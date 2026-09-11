Γαλλία: Εκτροχιασμός τρένου στη διαδρομή Ρουέν-Καέν – Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Τουλάχιστον 20 τραυματίες προκάλεσε ο εκτροχιασμός τρένου στη βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό.
Περίπου 180 επιβάτες επέβαιναν στο τρένο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν–Καέν. Ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.
Beaucoup reste à faire pour renforcer la sûreté dans les transports en commun.
Les chiffres de la délinquance dans les transports confirment une tendance positive : le nombre de victimes de vols, violences, escroqueries et fraudes aux moyens de paiement a diminué de 2 % en 2025.… https://t.co/ttB31jd01r
— Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) September 11, 2026
Την κινητοποίηση των υπηρεσιών διάσωσης συντόνισε ο νομάρχης, ενώ ενεργοποιήθηκε το σχέδιο ORSEC για περιστατικά με μεγάλο αριθμό θυμάτων.
🔴 ALERTE INFO : Un train reliant #Rouen à #Caen a déraillé ce vendredi soir vers 19h45, à hauteur de Cléon et Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime. 🚆
🚨 Environ 200 passagers se trouvaient à bord. La préfecture a déclenché le plan ORSEC « nombreuses victimes ». Le bilan… pic.twitter.com/6L8nq1FOLK
— FranceNews24 (@FranceNews24) September 11, 2026
Τα δρομολόγια μεταξύ Ρουέν και Καέν ανέστειλε η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF, όπως και εκείνα μεταξύ Καέν και Χάβρης, εξαιτίας του ατυχήματος.
Το τρένο εκτροχιάστηκε περίπου στις 19:45, στην περιοχή μεταξύ Κλεόν και Τουρβίλ-λα-Ριβιέρ, στη διοικητική περιφέρεια Seine-Maritime.
🇫🇷 Francia
Un tren de pasajeros que cubría la ruta Ruán-Caen descarriló a la altura de Cléon, en Normandía, dejando al menos 20 heridos mientras los equipos de emergencia despliegan el plan de asistencia. pic.twitter.com/uFTj97prNW
— Media Oriente (@MediaOriente) September 11, 2026