Γιώργος Μαζωνάκης: Έψαχναν σε ΑΙ πώς να τον επαναφέρουν στη ζωή – Η γιατρός τον τράβηξε φωτογραφία ενώ έκανε πλασμαφαίρεση

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Γιώργος Μαζωνάκης, ιατρείο, κλινική, Κολωνάκι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η γιατρός που συνελήφθη είχε τραβήξει φωτογραφία με τον κινητό της τον Γιώργο Μαζωνάκη ενώ έκανε πλασμαφαίρεση. Προσπάθησε να τη διαγράψει, αλλά η ΕΛΑΣ την ανέκτησε.
  • Από τα ψηφιακά δεδομένα προκύπτει πως οι δύο γιατροί αναζητούσαν σε μηχανή ΑΙ οδηγίες για το πώς επαναφέρεις έναν ασθενή στη ζωή.
  • Αποκαλύψεις-σοκ βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη, με τη γιατρό να αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη.

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Συγκλονιστικές αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη, στο ιατρείο στο Κολωνάκι όπου πήγε για να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

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Σύμφωνα με το Mega, η γιατρός που συνελήφθη και βρίσκεται αντιμέτωπη με κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, είχε τραβήξει φωτογραφία με τον κινητό της τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ εκείνος υποβαλλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να προσπάθησε να «ξεφορτωθεί» τη συγκεκριμένη φωτογραφία διαγράφοντάς την από τη συσκευή της, ωστόσο τα έμπειρα στελέχη της ΕΛΑΣ κατάφεραν να την ανακτήσουν.

Έψαχναν σε ΑΙ πώς να επαναφέρουν στη ζωή τον τραγουδιστή

Ακόμα πιο συγκλονιστικό είναι το στοιχείο ότι από τα ψηφιακά δεδομένα προκύπτει πως οι δύο γιατροί φέρονται να αναζητούσαν σε μηχανή ΑΙ (τεχνητή νοημοσύνη) οδηγίες για το πώς επαναφέρεις έναν ασθενή στη ζωή.

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