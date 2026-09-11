Γιώργος Μαζωνάκης: Η γιατρός που συνελήφθη μιλούσε από το 2023 για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε συνέδριο Ιατρικού Τουρισμού

Οδός Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι. Εκεί όπου στεγάζεται το ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν πήγε για να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και διερευνάται αν η ιατρική πράξη συνδέεται με τον θάνατό του. Εκεί όπου βρίσκονται η «The Stem Cell Clinic» και η «INUSpheresis Athens Clinic», οι οποίες διαφήμιζαν ένα ευρύ φάσμα θεραπειών, όπως βλαστοκύτταρα, «ολιστική» ιατρική, φιλτράρισμα πλάσματος και 24ωρη προσωπική εξυπηρέτηση, με τον γιατρό Η.Θ. και τη σύζυγό του, Ι.Γ. να έχουν καταφέρει να «χτίσουν» σχέσεις εμπιστοσύνης με πολλούς εκπροσώπους της showbiz και όχι μόνο.

Της Εύης Κατσώλη

Όσο περισσότερα νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, τόσο περισσότερο ξετυλίγεται το κουβάρι γύρω από τη δραστηριότητα της συζύγου του γιατρού.

Η «άνευ ειδικότητας» γιατρός, που η ίδια δήλωνε γυναικολόγος και η οποία, όπως δείχνουν τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, δεν διέθετε άδεια για να διενεργεί την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης – η οποία γίνεται μόνο σε 4 δημόσια νοσοκομεία και από εκπαιδευμένους γιατρούς- είχε κατορθώσει να δημιουργήσει ένα ισχυρό brand name, με αποτέλεσμα να την προσκαλούν και ως ομιλήτρια σε ιατρικά συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις με επίκεντρο τις εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους, την ψυχική και συναισθηματική υγεία τα τελευταία χρόνια.

Ομιλήτρια σε συνέδρια από το 2023

Το όνομά της έχει «φιγουράρει» στο πρόγραμμα συνεδρίων όπως εκείνο του Ιατρικού Τουρισμού το 2023, το οποίο είχε διοργανωθεί από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας και Τουρισμού, καθώς και της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και τη διαΝΕΟσις. Στο συγκεκριμένο συνέδριο είχαν μιλήσει ο τότε υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο τότε υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, ενώ χαιρετισμό είχε απευθύνει και ως πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας (ΕΛΙΤΟΥΡ), ο Γιώργος Πατούλης.

Στο μίνι βιογραφικό της στο site του Συνεδρίου αναφέρονται σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών με ειδικότητα στη Μαιευτική – Γυναικολογία, αλλά και μεταπτυχιακά: το ένα στη Μοριακή Βιολογία και το δεύτερο στην Κβαντική Ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης (ΗΠΑ). Τονίζεται ότι διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι από το 2005 και όπως αναφέρει: «Το έργο μου αποσκοπεί στην εξισορρόπηση και την ενδυνάμωση του ασθενούς, τόσο σε θεραπευτικό όσο και σε προληπτικό επίπεδο, σε όλες τις διαστάσεις (ενεργειακή, σωματική, νοητική, ψυχολογική). Στο ιατρείο μου εφαρμόζω τις πιο σύγχρονες μεθόδους ολιστικής προσέγγισης για τη διάγνωση και τη θεραπεία: Κβαντικό biofeedback, Προσδιορισμός τοξικότητας, Οζονοθεραπεία, Υδροθεραπεία παχέος εντέρου, Μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου (dark field microscopy), Επιλογή θεραπευτικών αιθέριων ελαίων, Επιγενετικός έλεγχος μέσω ανάλυσης τριχών, Ενδοφλέβιες φυσικές θεραπείες, Αποτοξίνωση INUSpheresis, Θεραπείες με πεπτίδια, PRP προσώπου και τριχωτού κεφαλής, Θεραπεία με αυτόλογα βλαστοκύτταρα. Όλες οι θεραπείες διενεργούνται βάσει διεθνών πρωτοκόλλων τεκμηριωμένης ιατρικής (evidence-based medicine) και εξατομικεύονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες».

«Πλασάρει» τον εαυτό της ως εξειδικευμένη σε προηγμένες και καινοτόμες θεραπείες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει αρκετές ομιλίες για αυτές και κυρίως για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, που βρίσκονται πλέον και στο επίκεντρο της έρευνας.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω το μηχάνημα detox μέσω φιλτραρίσματος του αίματος»

Στο συνέδριο για τον Ιατρικό Τουρισμό του 2023 η γιατρός εμφανίζεται να λέει: «Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό, ένα καινούριο μηχάνημα, ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Πρόκειται για ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας, το οποίο πάτησε πάνω στην ανθρώπινη ανάγκη του καθαρισμού από την περιβαλλοντική μόλυνση που όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, του νερού ή του αέρα που αναπνέουμε, που όλα αυτά επιδρούν και στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται στα φίλτρα όλα όσα είναι τοξικά για τον οργανισμό μας, όπως βαρέα μέταλλα, microplastics, οργανικοί διαλύτες, τοξίνες από τα τρόφιμα, φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, ανοσοσυμπλέγματα. Τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας παγιδεύουν όλα αυτά και έχουμε πίσω φρέσκο και καθαρό αίμα, απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά».

Τότε τόνιζε ότι όποιος υποβάλλεται στη συγκεκριμένη θεραπεία, νιώθει μια γενικότερη ευεξία, όχι μόνο σε σωματικό, αλλά και σε επίπεδο νοητικό και συναισθηματικό.

Μιλάει για μια καινούρια, παγκόσμια τάση προκειμένου να αποφεύγονται τα χημικά φάρμακα και να απολαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι μια ζωή ποιοτική μέχρι τα βαθιά γεράματα.

Η απάντηση Πατούλη για τη συμμετοχή του σε συνέδριο με ομιλήτρια τη γιατρό

«Δεν συμμετείχα στο συνέδριο, με την έννοια της ομιλίας. Υπήρχε ένα βίντεο στο οποίο μας ζητήθηκε να μιλήσουμε για τον ιατρικό τουρισμό. Νομίζω ότι το ίδιο έκαναν και το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Τουρισμού» είπε ο Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «10 Παντού» με τους Νίκο Στραβελάκη και Κατερίνα Παπακωστοπούλου απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη συμμετοχή του σε συνέδριο με ομιλήτρια τη γιατρό.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι «με τον ιατρικό τουρισμό ασχολούμαι εδώ και 15 χρόνια και πιστεύω στις δυνατότητες του», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνώριζε την γιατρό που συμμετείχε ως ομιλήτρια στο συνέδριο, ούτε γενικά τους ομιλητές της εκδήλωσης.

«Αυτό το συνέδριο το έκανε ο καθηγητής Γιάννης Τούντας, το Διανέοσις και το ξενοδοχειακό επιμελητήριο. Εμείς για τον ιατρικό τουρισμό συμμετείχαμε γιατί πιστεύουμε σε αυτόν για τη χώρα μας. Το ποιος ακριβώς συμμετείχε σε αυτό το συνέδριο δεν το γνωρίζαμε, γιατί συμμετείχαμε με έναν χαιρετισμό μέσα από ένα βίντεο. Η επιστημονική επιτροπή είναι υπεύθυνη ενός συνεδρίου που ορίζει ποιοι θα μιλήσουν» υποστήριξε, με αφορμή την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής στο συνέδριο.

«Δεν ακούσαμε τι είπαν οι σύνεδροι, ήταν μόνο ένας χαιρετισμός», συμπλήρωσε.

«Εγώ ήμουν που από την πρώτη στιγμή βγήκα και είπα για αυτή την γιατρό ότι είναι άνευ ειδικότητας» υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για ένα ζήτημα απατεωνιάς το οποίο προκύπτει καθημερινά με τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

«Το σώμα αρχίζει να αναπνέει ξανά» – Η συμμετοχή της γιατρού στο Syros Healing Waves Festival 2025

Το 2025 η γιατρός είχε συμμετάσχει ως ομιλήτρια και στο Syros Healing Waves Festival 2025, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου 2025 στη Σύρο με κεντρικό θέμα «Το ταξίδι από το τραύμα στην απόλαυση».

Η ίδια παρουσίασε ομιλία γύρω από την ολιστική ιατρική προσέγγιση, τη σύνδεση σώματος και ψυχής, καθώς και τη θεραπευτική διάσταση της υγείας.

Υπογράμμισε τη λέξη αποτοξίνωση «γιατί είναι η βάση» όταν κάποιος «κουβαλάει παγόβουνο», όπως περιγράφει. Προσθέτει ότι αν όσοι νιώθουν έτσι, υπάρχουν τρόποι να μειωθεί το βάρος που κουβαλούν. «Το σώμα αρχίζει και αναπνέει ξανά» έλεγε τότε χαρακτηριστικά στην ομιλία της.

Ανάμεσα σε αυτούς τους τρόπους είναι και το INUS, που εξηγεί ότι πρόκειται για μια θεραπεία που αφορά στο filtration του αίματος. «Συνδεόμαστε με δύο φλέβες με το μηχάνημα το οποίο έχει ένα kit που φιλτράρει το αίμα», υποστήριζε και μάλιστα υποσχόταν ένα επίπεδο υγείας πολύ καλό μέσα σε δύο συνεδρίες.

Φέτος τον Οκτώβριο το Syros Healing Waves Festival ανοίγει ξανά τις «πόρτες» του και αν και αρχικά η συγκεκριμένη γιατρός ήταν προσκεκλημένη, το όνομά της πλέον δεν εμφανίζεται στη λίστα των ομιλητών και φαίνεται να έχει διαγραφεί από το πρόγραμμα.

Ανδρέας Φουστάνος: Ο Ιατρικός Σύλλογος πρέπει να επεμβαίνει αυτεπαγγέλτως – Πρέπει να αλλάξουμε τα καταστατικά

Ο πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Φουστάνος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά και μίλησε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για τη λειτουργία των ιατρείων, τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο και την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους από τον Ιατρικό Σύλλογο.

«Εγώ επειδή είμαι 50 χρόνια γιατρός και 40 χρόνια στην ειδικότητά μου έχω ζήσει και έχω δει ό,τι έχει γίνει τα τελευταία αυτά 50 χρόνια. Παλαιότερα υπήρχε γιατρός ο οποίος δεν είχε ούτε καν την ειδικότητα του πλαστικού, ήταν αναισθησιολόγος, είχε κάνει ιατρείο στο Κολωνάκι και πήγαιναν όλοι και έκαναν παρεμβάσεις. Και η τηλεόραση του είχε δώσει εκπομπή και διαφημιζόταν. Κανένας δεν παρενέβη ποτέ να σταματήσει αυτή την κατάσταση» τόνισε ο κ. Φουστάνος.

«Όλα στηρίζονται στο να περιμένουμε ποιος θα κάνει καταγγελία. Δεν μπορεί να περιμένουμε ποιος θα κάνει καταγγελία. Ο Ιατρικός Σύλλογος πρέπει να επεμβαίνει αυτεπαγγέλτως και να κανονίζει ποιος είναι σωστός και ποιος δεν είναι σωστός και ποιος πρέπει να λειτουργεί. Και αυτό για να γίνει πρέπει να αλλάξουμε τα καταστατικά και να αλλάξει ολόκληρη η νοοτροπία» πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η Κατερίνα Φραγκάκη, νομική σύμβουλος του ΙΣΑ, σημείωσε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, και ότι υπάρχει Ειδική Τριμελής επιτροπή.

«Έχουμε 15.000 ιατρεία και λίγες επιτροπές, δυστυχώς, βάσει των δυνατοτήτων μας» ανέφερε, ενώ για το συγκεκριμένο ιατρείο σημείωσε ότι το 2025 το κλιμάκιο του ΙΣΑ πήγε για έλεγχο δύο φορές, όπως και το 2024, όμως τα μηχανήματα που χρησιμοποιούσαν για πλασμαφαίρεση δεν είχαν βρεθεί.

«Όταν μπαίνει μια Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, ώσπου να γνωστοποιήσει ποια είναι, τι θα κάνει κλπ, μπορούν, δυστυχώς να τα κρύψουν, έχουν χρόνο αντίδρασης.

Δεν είμαστε διωκτική αρχή. Δεν είναι αστυνομία ο Ιατρικός Σύλλογος που θα μπει μέσα και θα αρχίσει να κάνει τον έλεγχο όπως ξέρει» τόνισε η κ. Φραγκάκη.

Ο κ. Φουστάνος υπογράμμισε την ανάγκη να σταματήσει η διαφήμιση που παρασύρει τον κόσμο. «Αυτή η διαφήμιση είναι απαράδεκτη» τόνισε ο γνωστός πλαστικός χειρουργός με την κ. Φραγκάκη να συμπληρώνει πως χρειάζεται ειδικό πλαίσιο. «Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ένα κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, ο οποίος ορίζει ότι δεν επιτρέπεται η ιατρική διαφήμιση» ανέφερε.

Σχετικά με το Πειθαρχικό Συμβούλιο είπε ότι χειρίζονται έναν τεράστιο όγκο υποθέσεων. «Σε αυτή την περίπτωση ο Ιατρικός Σύλλογος, με τα ελάχιστα μέσα που έχει, έχει κάνει τα πάντα. Όμως δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να υπάρξουν ακόμα περισσότερο έλεγχοι. Να υπάρξουν όμως ειδικά κλιμάκια που θα βοηθούν τον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν έχουμε παράπονο από την αστυνομία. Κάθε φορά που έχουμε ζητήσει να συνδράμει, έχουν σφραγιστεί πάρα πολλά ιατρεία. Έχουν γίνει πολλές μηνύσεις για κάποιους που αντιποιούνται την ιατρική ή κάποιους που αντιποιούνται ειδικότητα» τόνισε η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ.

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ιατρείο, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργο Μαζωνάκης, επανάλαβε πως πρόκειται για ένα παθολογικό ιατρείο συστεγαζόμενο με μία γιατρό άνευ ειδικότητας. «Εδώ μιλάμε για έναν παθολόγο ο οποίος μπορεί να κάνει πολύ συγκεκριμένες πράξεις. Είχε δηλώσει πολύ συγκεκριμένα μηχανήματα. Μηχανήματα οζονοθεραπείας. Ένα μηχάνημα Indigo, ένα μηχάνημα το οποίο ήταν για κάποια θεραπεία εντέρου κτλ., τα οποία θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι μέσα στα πλαίσια της ειδικότητας του γιατρού. Βεβαίως όλα αυτά θα διερευνηθούν. Δεν υπήρξε η γνωστοποίηση στον ιατρικό σύλλογο των μηχανημάτων της πλασμαφαίρεσης».

«Σκεφτείτε έναν ορθοπεδικό ο οποίος παίρνει ένα μηχάνημα το οποίο είναι καρδιολογικής φύσεως και αρχίσει και το λειτουργεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται λοιπόν ο έλεγχος από τον ιατρικό σύλλογο και δίνεται μια συγκεκριμένη άδεια. Δεν μπορεί ο γιατρός να αρχίσει να ασκεί όποια ειδικότητα θέλει. Υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι είναι αποδεκτοί βάσει πρωτοκόλλων επιστημονικών, τα οποία είναι αποδεκτά από τη γενική κοινότητα όλων των γιατρών. Αυτά τα ορίζει ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και πρωτόκολλα που ακολουθεί ο κάθε γιατρός σύμφωνα με την ειδικότητά του. Εδώ δεν υπήρχαν αυτά και γι’ αυτό αυτό που θα δούμε τις επόμενες ημέρες είναι τι θα αποφασίσει και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με πρόστιμα, με ποινικές ευθύνες –αν υπήρξε εξαπάτηση σε αυτή την περίπτωση» συμπλήρωσε η κ. Φραγκάκη.

«Ο καθένας μπορεί να αγοράσει όποιο μηχάνημα θέλει. Να το βάλει στο ιατρείο του. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Το θέμα είναι ότι αυτή η ιατρική πράξη (πλασμαφαίρεση) δεν έπρεπε να γίνεται σε ιατρείο. Αν δεν έχεις λοιπόν το μηχανισμό δίπλα σου να δράσει αμέσως, τον έχασες τον ασθενή» είπε από την πλευρά του ο Ανδρέας Φουστάνος.

«Νομίζω ότι πρέπει και ο κόσμος να ενημερωθεί και να προσέχει πολύ περισσότερο. Δεν πρέπει να παρασύρεται από αυτή τη διαφήμιση που βλέπει καθημερινά στο διαδίκτυο. Ο οποιοσδήποτε βγαίνει και του λέει ότι “έλα εδώ θα σου κάνω το θαύμα, εγώ θα σου κάνω εκείνο, εγώ θα σου κάνω το άλλο”. Αυτά όλα πρέπει να προσέχει ο κόσμος.

Πρέπει να ελέγχει πού πηγαίνει και βέβαια όταν πηγαίνει για κάποια σοβαρή παρέμβαση όπως η συγκεκριμένη, δεν πάει σε ένα ιατρείο. Πάει στα νοσοκομεία, που έχουν όλο τον εξοπλισμό για να μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε επιπλοκή μπορεί να προκύψει. Στην ιατρική μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε επιπλοκή ανά πάσα ώρα», πρόσθεσε ο πλαστικός χειρουργός και πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ.