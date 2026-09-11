Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα της ΑΑΔΕ στο ιατρείο στο Κολωνάκι – Στο μικροσκόπιο τραπεζικές κινήσεις, παραστατικά, δηλωθέντα εισοδήματα

Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί φορολογική έρευνα στο ιατρείο του Κολωνακίου όπου κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική διερεύνηση του θανάτου του. Κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επισκέφθηκαν το ιατρείο, συγκεντρώνοντας λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα των υπευθύνων της επιχείρησης.

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κλινική - Μαζωνάκης
Η ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι από την οποία μεταφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο «Ελπίς»
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έρευνα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ.
  • Η δεύτερη αυτή έρευνα, αμιγώς φορολογική, βρίσκεται σε εξέλιξη, παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική διερεύνηση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.
  • Κλιμάκια της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν το ιατρείο και ξεκίνησαν «ενδελεχή έλεγχο της επιχείρησης και του φορολογικού προφίλ των υπευθύνων αυτής». Στο επίκεντρο βρίσκονται τραπεζικές κινήσεις, φορολογικά παραστατικά και δηλωθέντα εισοδήματα.

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Έρευνα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ.

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Η δεύτερη αυτή έρευνα, αμιγώς φορολογική, βρίσκεται σε εξέλιξη, παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική διερεύνηση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ, κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επισκέφθηκαν χθες, Πέμπτη (10/9), το ιατρείο στο Κολωνάκι και ξεκίνησαν «ενδελεχή έλεγχο της επιχείρησης και του φορολογικού προφίλ των υπευθύνων αυτής».

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Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα.

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