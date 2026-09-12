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Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να συναντήσει τον Πούτιν – Ρωσική αντιπροσωπεία προσκλήθηκε στη σύνοδο της G20 για την ενέργεια

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την ετοιμότητά του να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι, εφόσον προσκληθούν και οι δύο ηγέτες. Παράλληλα, ρωσική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει στη σύνοδο της G20 για την ενέργεια στο Χιούστον, ενώ προηγήθηκε «δυσφορία» για την παρουσία Ρώσου υπουργού σε προηγούμενη συνάντηση της G20.

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Διεθνή Νέα

ΖΕΛΕΝΣΚΙ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την ετοιμότητά του να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, στη σύνοδο κορυφής της G20, που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι.
  • Η ρωσική διπλωματία ανακοίνωσε ότι εκπρόσωποι των υπουργείων Ενέργειας, Εξωτερικών και Φυσικών Πόρων θα συμμετάσχουν στη σύνοδο της G20 για την ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο Χιούστον.
  • Η παρουσία του Ρώσου υπουργού Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της G20 στο Άσβιλ προκάλεσε «δυσφορία», με τον ευρωπαίο επίτροπο Βάλντις Ντομπρόφσκις να δηλώνει ότι «δεν είναι η στιγμή για να κανονικοποιηθεί η Ρωσία ή η παρουσία της Ρωσίας σΕ αυτο το είδος των συνόδων».

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Την ετοιμότητά του για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20, που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οφείλουμε να πάμε…»

Ερωτηθείς από το γερμανικό δίκτυο Deutsche Welle, αν θα συναντούσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν σ’ αυτή τη σύνοδο τον Δεκέμβριο, εφόσον προσκληθούν οι δύο ηγέτες, ο Ζελένσκι απάντησε: «Ναι, ασφαλώς. Οφείλουμε να πάμε. Οφείλουμε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις».

Την ίδια ώρα εκπρόσωποι των ρωσικών υπουργείων Ενέργειας, Εξωτερικών και Φυσικών Πόρων θα συμμετάσχουν στη σύνοδο της G20 για την ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο Χιούστον, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική διπλωματία.

«Μια ρωσική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει από τις 14 ως τις 16 Σεπτεμβρίου στη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας στο πλαίσιο της αμερικανικής προεδρίας της #G20 στο Χιούστον», ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο Μαράτ Μπερντίεφ, πρεσβευτής αρμόδιος για την παρακολούθηση των θεματικών της G20, της Ομάδας των Είκοσι μεγαλύτερων και ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών του κόσμου. Ο Μπερντίεφ δεν διευκρίνισε ποιοι θα είναι οι Ρώσοι που θα συμμετάσχουν, αναφέροντας μόνο ότι θα είναι «εκπρόσωποι του υπουργείου Ενέργειας, του υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Φυσικών Πόρων». «Οι ρωσικές ιδέες σχετικά με τη μεταβλητότητα των ενεργειακών ισοζυγίων, την τεχνολογική ουδετερότητα, το ρόλο των ορυκτών καυσίμων γενικά, του φυσικού αερίου και της ειρηνικής χρήσης της ατομικής ενέργειας είναι όλο και πιο περιζήτητες», υποστήριξε.

Η δυσφορία του Σιλουάνοφ…

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται μετά τη «δυσφορία» που προκλήθηκε από την παρουσία του Ρώσου υπουργού Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της G20 στο Άσβιλ, στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είχε δηλώσει ο Καναδός ομόλογός του, ο Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Συνήθως ανεπιθύμητο πρόσωπο για τις δυτικές χώρες, συμμάχους της Ουκρανίας, ο Σιλουάνοφ πήρε θέση, έπειτα από πρόσκληση της Ουάσινγκτον, γύρω από το μεγάλο οβάλ τραπέζι στο οποιο συγκεντρώθηκαν οι δεκάδες αντιπρόσωποι. Είχε επίσης προσωπική συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του Σκοτ Μπέσεντ.

«Δεν είναι η στιγμή για να κανονικοποιηθεί η Ρωσία ή η παρουσία της Ρωσίας σΕ αυτο το είδος των συνόδων», είχε δηλώσει στη συνέχεια ο ευρωπαίος επίτροπος για την Οικονομία Βάλντις Ντομπρόφσκις.

Η Ουάσινγκτον είναι φέτος η διοργανώτρια σειράς συνόδων της G20, στην οποία μετέχουν οι μεγάλες παγκόσμιες οικονομίες (Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Γαλλία).

Η τελευταία μεγάλη συνάντηση, με συμμετοχή των αρχηγών κρατών, θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο σ’ ένα πολυτελές συγκρότημα γκολφ στο Μαϊάμι, το οποίο ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ.

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