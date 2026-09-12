Η Lady Gaga έγινε μητέρα – Απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον Μάικλ Πολάνσκι

Η Lady Gaga κατάφερε τελικά να αποκτήσει αυτό που τόσο επιθυμούσε. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η παγκοσμίου φήμης ποπ σταρ, έγινε μητέρα. Στα 40 της απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον αρραβωνιαστικό της Μάικλ Πολάνσκι.

Έκανε το όνειρό της πραγματικότητα…

Η Στέφανι Τζερμανότα, κατά κόσμον Lady Gaga, αρραβωνιάστηκε τον επιχειρηματία Μάικλ Πολάνσκι το 2024 και η μεγάλη της επιθυμία ήταν να αποκτήσει παιδιά.

Σε συνέντευξή της στο Instyle, τον Μάρτιο του 2020, είχε μιλήσει γι’ αυτό: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα αποκτήσω παιδιά. Ανυπομονώ να γίνω μαμά».

«Θα πω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα αποκτήσω παιδιά», είπε. «Ανυπομονώ να γίνω μητέρα. Δεν είναι απίστευτο αυτό που μπορούμε να κάνουμε; Μπορούμε να φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο μέσα μας και να τον μεγαλώσουμε. Μετά βγαίνει στον κόσμο, και είναι δική μας δουλειά να τον κρατήσουμε ζωντανό».

Η σούπερ σταρ πρόσθεσε ότι ένιωθε ότι είχε ήδη αναλάβει έναν μητρικό ρόλο ως «Mother Monster» για τους πολυάριθμους θαυμαστές της.

«Θα ήθελα να κάνω πολλά πράγματα», είπε για τα μελλοντικά της σχέδια κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της τον Οκτώβριο του 2025 στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert. «Όλα αυτά τα πράγματα είναι ανοιχτά. Αλλά αυτό που πραγματικά θέλω είναι να γίνω μητέρα. Αυτός είναι ο επόμενος πρωταγωνιστικός μου ρόλος, ελπίζω».

Παλαιότερα την φόβιζε η ιδέα της μητρότητας…

Σε συνέντευξή της στους «New York Times» τον Μάρτιο του 2025, η Lady Gaga είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά, αποκαλύπτοντας πως παλαιότερα η ιδέα της μητρότητας την είχε φοβίσει.

Όπως είχε εξηγήσει, βασική της επιθυμία είναι τα παιδιά της να έχουν την ελευθερία να διαμορφώσουν τη δική τους ταυτότητα και να αποφασίσουν μόνα τους ποιον δρόμο θέλουν να ακολουθήσουν, χωρίς να αισθάνονται ότι πρέπει να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες προσδοκίες.

Η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί επίσης στις σκέψεις που έκανε γύρω από την ισορροπία ανάμεσα στη μητρότητα και την καριέρα της, η οποία εδώ και χρόνια απαιτεί διαρκή παρουσία στη δημοσιότητα και στο επίκεντρο της προσοχής.

Παρά την αφοσίωσή της στη μουσική και την καλλιτεχνική της πορεία, η Gaga είχε αρχίσει να αναρωτιέται πώς θα μπορούσε να συνεχίσει να δημιουργεί με το ίδιο πάθος, αφήνοντας παράλληλα περισσότερο χώρο στη ζωή της για την οικογένεια και άλλες προσωπικές προτεραιότητες.