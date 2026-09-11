Κεραμέως: «Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα – Δεν είναι προνοιακό»

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ξεκαθαρίζει σε γραπτή δήλωσή της ότι το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, όχι προνοιακό, απαντώντας σε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη. Επισημαίνει ότι η θέση του κ. Μαρινάκη ήταν αυστηρά προσωπική και δεν αποτελεί επίσημη θέση του υπουργείου ή της κυβέρνησης, τονίζοντας πως οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές για αυτόν τον σκοπό.

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Νίκη Κεραμέως
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε ότι «το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα» και «δεν είναι προνοιακό».
  • Η Νίκη Κεραμέως επισήμανε πως η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, για το επίδομα ανεργίας «αποτελεί αυστηρά προσωπική του θέση» και «δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης».
  • Η υπουργός τόνισε ότι «όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται» και «έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση».

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«Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό», αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, σχετικά με το επίδομα ανεργίας.

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Συγκεκριμένα, η Νίκη Κεραμέως επισήμανε: «Όπως τόνισε ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης, αποτελεί αυστηρά προσωπική του θέση. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό».

«Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται, για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα, ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση», επισήμανε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

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