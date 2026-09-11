Γαλλία: Εκτροχιασμός τρένου στη διαδρομή Ρουέν-Καέν – Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Τουλάχιστον 20 τραυματίες προκάλεσε ο εκτροχιασμός τρένου στη βόρεια Γαλλία, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν–Καέν. Ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, ενώ η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων ανέστειλε τα δρομολόγια στην ευρύτερη περιοχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 20 τραυματίες προκάλεσε ο εκτροχιασμός τρένου στη βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών.
  • Περίπου 180 επιβάτες επέβαιναν στο τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν–Καέν, με ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο σημείο.
  • Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων (SNCF) ανέστειλε τα δρομολόγια στην περιοχή, μετά τον εκτροχιασμό που συνέβη γύρω στις 19:45.

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Τουλάχιστον 20 τραυματίες προκάλεσε ο εκτροχιασμός τρένου στη βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό.

Περίπου 180 επιβάτες επέβαιναν στο τρένο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν–Καέν. Ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Την κινητοποίηση των υπηρεσιών διάσωσης συντόνισε ο νομάρχης, ενώ ενεργοποιήθηκε το σχέδιο ORSEC για περιστατικά με μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Τα δρομολόγια μεταξύ Ρουέν και Καέν ανέστειλε η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF, όπως και εκείνα μεταξύ Καέν και Χάβρης, εξαιτίας του ατυχήματος.

Το τρένο εκτροχιάστηκε περίπου στις 19:45, στην περιοχή μεταξύ Κλεόν και Τουρβίλ-λα-Ριβιέρ, στη διοικητική περιφέρεια Seine-Maritime.

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