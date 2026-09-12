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Τροχαίο στον Περισσό: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Σε κεντρικό δρόμο του Περισσού συνέβη λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι τροχαίο ατύχημα με σφοδρή σύγκρουση οχημάτων, προκαλώντας αναστάτωση. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ένα πυροσβεστικό όχημα.

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ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟ
ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα με σφοδρή σύγκρουση οχημάτων συνέβη λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο του Περισσού.
  • Το ατύχημα προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.
  • Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ένα πυροσβεστικό όχημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστάτωση επικράτησε στον Περισσό, καθώς λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, έγινε τροχαίο ατύχημα με σφοδρή σύγκρουση οχημάτων, σε κεντρικό δρόμο της περιοχής.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟ
ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟ

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ένα πυροσβεστικό όχημα.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟ
ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟ
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