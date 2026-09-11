Γαλλία: Εκτροχιασμός τρένου στη διαδρομή Ρουέν-Καέν – Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Τουλάχιστον 20 τραυματίες προκάλεσε ο εκτροχιασμός τρένου στη βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό.

Περίπου 180 επιβάτες επέβαιναν στο τρένο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν–Καέν. Ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Beaucoup reste à faire pour renforcer la sûreté dans les transports en commun. Les chiffres de la délinquance dans les transports confirment une tendance positive : le nombre de victimes de vols, violences, escroqueries et fraudes aux moyens de paiement a diminué de 2 % en 2025.… https://t.co/ttB31jd01r — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) September 11, 2026

Την κινητοποίηση των υπηρεσιών διάσωσης συντόνισε ο νομάρχης, ενώ ενεργοποιήθηκε το σχέδιο ORSEC για περιστατικά με μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Τα δρομολόγια μεταξύ Ρουέν και Καέν ανέστειλε η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF, όπως και εκείνα μεταξύ Καέν και Χάβρης, εξαιτίας του ατυχήματος.

Το τρένο εκτροχιάστηκε περίπου στις 19:45, στην περιοχή μεταξύ Κλεόν και Τουρβίλ-λα-Ριβιέρ, στη διοικητική περιφέρεια Seine-Maritime.