Πούτιν: Τα λάθη των δυτικών χωρών ευθύνονται για την ισχυρή επίδοση του AfD

Για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, οι ισχυρές επιδόσεις του ακροδεξιού κόμματος στη Γερμανία, AfD, στις εκλογές της Σαξονίας – Άνχαλτ, ευθύνονται συστηματικά για τα λάθη των δυτικών χωρών στην πολιτική, την ασφάλεια και την οικονομία. Αυτό υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής των BRICS.

Ο ίδιος κατηγόρησε επίσης ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι προκαλούν ανοικτή σύγκρουση με τη Ρωσία και αναστατώνουν τους πολίτες τους, λέγοντας ότι αυτό αντανακλάται στα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία. Η AfD κέρδισε ποσοστό ρεκόρ 43,8% των ψήφων την Κυριακή στη Σαξονία-Άνχαλτ, λίγο μικρότερο από την απόλυτη πλειοψηφία.

«…Ο κόσμος σε ευρωπαϊκές χώρες καταλαβαίνει αυτό που συμβαίνει»

Ο κόσμος σε ευρωπαϊκές χώρες καταλαβαίνει αυτό που συμβαίνει, δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως σ’ αυτό οφείλονται τα αποτελέσματα στη Γερμανία.

Η Ρωσία δεν απειλεί ευρωπαϊκές χώρες και δεν έχει λόγο για να συγκρουσθεί μαζί τους, υποστήριξε ο ρώσος Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι όλα αυτά τα ζητήματα έχουν διευθετηθεί από την έκβαση του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο, ο Πούτιν είχε δηλώσει και πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ότι η Μόσχα δεν σχεδιάζει πόλεμο. Ο ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι, αντιθέτως, ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές που οδηγούν προς τη σύγκρουση.

«Θέλουν άραγε να αναθεωρήσουν τα αποτελέσματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου; Προς τα πού σπρώχνουν τους λαούς των χωρών τους; Προς έναν πόλεμο με τη Ρωσική Ομοσπονδία;», αναρωτήθηκε ο Πούτιν. «Λένε τώρα ότι σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμο με τη Ρωσία», πρόσθεσε.