Πούτιν: «Πόλεμος με τη Ρωσία» η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα συνιστούσε «πόλεμο εναντίον της Ρωσίας», καλώντας την Ευρώπη να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Ο Ρώσος πρόεδρος, από το Νέο Δελχί όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των BRICS, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες και ότι η αποστολή δυτικών στρατευμάτων αποτελεί ανέκαθεν κόκκινη γραμμή.

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Διεθνή Νέα

Πούτιν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα συνιστούσε «πόλεμο εναντίον της Ρωσίας».
  • Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε πως η Ρωσία «δεν απειλεί και δεν σκοπεύει να απειλήσει τις ευρωπαϊκές χώρες», εκτιμώντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «τρομοκρατούν τον πληθυσμό (τους) με μια φανταστική απειλή».
  • Η Ρωσία ανέκαθεν θεωρούσε την αποστολή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία ως κόκκινη γραμμή, μια ιδέα που συζητείται εδώ και πολλά χρόνια αλλά ποτέ δεν πήρε συγκεκριμένη μορφή.

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«Πόλεμο εναντίον της Ρωσίας» θα συνιστούσε, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, με τον Ρώσο πρόεδρο να προειδοποιεί την Ευρώπη να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

«Αυτή τη στιγμή, αυτοί (σ.σ. οι Ευρωπαίοι ηγέτες) δηλώνουν ότι εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμος εναντίον της Ρωσίας», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Δεν απειλούμε και δεν σκοπεύουμε να απειλήσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί να το κάνουμε; Κανείς δεν αντιλαμβάνεται καν ότι δεν έχουμε κανέναν λόγο να συγκρουστούμε με την Ευρώπη», πρόσθεσε, από το Νέο Δελχί όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των BRICS.

Ο Πούτιν εκτίμησε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «τρομοκρατούν τον πληθυσμό (τους) με μια φανταστική απειλή προερχόμενη από τη Ρωσία», υπογραμμίζοντας ότι «αυτή η απειλή δεν υπάρχει και ποτέ δεν υπήρξε».

Η Ρωσία ανέκαθεν θεωρούσε την αποστολή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία ως κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Η ιδέα αυτή συζητείται εδώ και πολλά χρόνια από τους Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά ποτέ δεν πήρε συγκεκριμένη μορφή.

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