LIVE UPDATE
Συναγερμός για φωτιά στη Χαλκιδική: Μήνυμα από το 112 – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Νέα ανάρτηση Γεωργιάδη για την υπόθεση Μαζωνάκη: Το ιατρείο στο Κολωνάκι λειτουργούσε 15 χρόνια – Θα απαγορεύσω τις παραπλανητικές διαφημίσεις

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε πρωτοβουλία για τη δημιουργία σύγχρονου θεσμικού πλαισίου με ΠΙΣ, ΙΣΑ και ΕΚΠΑ, με στόχο την απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο για «θαυματουργές θεραπείες». Στην ανάρτησή του στο X, ο υπουργός τόνισε την ανάγκη αυτοπροστασίας των πολιτών, ενώ παράλληλα απάντησε σε κριτικές, αναφέροντας τη 15ετή λειτουργία ενός συγκεκριμένου ιατρείου στο Κολωνάκι και σχολιάζοντας τις εναλλακτικές θεραπείες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε πρωτοβουλία για έλεγχο όσων παραπλανούν με δήθεν θαυματουργές θεραπείες. Θα καλέσει ΠΙΣ, ΙΣΑ και ΕΚΠΑ για τη δημιουργία σύγχρονου θεσμικού πλαισίου και την απαγόρευση παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο.
  • Ο υπουργός σημειώνει ότι το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε επί 15 χρόνια και επικρίνει όσους προωθούσαν πρόσωπα με «σπουδές» σε εναλλακτικές θεραπείες, ενώ τώρα κατηγορούν για κομπογιαννίτες.
  • Ο κ. Γεωργιάδης τονίζει ότι, πέρα από το κράτος, ο καθένας πρέπει να προστατεύει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες, καθώς «το Κράτος δεν μπορεί να είναι παντού».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στην πρωτοβουλία που ανακοίνωσε ήδη για έλεγχο όσων παραπλανούν με δήθεν θαυματουργές θεραπείες αναφέρεται σε ανάρτησή του στο X, σήμερα Σάββατο (12/9) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός αναφέρει πως θα καλέσει ΠΙΣ, ΙΣΑ και ΕΚΠΑ για να φτιαχτεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και θα απαγορεύει όλες τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο.

Γιώργος Μαζωνάκης: Στοιχεία-«φωτιά» από την δικογραφία – Οι καταθέσεις, οι 4 βασικές αντιφάσεις και τα ευρήματα στο ιατρείο της Καρνεάδου

«Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες…»

Αναφέρει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης…

«Και φυσικά για όλα φταίει ως συνήθως ο…Άδωνις…λοιπόν για να τα μαζέψουμε λίγο. Το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια (και επί Πολάκη σήμερα βγήκε και έκανε τον ανήξερο). Από όσους μας κατηγορούν για την υποτιθέμενη ανοχή μας στους κομπογιαννίτες, οι περισσότεροι προωθούσαν για ΠΘ έως πριν λίγο καιρό μία κυρία με «σπουδές» στην Μεταβολομική, Κβαντική Ιατρική, Γνωστική Ομοιοπαθητική, Functional Medicine και Νευροανάδραση…ειδικά ο @PGPapanikolaou έκανε και μαζί της διαλέξεις στα Νοσοκομεία και τώρα κατηγορεί τον @gpatoulis.

Μαζωνάκης: Τη Δευτέρα στο 3ο νεκροταφείο Νίκαιας η κηδεία του – Οι γιατροί έψαχναν στο ΑΙ πληροφορίες πώς θα τον επαναφέρουν

Κομπογιαννίτες υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα και εύπιστοι δυστυχώς επίσης. Ο Στηβ Τζομπς, ένας από τους εξυπνότερους ανθρώπους της ιστορίας όταν έπαθε καρκίνο στο πάγκρεας έχασε χρόνο διότι στην αρχή προτίμησε «τις εναλλακτικές θεραπείες»….

Τα τελευταία χρόνια σε αυτούς τους τομείς παγκοσμίως έχει υπάρξει έκρηξη για διάφορους λόγους. Στα περισσότερα Κράτη σαφές θεσμικό πλαίσιο για πολλά δεν υπάρχει (όχι για την πλασμαφαίρεση αυτή απαγορεύεται εκτός Νοσοκομείου). Ο Ιατρικός Τουρισμός ανεβαίνει παντού. Δίπλα μας η Τουρκία κερδίζει δισεκατομμύρια από αυτό και εκεί έχουν πολλά άσχημα περιστατικά, πρόσφατα με έναν ομοεθνή μας που μεταφέραμε στην Ελλάδα και έμεινε φυτό.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νέα στοιχεία για το ιατρείο και οι φωτογραφίες που καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του παθολόγου – Τι αναφέρει το πόρισμα του ΙΣΑ

Ανακοίνωσα ήδη πρωτοβουλία και θα καλέσω ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΕΚΠΑ κλπ να φτιάξουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και θα απαγορεύσω όλες αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες, το Κράτος δεν μπορεί να είναι παντού».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ