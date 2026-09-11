Ουκρανία: 5 νεκροί και 67 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο – Ανάμεσά τους 3 έφηβοι

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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στο Πάβλοχραντ, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται τρία αγόρια ηλικίας 13, 14 και 15 ετών, καθώς και δύο μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της πόλης και ενώ υπήρχε αυξημένη κίνηση στους δρόμους, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

«Πριν από περίπου μία ώρα, οι Ρώσοι χτύπησαν ένα εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Πάβλοχραντ. Μέσα στην ημέρα, όταν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στους δρόμους», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιβάν Βιχίβσκι.

Δύο εργαζόμενοι της DTEK μεταξύ των νεκρών

Η μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας, DTEK, ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται δύο εργαζόμενοί της.

Πρόκειται για τον 39χρονο ανθρακωρύχο Βιτάλι Γκούμπα και τον 43χρονο μηχανουργό Γεβχέν Σεβτσένκο.

Άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι της εταιρείας τραυματίστηκαν από την επίθεση.

Η ουκρανική αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι δύο εργαζόμενοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών.

Horrifying video of the Russian attack on Pavlohrad in the Dnipropetrovsk region of Ukraine. Three people were killed, and 34 more were wounded. Two State Emergency Service employees were wounded while dealing with the aftermath of the shelling and were hospitalized. Over the… pic.twitter.com/5p4XW22lCH — Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2026

Δεν έχει επιβεβαιωθεί το όπλο που χρησιμοποιήθηκε

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ποιο ακριβώς όπλο χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν τουλάχιστον ένα drone να πλήττει την περιοχή μετά την αρχική έκρηξη.

Το Πάβλοχραντ βρίσκεται περίπου 75 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου και για μεγάλο διάστημα είχε λειτουργήσει ως σχετικά ασφαλές καταφύγιο για ανθρώπους που εγκατέλειπαν περιοχές ανατολικότερα εξαιτίας των μαχών.

Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά.

Στις 20 Ιουλίου, η πόλη δέχθηκε για πρώτη φορά επίθεση με κατευθυνόμενη βόμβα ολίσθησης τύπου KAB. Τα συγκεκριμένα όπλα μπορούν να φέρουν πολεμικές κεφαλές βάρους έως και 1.500 κιλών.

For five years russians have been killing Ukrainians, and the world is still more interested in what Trump will say tomorrow. Look at what the russians did yesterday in the city of Pavlohrad! These are the first minutes after russia’s strike on the city. Such shelling happened… pic.twitter.com/yOXAonP5Hs — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) September 11, 2026

Ζελένσκι: «Ο κόσμος βλέπει τι κάνει η Ρωσία»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι διεθνείς εταίροι του Κιέβου βλέπουν τις επιθέσεις της Ρωσίας και προανήγγειλε αποφάσεις για πρόσθετη υποστήριξη.

«Ο κόσμος βλέπει τι κάνει η Ρωσία. Θα υπάρξει υποστήριξη για την Ουκρανία», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, στο επίκεντρο βρίσκονται αποφάσεις για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας, με στόχο την προστασία των πολιτών από τις ρωσικές επιθέσεις.

Σίμπιχα: Η Μόσχα χτυπά χώρους όπου συγκεντρώνονται άμαχοι

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα κατηγόρησε τη Μόσχα ότι στοχεύει σκόπιμα σημεία όπου συγκεντρώνονται πολίτες, προκειμένου να προκαλεί όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα και να καλλιεργεί φόβο.

Ο ίδιος κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να εντείνουν τις κυρώσεις σε βάρος της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας και των εφοδιαστικών αλυσίδων της.

«Οι κυρώσεις πρέπει να πλήξουν την παραγωγή όπλων της Ρωσίας και τις αλυσίδες εφοδιασμού που τη διατηρούν σε λειτουργία. Τα ρωσικά έσοδα που χρηματοδοτούν αυτή την τρομοκρατία πρέπει να περικοπούν», δήλωσε.

Παράλληλα, ζήτησε περισσότερα συστήματα αεράμυνας και αναχαιτιστικούς πυραύλους.

Νέα πλήγματα σε εμπορικά κέντρα

Την ίδια ημέρα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν για δεύτερη φορά εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στο Σούμι.

Λιγότερο από ένα 24ωρο νωρίτερα, επίθεση στο ίδιο εμπορικό κέντρο είχε στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ενώ 23 είχαν τραυματιστεί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Kyiv Independent επισημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί τα ρωσικά πλήγματα σε σούπερ μάρκετ και εμπορικά κέντρα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν οι χώροι αυτοί είναι γεμάτοι με πολίτες.