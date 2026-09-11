Σαουδική Αραβία: Drones από το Ιράκ επιτέθηκαν στον αγωγό πετρελαίου Ανατολής-Δύσης

Επίθεση με drones στον αγωγό πετρελαίου Ανατολής-Δύσης δέχθηκε η Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.
Τα drones εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Ιράκ, ανέφερε το σαουδαραβικό υπουργείο, χωρίς να διευκρινίσει πότε σημειώθηκε η επίθεση ή το μέγεθος των ζημιών.
BREAKING: Saudi Arabia has confirmed that the drones targeting the East-West pipeline came from Iraq, according to a Foreign Ministry statement. pic.twitter.com/lZgIJIb5fb
— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) September 11, 2026
Προς το παρόν, το Ριάντ αποφάσισε να μην εξαπολύσει αντίποινα, προκειμένου, όπως ανέφερε, να δοθεί στις ιρακινές αρχές η ευκαιρία να λάβουν μέτρα για την αποτροπή επιθέσεων από το έδαφός τους κατά της Σαουδικής Αραβίας και γειτονικών χωρών.
CNN reports that pumping stations on Saudi Arabia’s key east-west pipeline were hit on Thursday, with one severely damaged.
The pipeline currently carries 7+ million barrels of crude oil per day bypassing Hormuz. pic.twitter.com/t5fnZMGcgM
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 11, 2026