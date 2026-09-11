Γεωργιάδης για υπόθεση Μαζωνάκη: Θα συστήσουμε άμεσα Επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα δουλεύουν τέτοιου είδους κέντρα

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε τη σύσταση Επιτροπής για τη ρύθμιση της λειτουργίας ιδιωτικών κέντρων, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο. Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε την ύπαρξη «γκρίζων ζωνών» σε θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση και την ταχεία ανάπτυξη της ιατρικής αντιγήρανσης και μακροβιότητας που έχει ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών.

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Πολιτική

Ο Άδωνις Γεωργιάδης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε ότι «θα συστήσουμε άμεσα Επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα δουλεύουν τέτοιου είδους κέντρα», με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε επίσης ότι «υπάρχουν γκρίζες ζώνες σε θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση», ενώ τόνισε πως το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου 11 είχε νόμιμη άδεια για λειτουργία ως παθολογικό ιατρείο.
  • Σύμφωνα με τον υπουργό, «η αντιγήρανση, η μακροβιότητα… έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών», και θα προσπαθήσει να τα βάλει σε μια τάξη.

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«Θα συστήσουμε άμεσα Επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα δουλεύουν τέτοιου είδους κέντρα» τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, αναφερόμενος στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου είχε πάει για πλασμαφαίρεση.

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Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε επίσης ότι «υπάρχουν γκρίζες ζώνες σε θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση», ενώ τόνισε πως το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου 11 είχε νόμιμη άδεια για λειτουργία ως παθολογικό ιατρείο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, «η αντιγήρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιατρικής επιστήμης, το οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά απαγορεύεται να γίνεται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Η επιστήμη της ιατρικής, τα βλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιότητας κλπ. έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών. Γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Επ’ ευκαιρία αυτού καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη και αυτό θα προσπαθήσω».

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