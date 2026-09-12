Τροχαίο στον Περισσό: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Αναστάτωση επικράτησε στον Περισσό, καθώς λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, έγινε τροχαίο ατύχημα με σφοδρή σύγκρουση οχημάτων, σε κεντρικό δρόμο της περιοχής.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ένα πυροσβεστικό όχημα.
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Αναστάτωση επικράτησε στον Περισσό, καθώς λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, έγινε τροχαίο ατύχημα με σφοδρή σύγκρουση οχημάτων, σε κεντρικό δρόμο της περιοχής.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ένα πυροσβεστικό όχημα.
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