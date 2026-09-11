Συνήγορος οικογένειας Μαζωνάκη στο enikos.gr: «Θα ζητήσουμε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο»

Την αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί της κλινικής στην Καρνεάδου, στην οποία πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, προανήγγειλε ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Της Ισμήνης Λέντζου

Μιλώντας στο enikos.gr το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) κ. Λυκούδης αναφέρθηκε στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, υποστηρίζοντας ότι το πόρισμα επιβεβαιώνει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε προϋπάρχον πρόβλημα με την καρδιά του.

Όπως ανέφερε, από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας.

«Επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς», δήλωσε ο Χαράλαμπος Λυκούδης στο enikos.gr.

«Ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη»

Ο δικηγόρος της οικογένειας υποστήριξε ότι η θέση της πλευράς του Γιώργου Μαζωνάκη είναι πως ο θάνατός του συνδέεται με την ιατρική πράξη ή τις ιατρικές πράξεις στις οποίες υποβλήθηκε.

«Η άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη ή τις ιατρικές πράξεις που έλαβε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι η πλασμαφαίρεση, την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, επικαλούνται οι κατηγορούμενοι. Παράλληλα, ωστόσο, δεν αποκλείεται να πρόκειται για κάποια άλλη ιατρική πράξη, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί.

«Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση, που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί», πρόσθεσε ο κ. Λυκούδης.

Στο επίκεντρο η αιτία του θανάτου

Μετά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η πλευρά της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά το ποινικό σκέλος της υπόθεσης.

Το βασικό ζήτημα που καλείται πλέον να διερευνήσει η Δικαιοσύνη είναι αν και σε ποιον βαθμό οι ιατρικές πράξεις που προηγήθηκαν του θανάτου συνδέονται αιτιωδώς με αυτόν και ποια ακριβώς ήταν η πράξη ή η παράλειψη που οδήγησε στο μοιραίο αποτέλεσμα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι δύο γιατροί που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση αντιμετωπίζουν μέχρι στιγμής την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σε κάθε περίπτωση, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.