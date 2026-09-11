Γεωργιάδης για υπόθεση Μαζωνάκη: Θα συστήσουμε άμεσα Επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα δουλεύουν τέτοιου είδους κέντρα

«Θα συστήσουμε άμεσα Επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα δουλεύουν τέτοιου είδους κέντρα» τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, αναφερόμενος στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου είχε πάει για πλασμαφαίρεση.

Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε επίσης ότι «υπάρχουν γκρίζες ζώνες σε θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση», ενώ τόνισε πως το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου 11 είχε νόμιμη άδεια για λειτουργία ως παθολογικό ιατρείο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, «η αντιγήρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιατρικής επιστήμης, το οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά απαγορεύεται να γίνεται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Η επιστήμη της ιατρικής, τα βλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιότητας κλπ. έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών. Γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Επ’ ευκαιρία αυτού καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη και αυτό θα προσπαθήσω».

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