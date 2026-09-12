Πούτιν: Τα λάθη των δυτικών χωρών ευθύνονται για την ισχυρή επίδοση του AfD

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Διεθνή Νέα

ΠΟΥΤΙΝ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, οι ισχυρές επιδόσεις του ακροδεξιού κόμματος στη Γερμανία, AfD, στις εκλογές της Σαξονίας – Άνχαλτ, ευθύνονται συστηματικά λάθη δυτικών χωρών στην πολιτική, την ασφάλεια και την οικονομία.
  • Ο ίδιος κατηγόρησε επίσης ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι προκαλούν ανοικτή σύγκρουση με τη Ρωσία και αναστατώνουν τους πολίτες τους, λέγοντας ότι αυτό αντανακλάται στα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία, όπου η AfD κέρδισε ποσοστό ρεκόρ 43,8%.
  • Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν απειλεί ευρωπαϊκές χώρες, αλλά διερωτήθηκε αν οι ευρωπαϊκές χώρες «θέλουν άραγε να αναθεωρήσουν τα αποτελέσματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου» και να οδηγήσουν σε «έναν πόλεμο με τη Ρωσική Ομοσπονδία» στέλνοντας στρατεύματα στην Ουκρανία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, οι ισχυρές επιδόσεις του ακροδεξιού κόμματος στη Γερμανία, AfD, στις εκλογές της Σαξονίας – Άνχαλτ, ευθύνονται συστηματικά για τα λάθη των δυτικών χωρών στην πολιτική, την ασφάλεια και την οικονομία. Αυτό υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής των BRICS.

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Ο ίδιος κατηγόρησε επίσης ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι προκαλούν ανοικτή σύγκρουση με τη Ρωσία και αναστατώνουν τους πολίτες τους, λέγοντας ότι αυτό αντανακλάται στα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία. Η AfD κέρδισε ποσοστό ρεκόρ 43,8% των ψήφων την Κυριακή στη Σαξονία-Άνχαλτ, λίγο μικρότερο από την απόλυτη πλειοψηφία.

«…Ο κόσμος σε ευρωπαϊκές χώρες καταλαβαίνει αυτό που συμβαίνει»

Ο κόσμος σε ευρωπαϊκές χώρες καταλαβαίνει αυτό που συμβαίνει, δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως σ’ αυτό οφείλονται τα αποτελέσματα στη Γερμανία.

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Η Ρωσία δεν απειλεί ευρωπαϊκές χώρες και δεν έχει λόγο για να συγκρουσθεί μαζί τους, υποστήριξε ο ρώσος Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι όλα αυτά τα ζητήματα έχουν διευθετηθεί από την έκβαση του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο, ο Πούτιν είχε δηλώσει και πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ότι η Μόσχα δεν σχεδιάζει πόλεμο. Ο ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι, αντιθέτως, ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές που οδηγούν προς τη σύγκρουση.

«Θέλουν άραγε να αναθεωρήσουν τα αποτελέσματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου; Προς τα πού σπρώχνουν τους λαούς των χωρών τους; Προς έναν πόλεμο με τη Ρωσική Ομοσπονδία;», αναρωτήθηκε ο Πούτιν. «Λένε τώρα ότι σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμο με τη Ρωσία», πρόσθεσε.

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