Ουκρανία: 5 νεκροί και 67 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο – Ανάμεσά τους 3 έφηβοι

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τρεις έφηβοι και δύο μέλη υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στο Πάβλοχραντ της Ουκρανίας στις 10 Σεπτεμβρίου. Η επίθεση, που έλαβε χώρα εν μέσω αυξημένης κίνησης, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο εργαζομένων της DTEK και τραυματισμούς άλλων, ενώ ο Πρόεδρος Ζελένσκι και ο Υπουργός Εξωτερικών Σίμπιχα καταδίκασαν την ενέργεια, ζητώντας ενίσχυση της αεράμυνας και κυρώσεις.

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Το σημείο του ρωσικού πλήγματος με drone σε εμπορικό κέντρο στο Πάβλοχραντ, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Φωτογραφία: DSNS / Telegram
Το σημείο του ρωσικού πλήγματος με drone σε εμπορικό κέντρο στο Πάβλοχραντ, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Φωτογραφία: DSNS / Telegram
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στο Πάβλοχραντ της Ουκρανίας. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται τρία αγόρια ηλικίας 13, 14 και 15 ετών.
  • Δύο εργαζόμενοι της μεγαλύτερης ιδιωτικής ενεργειακής εταιρείας της Ουκρανίας, DTEK, βρίσκονται ανάμεσα στους νεκρούς. Η επίθεση σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, ενώ υπήρχε αυξημένη κίνηση στους δρόμους.
  • Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «ο κόσμος βλέπει τι κάνει η Ρωσία» και προανήγγειλε αποφάσεις για πρόσθετη υποστήριξη. Το Kyiv Independent επισημαίνει ότι έχουν ενταθεί τα ρωσικά πλήγματα σε εμπορικά κέντρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στο Πάβλοχραντ, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται τρία αγόρια ηλικίας 13, 14 και 15 ετών, καθώς και δύο μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της πόλης και ενώ υπήρχε αυξημένη κίνηση στους δρόμους, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

«Πριν από περίπου μία ώρα, οι Ρώσοι χτύπησαν ένα εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Πάβλοχραντ. Μέσα στην ημέρα, όταν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στους δρόμους», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιβάν Βιχίβσκι.

 

Δύο εργαζόμενοι της DTEK μεταξύ των νεκρών

Η μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας, DTEK, ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται δύο εργαζόμενοί της.

Πρόκειται για τον 39χρονο ανθρακωρύχο Βιτάλι Γκούμπα και τον 43χρονο μηχανουργό Γεβχέν Σεβτσένκο.

Άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι της εταιρείας τραυματίστηκαν από την επίθεση.

Η ουκρανική αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι δύο εργαζόμενοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί το όπλο που χρησιμοποιήθηκε

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ποιο ακριβώς όπλο χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν τουλάχιστον ένα drone να πλήττει την περιοχή μετά την αρχική έκρηξη.

Το Πάβλοχραντ βρίσκεται περίπου 75 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου και για μεγάλο διάστημα είχε λειτουργήσει ως σχετικά ασφαλές καταφύγιο για ανθρώπους που εγκατέλειπαν περιοχές ανατολικότερα εξαιτίας των μαχών.

Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά.

Στις 20 Ιουλίου, η πόλη δέχθηκε για πρώτη φορά επίθεση με κατευθυνόμενη βόμβα ολίσθησης τύπου KAB. Τα συγκεκριμένα όπλα μπορούν να φέρουν πολεμικές κεφαλές βάρους έως και 1.500 κιλών.

Ζελένσκι: «Ο κόσμος βλέπει τι κάνει η Ρωσία»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι διεθνείς εταίροι του Κιέβου βλέπουν τις επιθέσεις της Ρωσίας και προανήγγειλε αποφάσεις για πρόσθετη υποστήριξη.

«Ο κόσμος βλέπει τι κάνει η Ρωσία. Θα υπάρξει υποστήριξη για την Ουκρανία», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, στο επίκεντρο βρίσκονται αποφάσεις για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας, με στόχο την προστασία των πολιτών από τις ρωσικές επιθέσεις.

Σίμπιχα: Η Μόσχα χτυπά χώρους όπου συγκεντρώνονται άμαχοι

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα κατηγόρησε τη Μόσχα ότι στοχεύει σκόπιμα σημεία όπου συγκεντρώνονται πολίτες, προκειμένου να προκαλεί όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα και να καλλιεργεί φόβο.

Ο ίδιος κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να εντείνουν τις κυρώσεις σε βάρος της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας και των εφοδιαστικών αλυσίδων της.

«Οι κυρώσεις πρέπει να πλήξουν την παραγωγή όπλων της Ρωσίας και τις αλυσίδες εφοδιασμού που τη διατηρούν σε λειτουργία. Τα ρωσικά έσοδα που χρηματοδοτούν αυτή την τρομοκρατία πρέπει να περικοπούν», δήλωσε.

Παράλληλα, ζήτησε περισσότερα συστήματα αεράμυνας και αναχαιτιστικούς πυραύλους.

Νέα πλήγματα σε εμπορικά κέντρα

Την ίδια ημέρα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν για δεύτερη φορά εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στο Σούμι.

Λιγότερο από ένα 24ωρο νωρίτερα, επίθεση στο ίδιο εμπορικό κέντρο είχε στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ενώ 23 είχαν τραυματιστεί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Kyiv Independent επισημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί τα ρωσικά πλήγματα σε σούπερ μάρκετ και εμπορικά κέντρα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν οι χώροι αυτοί είναι γεμάτοι με πολίτες.

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