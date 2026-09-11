Τραγωδία στην Κερύνεια: Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από το ναυάγιο του Filo Jet

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη ναυτική τραγωδία στα ανοιχτά της Κερύνειας, καθώς ένα νέο βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές λίγο πριν τη βύθιση του σκάφους Filo Jet.

Το οπτικοακουστικό υλικό καταγράφηκε από τον Οζγκιούρ Γκιονούλ, έναν από τους επιβαίνοντες που εξακολουθούν να αγνοούνται, ο οποίος πρόλαβε να το στείλει στην οικογένειά του λίγο πριν το δυστύχημα. Πλέον, το βίντεο αποτελεί κομβικό μέρος του ανακριτικού φακέλου. Στις εικόνες καταγράφεται η καθοριστική στιγμή που έσπασε η αριστερή καρίνα του πλοίου, γεγονός που, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, προκάλεσε ταχύτατη εισροή υδάτων και την ανατροπή του σκάφους μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Την ίδια ώρα, η έρευνα φέρνει στο φως εξαιρετικά σοβαρές παρατυπίες γύρω από τη στελέχωση του σκάφους. Ο πλοίαρχος Μουσταφά Οζ φέρεται να είχε προμηθευτεί δίπλωμα από την Ονδούρα έναντι 3.500 δολαρίων, προκειμένου να επιστρέψει στο επάγγελμα μετά από δεκαετή αποχή. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν διέθετε τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή τη σχετική εκπαίδευση.

Ο απολογισμός της ναυτικής τραγωδίας παραμένει δυσβάσταχτος, καθώς μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί εννέα νεκροί, ενώ δεκαεννέα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι υποβρύχιες έρευνες των συνεργείων διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τους.