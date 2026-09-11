Τραγωδία στην Κερύνεια: Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από το ναυάγιο του Filo Jet

Συγκλονιστικές εικόνες από το ναυάγιο του πλοίου Filo Jet στα ανοιχτά της Κερύνειας έρχονται στο φως, μέσω βίντεο που κατέγραψε ένας εκ των αγνοουμένων, ο Οζγκιούρ Γκιονούλ, λίγο πριν την τραγωδία. Το υλικό, το οποίο πλέον αποτελεί μέρος του ανακριτικού φακέλου, αποτυπώνει τη στιγμή που έσπασε η αριστερή καρίνα του πλοίου, γεγονός που οδήγησε στην ταχύτατη εισροή νερού και την ανατροπή του σκάφους. Ο πλοίαρχος φέρεται να είχε προμηθευτεί δίπλωμα από την Ονδούρα, ενώ κανένα μέλος του πληρώματος δεν διέθετε πιστοποιητικό ή εκπαίδευση, με τον απολογισμό να ανέρχεται σε εννέα νεκρούς και δεκαεννέα αγνοουμένους.

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Διεθνή Νέα

Κύπρος, Ναυάγιο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονιστικές εικόνες έρχονται στο φως από το ναυάγιο στα ανοιχτά της Κερύνειας, από βίντεο που κατέγραψε ο Οζγκιούρ Γκιονούλ, ένας από τους αγνοούμενους του δυστυχήματος του Filo Jet, τις στιγμές πριν την τραγωδία.
  • Στις εικόνες αποτυπώνεται η καθοριστική στιγμή που έσπασε η αριστερή καρίνα του πλοίου, οδηγώντας στην ταχύτατη εισροή νερού και στην ανατροπή του σκάφους μέσα σε λίγα λεπτά.
  • Ο πλοίαρχος φέρεται να είχε προμηθευτεί δίπλωμα από την Ονδούρα, ενώ κανένα μέλος του πληρώματος δεν διέθετε πιστοποιητικό. Ο απολογισμός είναι δυσβάσταχτος: εννέα νεκροί και δεκαεννέα αγνοούμενοι.

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Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη ναυτική τραγωδία στα ανοιχτά της Κερύνειας, καθώς ένα νέο βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές λίγο πριν τη βύθιση του σκάφους Filo Jet.

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Το οπτικοακουστικό υλικό καταγράφηκε από τον Οζγκιούρ Γκιονούλ, έναν από τους επιβαίνοντες που εξακολουθούν να αγνοούνται, ο οποίος πρόλαβε να το στείλει στην οικογένειά του λίγο πριν το δυστύχημα. Πλέον, το βίντεο αποτελεί κομβικό μέρος του ανακριτικού φακέλου. Στις εικόνες καταγράφεται η καθοριστική στιγμή που έσπασε η αριστερή καρίνα του πλοίου, γεγονός που, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, προκάλεσε ταχύτατη εισροή υδάτων και την ανατροπή του σκάφους μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Την ίδια ώρα, η έρευνα φέρνει στο φως εξαιρετικά σοβαρές παρατυπίες γύρω από τη στελέχωση του σκάφους. Ο πλοίαρχος Μουσταφά Οζ φέρεται να είχε προμηθευτεί δίπλωμα από την Ονδούρα έναντι 3.500 δολαρίων, προκειμένου να επιστρέψει στο επάγγελμα μετά από δεκαετή αποχή. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν διέθετε τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή τη σχετική εκπαίδευση.

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Ο απολογισμός της ναυτικής τραγωδίας παραμένει δυσβάσταχτος, καθώς μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί εννέα νεκροί, ενώ δεκαεννέα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι υποβρύχιες έρευνες των συνεργείων διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τους.

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