Σαουδική Αραβία: Drones από το Ιράκ επιτέθηκαν στον αγωγό πετρελαίου Ανατολής-Δύσης

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Επίθεση με drones στον αγωγό πετρελαίου Ανατολής-Δύσης δέχθηκε η Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Τα drones εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Ιράκ, ανέφερε το σαουδαραβικό υπουργείο, χωρίς να διευκρινίσει πότε σημειώθηκε η επίθεση ή το μέγεθος των ζημιών.

BREAKING: Saudi Arabia has confirmed that the drones targeting the East-West pipeline came from Iraq, according to a Foreign Ministry statement. pic.twitter.com/lZgIJIb5fb — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) September 11, 2026

Προς το παρόν, το Ριάντ αποφάσισε να μην εξαπολύσει αντίποινα, προκειμένου, όπως ανέφερε, να δοθεί στις ιρακινές αρχές η ευκαιρία να λάβουν μέτρα για την αποτροπή επιθέσεων από το έδαφός τους κατά της Σαουδικής Αραβίας και γειτονικών χωρών.