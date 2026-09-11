Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε… Νατάσα Θεοδωρίδου – Η επική μίμηση του τραγουδιστή, δείτε βίντεο

Ένα παλαιότερο βίντεο με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζωνάκη, στο οποίο ο γνωστός τραγουδιστής μιμείται τη Νατάσα Θεοδωρίδου, είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον των χρηστών των social media όταν είχε κυκλοφορήσει, τον Φεβρουάριο του 2017.

Στο βίντεο, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται φορώντας ξανθιά περούκα και κρατώντας ένα ψεύτικο τιμόνι, ενώ μιμείται κινήσεις, εκφράσεις και τον χαρακτηριστικό τρόπο ομιλίας της Νατάσας Θεοδωρίδου, με την οποία τον συνδέει φιλική σχέση.

Το στιγμιότυπο είχε γίνει γνωστό στα social media, αναδεικνύοντας τη χιουμοριστική και αυθόρμητη πλευρά του τραγουδιστή. Η μίμησή του βασιζόταν σε χαρακτηριστικά στοιχεία της παρουσίας και του τρόπου έκφρασης της Νατάσας Θεοδωρίδου, τα οποία ο ίδιος απέδωσε με χιουμοριστικό τρόπο.