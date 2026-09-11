Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα της ΑΑΔΕ στο ιατρείο στο Κολωνάκι – Στο μικροσκόπιο τραπεζικές κινήσεις, παραστατικά, δηλωθέντα εισοδήματα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Έρευνα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ.

Η δεύτερη αυτή έρευνα, αμιγώς φορολογική, βρίσκεται σε εξέλιξη, παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική διερεύνηση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ, κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επισκέφθηκαν χθες, Πέμπτη (10/9), το ιατρείο στο Κολωνάκι και ξεκίνησαν «ενδελεχή έλεγχο της επιχείρησης και του φορολογικού προφίλ των υπευθύνων αυτής».

Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα.