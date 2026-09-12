«Καμπανάκι» για τις πλασμαφαιρέσεις: «Εξειδικευμένη θεραπεία σοβαρών παθήσεων και όχι αυθημερόν διαδικασία»

Τους κινδύνους και τις αυστηρές προϋποθέσεις, υπό τις οποίες εφαρμόζεται η θεραπευτική πλασμαφαίρεση, επισημαίνει η Α’ Νεφρολογική Κλινική του ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για εξειδικευμένη θεραπεία σοβαρών παθήσεων και όχι για απλή ή αυθημερόν διαδικασία, που μπορεί να πραγματοποιείται εκτός οργανωμένων νοσοκομειακών μονάδων.

«Η πλασμαφαίρεση ΔΕΝ είναι απλή αιμοληψία»

Με αφορμή τα όσα ακούγονται και γράφονται τις τελευταίες ημέρες στα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο, η Α’ Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, στο Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, στην ειδική Μονάδα της οποίας διενεργείται θεραπευτική πλασμαφαίρεση για διάφορες ασθένειες, για πάνω από 40 έτη, ενημερώνει, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής, τα εξής για την πλασμαφαίρεση: