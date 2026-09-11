Σαουδική Αραβία: Drones από το Ιράκ επιτέθηκαν στον αγωγό πετρελαίου Ανατολής-Δύσης

Η Σαουδική Αραβία δέχθηκε επίθεση με drones στον αγωγό πετρελαίου Ανατολής-Δύσης, τα οποία εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Ιράκ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Το Ριάντ αποφάσισε να μην εξαπολύσει αντίποινα, προκειμένου να δοθεί στις ιρακινές αρχές η ευκαιρία να λάβουν μέτρα για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων.

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Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίθεση με drones στον αγωγό πετρελαίου Ανατολής-Δύσης δέχθηκε η Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.
  • Τα drones εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Ιράκ, ανέφερε το σαουδαραβικό υπουργείο.
  • Το Ριάντ αποφάσισε να μην εξαπολύσει αντίποινα, προκειμένου να δοθεί στις ιρακινές αρχές η ευκαιρία να λάβουν μέτρα για την αποτροπή επιθέσεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επίθεση με drones στον αγωγό πετρελαίου Ανατολής-Δύσης δέχθηκε η Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Τα drones εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Ιράκ, ανέφερε το σαουδαραβικό υπουργείο, χωρίς να διευκρινίσει πότε σημειώθηκε η επίθεση ή το μέγεθος των ζημιών.

Προς το παρόν, το Ριάντ αποφάσισε να μην εξαπολύσει αντίποινα, προκειμένου, όπως ανέφερε, να δοθεί στις ιρακινές αρχές η ευκαιρία να λάβουν μέτρα για την αποτροπή επιθέσεων από το έδαφός τους κατά της Σαουδικής Αραβίας και γειτονικών χωρών.

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