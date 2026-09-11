ΥΠΕΞ: Καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας

Καταδικάζει απερίφραστα το Υπουργείο Εξωτερικών τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «αποτελούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, καθώς και για την ασφάλεια των αμάχων».

Όπως υπογραμμίζει το ΥΠΕΞ, «η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και επαναλαμβάνει την κατηγορηματική της αντίθεση στις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών. Οιοδήποτε επιθετικές ενέργειες είναι απαράδεκτες και πρέπει να τερματιστούν άμεσα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στρέφονται κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα».

«Η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (UNCLOS)», σημειώνει το ΥΠΕΞ και καταλήγει με την επισήμανση: «Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην περιφερειακή και θαλάσσια ασφάλεια, μεταξύ άλλων μέσω του ηγετικού της ρόλου στην ευρωπαϊκή επιχείρηση θαλάσσιας ασφάλειας EUNAVFOR ASPIDES».