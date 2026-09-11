Κατερίνα Μισιχρόνη: Έζησα δυο χρόνια στο Βερολίνο και εργαζόμουν ως χορεύτρια

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Στις περιόδους κατά τις οποίες έζησε και εργάστηκε στο εξωτερικό αναφέρθηκε η Κατερίνα Μισιχρόνη, μιλώντας για τις εμπειρίες που αποκόμισε από το Βερολίνο και το Λος Άντζελες.

Η ηθοποιός βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς» της ΕΡΤ, όπου συνομίλησε με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη για την επαγγελματική πορεία της εκτός Ελλάδας.

«Το μεγαλύτερο διάστημα που έχω μείνει στο εξωτερικό είναι δυόμισι χρόνια, όταν ήμουν στο Λος Άντζελες της Αμερικής, και δύο χρόνια στο Βερολίνο. Αυτά ήταν τα μεγαλύτερα διαστήματα που έμεινα, σχεδόν, σερί», ανέφερε η Κατερίνα Μισιχρόνη.

Από τον χορό στο Βερολίνο στις ακροάσεις του Λος Άντζελες

Η ίδια εξήγησε ότι στο Βερολίνο βρέθηκε σε νεαρή ηλικία ως χορεύτρια, ενώ στο Λος Άντζελες επικεντρώθηκε στις ακροάσεις και στα κάστινγκ για κινηματογραφικές παραγωγές.

«Στο Βερολίνο ήμουν χορεύτρια, πήγα σαν χορεύτρια πολύ νέα. Χόρευα με διάφορες ομάδες και έκανα και διάφορες άλλες δουλειές. Στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, έκανα άπειρα κάστινγκ και ακροάσεις. Έκανα, επίσης, κάποιες μικρές δουλειές ανεξάρτητου κινηματογράφου», είπε.

Αναφερόμενη στον ρυθμό των ακροάσεων στο Λος Άντζελες, η ηθοποιός περιέγραψε μια ιδιαίτερα απαιτητική καθημερινότητα, με αρκετά κάστινγκ μέσα στην ίδια ημέρα.

«Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Κατ’ αρχάς, ήταν συνεχόμενα, μιας και νομίζω πως εκεί, αν δεν κάνεις πέντε με έξι κάστινγκ και οντισιόν την ημέρα, δεν κάνεις τίποτα. Την ημέρα, ναι. Νομίζω πως ήταν και λίγα αυτά που έκανα εγώ, πέντε με έξι», πρόσθεσε η Κατερίνα Μισιχρόνη.