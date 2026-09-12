Εκτροχιασμός τρένου στη Γαλλία: Στους 44 ανέρχονται οι τραυματίες – Σε «πολύ σοβαρή» κατάσταση 18χρονη

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Στους 44 ανέρχονται οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικού τρένου το βράδυ της Παρασκευής στη Νορμανδία, στη βορειοδυτική Γαλλία, ενώ μία 18χρονη νοσηλεύεται σε «πολύ σοβαρή κατάσταση», σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Το περιφερειακό τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν–Καέν και εκτροχιάστηκε περίπου στις 19:45 τοπική ώρα, στην περιοχή της Κλεόν. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 130 πυροσβέστες, πέντε ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα.

At least 44 people have been injured after a passenger train carrying approximately 180 people derailed in northern France, according to officials. Follow: https://t.co/1ymjeeywxb pic.twitter.com/DQ4lJ5Flvi — PressTV Extra (@PresstvExtra) September 12, 2026

Η 18χρονη διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι 43 τραυματίες υπέστησαν κακώσεις διαφορετικής σοβαρότητας. Την έρευνα για τα αίτια του εκτροχιασμού ανέλαβε η δικαστική αστυνομία.

Οι εξετάσεις αλκοολαιμίας και οι εξετάσεις για τη χρήση φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών στις οποίες υποβλήθηκε ο μηχανοδηγός του περιφερειακού συρμού είχαν όλες τους «αρνητικό» αποτέλεσμα, σημείωσε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Τα αίτια του σιδηροδρομικού ατυχήματος δεν ήταν σαφή ως αργά χθες βράδυ. «Η έρευνα θα έχει μακρά διάρκεια», τόνισε η αναπληρώτρια εισαγγελέας Μαρί-Βαλερί Αλμπέρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η γαλλική εθνική επιχείρηση σιδηροδρόμων, η SNCF, υποσχέθηκε «απόλυτη διαφάνεια» στη συνεργασία της στην έρευνα.

Αρχικά, χθες το βράδυ, ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό έκανε λόγο για «περίπου είκοσι τραυματίες» από τους συνολικά 180 επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Un TER transportant 180 passagers et assurant la liaison Rouen-Caen a déraillé entre Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon, en Seine-Maritime. À cette heure, le bilan provisoire fait état d’environ vingt blessés. 140 pompiers sont engagés sur place… — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) September 11, 2026

Επιβάτες, σε «κατάσταση σοκ», αφηγήθηκαν πως ο συρμός άρχισε να «τρέμει», σαν ο μηχανοδηγός να έκανε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προτού βαγόνια αρχίσουν να εκτροχιάζονται, σύμφωνα με ρεπορτάζ γαλλικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων του BFMTV και του ici Normandie.