από τη χώρα.

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Το παρελθόν του 41χρονου

Ο 41χρονος υπήκοος Αλβανίας φέρεται να συγκαταλέγεται σε ισχυρά μέλη της αλβανικής μαφίας που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων.

Το 2024 είχε εμπλακεί σε υπόθεση πυροβολισμών στην Πυλαία, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας 25χρονος.

Έναν χρόνο αργότερα, το 2025, συνελήφθη έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατά τη σύλληψή του βρέθηκαν στην κατοχή του τέσσερα κιλά χασίς, καθώς και βαρύς οπλισμός.

Έκτοτε εξέτιε την ποινή του στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών, μέχρι την απόδρασή του κατά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Σερρών.