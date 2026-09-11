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Αρχίζουν στις 28 Μαΐου οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2027 – Αναλυτικά το πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων του 2027 για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 28 και 29 Μαΐου 2027 αντίστοιχα, με τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα ΓΕΛ και τα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ να αποτελούν τα πρώτα μαθήματα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τις ημερομηνίες για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες των ΤΕΦΑΑ.

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Πανελλήνιες 2025
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2027 θα αρχίσουν στις 28 Μαΐου για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και στις 29 Μαΐου για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας.
  • Το πρόγραμμα των ΓΕΛ θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 4 Ιουνίου με μαθήματα όπως Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.
  • Για τα ΕΠΑΛ, η έναρξη είναι το Σάββατο 29 Μαΐου με Νέα Ελληνικά, ενώ οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από 14 έως 24 Ιουνίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη μάχη των Πανελληνίων Εξετάσεων θα ριχτούν το 2027 οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, με το υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει σήμερα το αναλυτικό πρόγραμμα.

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 28 και 29 Μαΐου 2027 για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, αντίστοιχα, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το πρόγραμμα για τα ΓΕΛ

Πιο αναλυτικά, πρώτο μάθημα, με το οποίο θα κάνουν «πρεμιέρα» οι Πανελλήνιες την Παρασκευή 28 Μαΐου, θα είναι, ως είθισται, η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και τα Νέα Ελληνικά για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Στη συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2027 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2027 οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις των υποψηφίων των ΓΕΛ θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2027, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 29 Μαΐου 2027 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, την Τρίτη 1η Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 3 έως και τις 12 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Τα ειδικά μαθήματα

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 14 έως και τις 24 Ιουνίου 2027. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 14 έως και τις 25 Ιουνίου 2027.

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