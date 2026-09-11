Μαζωνάκης: «Έχω άνδρα λιπόθυμο πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία» είπε ο γιατρός στην κλήση στο ΕΚΑΒ – «Έχω χορηγήσει αδρεναλίνη»

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Στον απόηχο του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και των συνεχιζόμενων ερευνών από τις αρχές για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δημοφιλής καλλιτέχνης έχασε τη ζωή του, σήμερα Παρασκευή έρχεται στη δημοσιότητα ο διάλογος που είχε ο γιατρός Θ.Η., ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για την υπόθεση, στην επικοινωνία του με το ΕΚΑΒ.

Η κλήση έγινε από το ιατρείο του 58χρονου και φαίνεται πως έχει μιλήσει ο ίδιος με τους διασώστες στις 16.21 και αναφέρει πως κάνει ΚΑΡΠΑ γιατί έχει έναν άντρα 55 ετών χωρίς ζωτικές ενδείξεις, όπως μετέδωσε το Mega LiveNews.

«ΕΚΑΒ παρακαλώ»

«Είμαι στο ιατρείο Καρνεάδου 11 Κολωνάκι. Θ.Η., ιατρός. Έχω περιστατικό, άνδρας λιπόθυμος, πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία. Κάνω ΚΑΡΠΑ.»

Όταν το ΕΚΑΒ έφτασε εκεί, οι διασώστες ρώτησαν τον γιατρό, ενώ έκανε ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη, τι φάρμακα έχουν χορηγηθεί ώστε να ενημερωθεί το νοσοκομείο όπου διακομίσθηκε, αλλά και να μεταφερθούν αυτά εκεί, στο “ΕΛΠΙΣ” δηλαδή.

Χορήγησε αδρεναλίνη στον Μαζωνάκη

Ο γιατρός τους είπε ότι έχει δώσει αδρεναλίνη. «Έχω χορηγήσει αδρεναλίνη ένα μιλιγκράμ» ανέφερε συγκεκριμένα, χωρίς όμως να προσδιορίσει την ώρα που έγινε αυτό. Στη συνέχεια, χορήγησε αδρεναλίνη για δεύτερη φορά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega.

Διοικητής Νοσοκομείου “ΕΛΠΙΣ”: Ήρθε στο νοσοκομείο χωρίς σφυγμό

Ο Στέργιος Θεοδωρίδης, διοικητής του ΕΛΠΙΣ μίλησε στην ίδια εκπομπή, όπου ανέφερε σχετικά, αφού πρώτα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη:

«Ο ασθενής προσκομίστηκε στο νοσοκομείο χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ασυστολία δηλαδή, έγιναν οι προσπάθειες καρδιοαγγειακής αναζωογόνησης βάσει πρωτοκόλλου, με καρδιακές μαλάξεις και συγχρόνως αερισμό από τον αεραγωγό, χωρίς όμως να καταστεί δυνατή η επαναφορά του. Και στις 17.40 διαπιστώθηκε ο θάνατός του.»