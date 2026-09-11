Βαρσοβία: Χιλιάδες αγριογούρουνα «πολιορκούν» την πόλη – Ο δήμαρχος ζητεί αλλαγή του νόμου

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Αντιμέτωπη με ένα ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται η Βαρσοβία, καθώς χιλιάδες αγριογούρουνα κινούνται πλέον μέσα στον αστικό ιστό, προκαλώντας ατυχήματα και ανησυχία στους κατοίκους. Ο δήμαρχος της πολωνικής πρωτεύουσας, Ράφαου Τσασκόφσκι, ζητεί αλλαγή της νομοθεσίας, υποστηρίζοντας ότι οι σημερινοί κανόνες δεν δίνουν στις δημοτικές αρχές τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το φαινόμενο.

Τη Δευτέρα, πέντε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη νότια περιφερειακή οδό της Βαρσοβίας, όταν ένα κοπάδι αγριογούρουνων διέσχισε ξαφνικά τον δρόμο και οι οδηγοί φρέναραν απότομα.

Λίγες ημέρες αργότερα, βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε ακόμη μία ομάδα αγριογούρουνων, ανάμεσά τους και μικρά, να περνά από πολυσύχναστη διασταύρωση στην περιοχή Πράγκα, στα ανατολικά της πόλης.

Από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο ο Τσασκόφσκι προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν «τραγικές».

«Όταν εμφανίζεται δίπλα σε νηπιαγωγείο, η πόλη πρέπει να αντιδράσει»

«Όταν ένα αγριογούρουνο εμφανίζεται κοντά σε νηπιαγωγείο, παιδική χαρά ή πολυσύχναστο δρόμο, η πόλη πρέπει να αντιδράσει», ανέφερε ο δήμαρχος σε ανάρτησή του στο YouTube.

Όπως ανακοίνωσε, συγκροτείται ειδική ομάδα που θα προετοιμάσει προτάσεις για αλλαγές στη νομοθεσία, ώστε οι τοπικές αρχές να αποκτήσουν «τα εργαλεία για να λύσουν επιτέλους το πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο».

Σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή, στη Βαρσοβία ζουν τουλάχιστον 3.000 αγριογούρουνα, ενώ ο πληθυσμός τους αυξάνεται με ταχύ ρυθμό. Μία θηλυκή μπορεί να γεννήσει από τέσσερα έως δέκα μικρά.

9.000 αναφορές μέσα σε έναν χρόνο

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται και στους αριθμούς.

Μόνο το περασμένο έτος, οι δημοτικές αρχές της Βαρσοβίας έλαβαν περίπου 9.000 αναφορές για αγριογούρουνα, εκ των οποίων οι 121 συνδέονταν με επιθέσεις.

Από την αρχή του 2026, οι υπηρεσίες των δημοτικών δασών της Βαρσοβίας έχουν ήδη χρειαστεί να επέμβουν περίπου 1.400 φορές.

Διχασμένοι οι κάτοικοι για τη θανάτωση των ζώων

Η πόλη παραμένει διχασμένη ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου, αναφέρει το πολωνικό TVP.

Ορισμένοι κάτοικοι ζητούν να αφεθούν τα ζώα ήσυχα, ενώ άλλοι απαιτούν πιο δραστικά μέτρα για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, σύμφωνα με τον Τσασκόφσκι, οι δημοτικές υπηρεσίες επιχειρούν είτε να απομακρύνουν τα ζώα τρομάζοντάς τα είτε να τα παγιδεύσουν, ώστε στη συνέχεια να ναρκωθούν και να εξεταστούν.

Ο δήμαρχος παραδέχθηκε ότι η θανάτωση αγριογούρουνων είναι μια δύσκολη επιλογή.

«Το να σκοτώνονται τα ζώα δεν είναι ούτε εύκολο ούτε ευχάριστο για εμένα, αλλά είμαι υπεύθυνος για την ασφάλεια», ανέφερε.

Γιατί δεν μπορούν απλώς να τα μεταφέρουν αλλού

Το βασικό εμπόδιο, σύμφωνα με τον δήμαρχο, είναι η ισχύουσα νομοθεσία που συνδέεται με την αφρικανική πανώλη των χοίρων.

Οι κανονισμοί απαγορεύουν τη μεταφορά αγριογούρουνων από μία περιοχή σε άλλη, ακόμη και όταν τα ζώα είναι υγιή.

«Η ουσία είναι αυτή: ο σημερινός νόμος δεν δίνει σε μια μεγάλη πόλη άλλο εργαλείο. Και αυτός ο νόμος πρέπει να αλλάξει», δήλωσε ο Τσασκόφσκι.

Από τον Μάιο λειτουργεί ήδη ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή επιστημόνων, ειδικών, κοινωνικών οργανώσεων και δημοτικών συμβούλων. Η νέα ομάδα που δημιουργείται θα προετοιμάσει συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγές στους κανονισμούς, οι οποίες θα απαιτήσουν τη συμφωνία τόσο των εθνικών αρχών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προειδοποίηση προς τους κατοίκους

Ο δήμαρχος κάλεσε παράλληλα τους κατοίκους να μην ταΐζουν τα αγριογούρουνα και να ασφαλίζουν καλά τους κάδους απορριμμάτων.

Όπως προειδοποίησε, η εύκολη πρόσβαση σε τροφή ενθαρρύνει τα ζώα να επιστρέφουν ξανά και ξανά στις κατοικημένες περιοχές, συχνά μαζί με ολόκληρα κοπάδια.