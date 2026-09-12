Εκτροχιασμός τρένου στη Γαλλία: Στους 44 ανέρχονται οι τραυματίες – Σε «πολύ σοβαρή» κατάσταση 18χρονη

Στους 44 ανέρχονται οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικού τρένου το βράδυ της Παρασκευής στη Νορμανδία της Γαλλίας, με μία 18χρονη να νοσηλεύεται σε «πολύ σοβαρή κατάσταση». Το περιφερειακό τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν–Καέν και η δικαστική αστυνομία έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια, τα οποία παραμένουν αδιευκρίνιστα, παρά τις αρνητικές εξετάσεις αλκοολαιμίας και χρήσης ουσιών του μηχανοδηγού.

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Διεθνή Νέα

Εκτροχιασμός τρένου, Γαλλία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους 44 ανέρχονται οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικού τρένου το βράδυ της Παρασκευής στη Νορμανδία, ενώ μία 18χρονη νοσηλεύεται σε «πολύ σοβαρή κατάσταση».
  • Η δικαστική αστυνομία ανέλαβε την έρευνα για τα αίτια του εκτροχιασμού, τα οποία δεν ήταν σαφή. Οι εξετάσεις αλκοολαιμίας και ναρκωτικών του μηχανοδηγού ήταν «αρνητικό».
  • Επιβάτες ανέφεραν πως ο συρμός άρχισε να «τρέμει», σαν ο μηχανοδηγός να έκανε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προτού βαγόνια αρχίσουν να εκτροχιάζονται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στους 44 ανέρχονται οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικού τρένου το βράδυ της Παρασκευής στη Νορμανδία, στη βορειοδυτική Γαλλία, ενώ μία 18χρονη νοσηλεύεται σε «πολύ σοβαρή κατάσταση», σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Το περιφερειακό τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν–Καέν και εκτροχιάστηκε περίπου στις 19:45 τοπική ώρα, στην περιοχή της Κλεόν. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 130 πυροσβέστες, πέντε ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα.

Η 18χρονη διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι 43 τραυματίες υπέστησαν κακώσεις διαφορετικής σοβαρότητας. Την έρευνα για τα αίτια του εκτροχιασμού ανέλαβε η δικαστική αστυνομία.

Οι εξετάσεις αλκοολαιμίας και οι εξετάσεις για τη χρήση φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών στις οποίες υποβλήθηκε ο μηχανοδηγός του περιφερειακού συρμού είχαν όλες τους «αρνητικό» αποτέλεσμα, σημείωσε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Τα αίτια του σιδηροδρομικού ατυχήματος δεν ήταν σαφή ως αργά χθες βράδυ. «Η έρευνα θα έχει μακρά διάρκεια», τόνισε η αναπληρώτρια εισαγγελέας Μαρί-Βαλερί Αλμπέρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η γαλλική εθνική επιχείρηση σιδηροδρόμων, η SNCF, υποσχέθηκε «απόλυτη διαφάνεια» στη συνεργασία της στην έρευνα.

Αρχικά, χθες το βράδυ, ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό έκανε λόγο για «περίπου είκοσι τραυματίες» από τους συνολικά 180 επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Επιβάτες, σε «κατάσταση σοκ», αφηγήθηκαν πως ο συρμός άρχισε να «τρέμει», σαν ο μηχανοδηγός να έκανε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προτού βαγόνια αρχίσουν να εκτροχιάζονται, σύμφωνα με ρεπορτάζ γαλλικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων του BFMTV και του ici Normandie.

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