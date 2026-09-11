Ανδρέας Φουστάνος: Ο Ιατρικός Σύλλογος πρέπει να επεμβαίνει αυτεπαγγέλτως

Ο πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Φουστάνος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά και μίλησε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για τη λειτουργία των ιατρείων, τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο και την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους από τον Ιατρικό Σύλλογο.

«Εγώ επειδή είμαι 50 χρόνια γιατρός και 40 χρόνια στην ειδικότητά μου έχω ζήσει και έχω δει ό,τι έχει γίνει τα τελευταία αυτά 50 χρόνια. Παλαιότερα υπήρχε γιατρός ο οποίος δεν είχε ούτε καν την ειδικότητα του πλαστικού, ήταν αναισθησιολόγος, είχε κάνει ιατρείο στο Κολωνάκι και πήγαιναν όλοι και έκαναν παρεμβάσεις. Και η τηλεόραση του είχε δώσει εκπομπή και διαφημιζόταν. Κανένας δεν παρενέβη ποτέ να σταματήσει αυτή την κατάσταση» τόνισε ο κ. Φουστάνος.

«Όλα στηρίζονται στο να περιμένουμε ποιος θα κάνει καταγγελία. Δεν μπορεί να περιμένουμε ποιος θα κάνει καταγγελία. Ο Ιατρικός Σύλλογος πρέπει να επεμβαίνει αυτεπαγγέλτως και να κανονίζει ποιος είναι σωστός και ποιος δεν είναι σωστός και ποιος πρέπει να λειτουργεί. Και αυτό για να γίνει πρέπει να αλλάξουμε τα καταστατικά και να αλλάξει ολόκληρη η νοοτροπία» πρόσθεσε.

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Από την πλευρά της η Κατερίνα Φραγκάκη, νομική σύμβουλος του ΙΣΑ, σημείωσε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, και ότι υπάρχει Ειδική Τριμελής επιτροπή.

«Έχουμε 15.000 ιατρεία και λίγες επιτροπές, δυστυχώς, βάσει των δυνατοτήτων μας» ανέφερε, ενώ για το συγκεκριμένο ιατρείο σημείωσε ότι το 2025 το κλιμάκιο του ΙΣΑ πήγε για έλεγχο δύο φορές, όπως και το 2024, όμως τα μηχανήματα που χρησιμοποιούσαν για πλασμαφαίρεση δεν είχαν βρεθεί.

«Όταν μπαίνει μια Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, ώσπου να γνωστοποιήσει ποια είναι, τι θα κάνει κλπ, μπορούν, δυστυχώς να τα κρύψουν, έχουν χρόνο αντίδρασης.

Δεν είμαστε διωκτική αρχή. Δεν είναι αστυνομία ο Ιατρικός Σύλλογος που θα μπει μέσα και θα αρχίσει να κάνει τον έλεγχο όπως ξέρει» τόνισε η κ. Φραγκάκη.

Ο κ. Φουστάνος υπογράμμισε την ανάγκη να σταματήσει η διαφήμιση που παρασύρει τον κόσμο. «Αυτή η διαφήμιση είναι απαράδεκτη» τόνισε ο γνωστός πλαστικός χειρουργός με την κ. Φραγκάκη να συμπληρώνει πως χρειάζεται ειδικό πλαίσιο. «Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ένα κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, ο οποίος ορίζει ότι δεν επιτρέπεται η ιατρική διαφήμιση» ανέφερε.

Σχετικά με το Πειθαρχικό Συμβούλιο είπε ότι χειρίζονται έναν τεράστιο όγκο υποθέσεων. «Σε αυτή την περίπτωση ο Ιατρικός Σύλλογος, με τα ελάχιστα μέσα που έχει, έχει κάνει τα πάντα. Όμως δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να υπάρξουν ακόμα περισσότερο έλεγχοι. Να υπάρξουν όμως ειδικά κλιμάκια που θα βοηθούν τον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν έχουμε παράπονο από την αστυνομία. Κάθε φορά που έχουμε ζητήσει να συνδράμει, έχουν σφραγιστεί πάρα πολλά ιατρεία. Έχουν γίνει πολλές μηνύσεις για κάποιους που αντιποιούνται την ιατρική ή κάποιους που αντιποιούνται ειδικότητα» τόνισε η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ.

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ιατρείο, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργο Μαζωνάκης, επανάλαβε πως πρόκειται για ένα παθολογικό ιατρείο συστεγαζόμενο με μία γιατρό άνευ ειδικότητας. «Εδώ μιλάμε για έναν παθολόγο ο οποίος μπορεί να κάνει πολύ συγκεκριμένες πράξεις. Είχε δηλώσει πολύ συγκεκριμένα μηχανήματα. Μηχανήματα οζονοθεραπείας. Ένα μηχάνημα Indigo, ένα μηχάνημα το οποίο ήταν για κάποια θεραπεία εντέρου κτλ., τα οποία θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι μέσα στα πλαίσια της ειδικότητας του γιατρού. Βεβαίως όλα αυτά θα διερευνηθούν. Δεν υπήρξε η γνωστοποίηση στον ιατρικό σύλλογο των μηχανημάτων της πλασμαφαίρεσης».

«Σκεφτείτε έναν ορθοπεδικό ο οποίος παίρνει ένα μηχάνημα το οποίο είναι καρδιολογικής φύσεως και αρχίσει και το λειτουργεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται λοιπόν ο έλεγχος από τον ιατρικό σύλλογο και δίνεται μια συγκεκριμένη άδεια. Δεν μπορεί ο γιατρός να αρχίσει να ασκεί όποια ειδικότητα θέλει. Υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι είναι αποδεκτοί βάσει πρωτοκόλλων επιστημονικών, τα οποία είναι αποδεκτά από τη γενική κοινότητα όλων των γιατρών. Αυτά τα ορίζει ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και πρωτόκολλα που ακολουθεί ο κάθε γιατρός σύμφωνα με την ειδικότητά του. Εδώ δεν υπήρχαν αυτά και γι’ αυτό αυτό που θα δούμε τις επόμενες ημέρες είναι τι θα αποφασίσει και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με πρόστιμα, με ποινικές ευθύνες –αν υπήρξε εξαπάτηση σε αυτή την περίπτωση» συμπλήρωσε η κ. Φραγκάκη.

«Ο καθένας μπορεί να αγοράσει όποιο μηχάνημα θέλει. Να το βάλει στο ιατρείο του. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Το θέμα είναι ότι αυτή η ιατρική πράξη (πλασμαφαίρεση) δεν έπρεπε να γίνεται σε ιατρείο. Αν δεν έχεις λοιπόν το μηχανισμό δίπλα σου να δράσει αμέσως, τον έχασες τον ασθενή» είπε από την πλευρά του ο Ανδρέας Φουστάνος.

«Νομίζω ότι πρέπει και ο κόσμος να ενημερωθεί και να προσέχει πολύ περισσότερο. Δεν πρέπει να παρασύρεται από αυτή τη διαφήμιση που βλέπει καθημερινά στο διαδίκτυο. Ο οποιοσδήποτε βγαίνει και του λέει ότι “έλα εδώ θα σου κάνω το θαύμα, εγώ θα σου κάνω εκείνο, εγώ θα σου κάνω το άλλο”. Αυτά όλα πρέπει να προσέχει ο κόσμος.

Πρέπει να ελέγχει πού πηγαίνει και βέβαια όταν πηγαίνει για κάποια σοβαρή παρέμβαση όπως η συγκεκριμένη, δεν πάει σε ένα ιατρείο. Πάει στα νοσοκομεία, που έχουν όλο τον εξοπλισμό για να μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε επιπλοκή μπορεί να προκύψει. Στην ιατρική μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε επιπλοκή ανά πάσα ώρα», πρόσθεσε ο πλαστικός χειρουργός και πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ.