Άνδρας απέδιδε τον πόνο στο πόδι σε τραυματισμό – Η ειδοποίηση στο κινητό που του άλλαξε τη ζωή

Για χρόνια, ένας άνδρας ζούσε με έναν επίμονο πόνο στο πόδι, τον οποίο θεωρούσε αποτέλεσμα της συστηματικής γυμναστικής και κάποιου πιθανού τραυματισμού από τις προπονήσεις. Παρότι κατά διαστήματα ο πόνος γινόταν ιδιαίτερα έντονος, ο 21χρονος δεν φανταζόταν ότι πίσω από το σύμπτωμα κρυβόταν κάτι πολύ πιο σοβαρό.

Ώσπου ένα απόγευμα, ενώ έπινε καφέ με τη μητέρα του, κοίταξε το κινητό του και διάβασε μια ειδοποίηση που του άλλαξε τη ζωή. Οι εξετάσεις είχαν επιβεβαιώσει ότι έπασχε από έναν σπάνιο καρκίνο.

Απέδιδε τον πόνο στην γυμναστική – Πώς έμαθε ότι είχε καρκίνο

Ο Cian Douglas υπέθετε ότι ένας επίμονος πόνος στο πόδι του οφειλόταν σε τραυματισμό από τη γυμναστική. Ο άνδρας με καταγωγή από το Λέστερσιρ της Αγγλίας γυμναζόταν τακτικά και για τρία ολόκληρα χρόνια απέδιδε τις ενοχλήσεις στις σκληρές προπονήσεις, πριν μάθει την σκληρή αλήθεια.

Τελικά, ο 21χρονος διαγνώστηκε με συνενωτικό σάρκωμα (synovial sarcoma) – μια σπάνια μορφή καρκίνου των μαλακών μορίων που προκαλείται από χρωμοσωμική αλλοίωση. Μέχρι σήμερα έχει υποβληθεί σε επτά χειρουργικές επεμβάσεις για την αφαίρεσή του.

Η περιπέτεια αυτή ανάγκασε τον δραστήριο νέο να μάθει ξανά να βαδίζει, με τη σοκαριστική διάγνωση να φτάνει στο κινητό του μέσω της εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), ενώ βρισκόταν σε μια καφετέρια με τη μητέρα του, Louise.

«Ήταν το απόλυτο σοκ», δήλωσε ο Cian. «Αμέσως κατέκλυσαν το μυαλό μου αμέτρητα συναισθήματα – κυρίως θλίψη, στεναχώρια και φόβος. Δεν μπορούσα να το επεξεργαστώ εκείνη τη στιγμή».

Όταν προσήλθαν στο νοσοκομείο για την επίσημη δια ζώσης ενημέρωση, οι γιατροί ζήτησαν συγγνώμη για το «λάθος» της αυτόματης ειδοποίησης μέσω της εφαρμογής και προχώρησαν στη συζήτηση για τις θεραπευτικές επιλογές.

Ο Cian, φοιτητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, αντιμετώπιζε πόνους στο πόδι για τρία χρόνια πριν από τη διάγνωση, ξεκινώντας από την ηλικία των 17 ετών.

«Πίστευα ότι ήταν απλώς ένας τραυματισμός»

«Είχα επισκεφθεί τους γιατρούς δύο φορές και, όταν ο πόνος γινόταν ανυπόφορος, πήγαινα σε εξωτερικά ιατρεία. Θεωρούσαν ότι επρόκειτο απλώς για βλάβη σε κάποιο νεύρο, καθώς δεν υπήρχε εμφανής αιτία.

Πήγαινα τακτικά στο γυμναστήριο και γνώριζα ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος τραυματισμού, οπότε υπέθεσα ότι απλώς είχα χτυπήσει. Δεν επηρέαζε ιδιαίτερα την καθημερινότητά μου, αλλά συχνά γινόταν πιο έντονος τη νύχτα, επηρεάζοντας τον ύπνο μου με οξείς πόνους που διαπέρασαν το πόδι μου», εξηγεί ο άνδρας.

Το σύμπτωμα που χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου

Τον Ιούνιο του 2024, ο Cian εντόπισε ένα εξόγκωμα (όγκο) στο δεξί του πόδι ενώ έκανε μασάζ για να ανακουφιστεί τον πόνο. Αναγκάστηκε να περιμένει μέχρι την επιστροφή του στο πανεπιστήμιο τον Σεπτέμβριο, όπου βρισκόταν ο προσωπικός του γιατρός, για να προχωρήσει σε εξετάσεις.

«Έχω διαβήτη τύπου 1 και χρησιμοποιώ αντλία ινσουλίνης στο πόδι μου. Ο γιατρός του πανεπιστημίου υπέθεσε αρχικά ότι η αντλία μπορεί να είχε προκαλέσει το εξόγκωμα. Όμως το εξόγκωμα δεν ήταν κοντά στην αντλία, οπότε ήξερα ότι δεν οφειλόταν εκεί. Επιπλέον, χρησιμοποιούσα την αντλία για χρόνια και δεν είχα εμφανίσει ποτέ κάτι παρόμοιο», εξηγεί ο ίδιος.

Η ειδοποίηση στο κινητό, το χειρουργείο και η προσπάθεια να περπατήσει ξανά

Παραπέμφθηκε για υπέρηχο, αλλά με τη λίστα αναμονής να αγγίζει τους δύο μήνες, η μητέρα του χρησιμοποίησε την ιδιωτική τους ασφάλεια υγείας για να κάνει την εξέταση ιδιωτικά. Ο υπέρηχος εντόπισε μια μάζα και ο Cian παραπέμφθηκε ξανά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) για μαγνητική τομογραφία και βιοψία.

Ο 21χρονος περιγράφει τη στιγμή που άλλαξε η ζωή του: «Η μητέρα μου είχε έρθει μαζί μου στο Μάντσεστερ για να είμαστε παρέα στο ραντεβού όπου θα μάθαινα τα αποτελέσματα. Ήμασταν σε μια καφετέρια, όταν 10 λεπτά πριν το ραντεβού έλαβα μια ειδοποίηση στο κινητό μου που με ενημέρωνε ότι είχα καρκίνο. Αυτό δεν ήταν πολύ άσχημο. Δεν πίστευα ότι θα ήταν καρκίνος, καθώς φίλοι και συγγενείς μου έλεγαν συνέχεια να μην ανησυχώ».

Ο Cian επέστρεψε στο πατρικό του για τη θεραπεία, ώστε να έχει τη στήριξη της οικογένειάς του, και ξεκίνησε θεραπεία στη μονάδα του Teenage Cancer Trust. Υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία για τέσσερις μήνες προκειμένου να συρρικνωθεί ο όγκος, καθώς και σε θεραπεία πρωτονιακής δέσμης [μια μορφή ακτινοθεραπείας].

«Επειδή ήμουν στο πανεπιστήμιο πριν τη διάγνωση, είχα συνηθίσει να έχω κάποια ανεξαρτησία. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, δυσκολευόμουν ακόμα και σε βασικά πράγματα, όπως το να περπατήσω ή να σταθώ όρθιος αρκετή ώρα για να μαγειρέψω. Ήταν δύσκολα.

Το πλάνο ήταν να περνάω μία εβδομάδα στο νοσοκομείο κάνοντας χημειοθεραπεία, δύο εβδομάδες στο σπίτι και μετά να ξεκινάω ξανά. Όμως, μετά την εβδομάδα της θεραπείας, έμενα στο σπίτι μόνο για 1-2 ημέρες πριν εμφανίσω ουδετεροπενική σήψη. Έτσι επέστρεφα αμέσως στο νοσοκομείο για νοσηλεία για άλλη μία εβδομάδα, καθώς ήμουν πάρα πολύ βαριά».

Το χειρουργείο των 7 ωρών και η αποκατάσταση

Τον Μάιο του 2025, υποβλήθηκε σε μια επτάωρη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου. Ο Cian θυμάται: «Έπρεπε να αφαιρέσουν μεγάλο μέρος του μυός μου, να τρυπήσουν το ισχίο μου και να αφαιρέσουν τμήμα της άρθρωσης. Είχα μια τομή από το ισχίο μέχρι το γόνατο.

Παρουσίασα πολλές επιπλοκές και συνεχή μικρόβια, με αποτέλεσμα να χρειαστούν έξι επιπλέον χειρουργικές επεμβάσεις για τον καθαρισμό του τραύματος. Έπρεπε να κάνω φυσικοθεραπείες και να μάθω να περπατάω από την αρχή, κάτι που πήρε περίπου έξι μήνες. Ήταν μια επίπονη διαδικασία — οι χειρουργοί είχαν αφαιρέσει τους δύο από τους τέσσερις κεφάλους του τετρακεφάλου μου και είχαν μεταφέρει έναν από αυτούς σε διαφορετικό σημείο.

Αυτό το έκανε εξαιρετικά δύσκολο, καθώς έπρεπε ουσιαστικά να μάθω να χρησιμοποιώ τους υπόλοιπους μύες για να με στηρίζουν στο περπάτημα, προσπαθώντας ταυτόχρονα να μην ενεργοποιώ τον μυ που είχε μετακινηθεί κοντά στο ισχίο.

Ήταν μια πολύ παράξενη εμπειρία. Χρειάστηκε λίγο περισσότερο από ένας χρόνος για να αναρρώσω πλήρως, αλλά και πάλι, έχω μόνιμη αναπηρία και δεν θα μπορέσω ποτέ να επιστρέψω στην κατάσταση που ήμουν πριν».

Η ψυχολογική υποστήριξη και η σημασία της ενσυναίσθησης

Ο Cian είχε τη στήριξη του Teenage Cancer Trust καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας του, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό για την ψυχική του υγεία. «Ανησυχούσα πραγματικά για το ενδεχόμενο να πεθάνω, αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω γι’ αυτό στους γονείς μου γιατί δεν ήθελα να τους αγχώσω. Ήταν ανακουφιστικό που μπορούσα να μιλήσω στην Claire, μια εξειδικευμένη νοσηλεύτρια.

Όταν προσπαθούσα να πω σε φίλους και συγγενείς ότι φοβόμουν, εκείνοι μου έλεγαν απλά ότι όλα θα πάνε καλά. Πίστευα ότι το έκαναν για να με καθησυχάσουν, αλλά αυτό με έκανε να νιώθω χειρότερα, γιατί στην πραγματικότητα δεν γνώριζαν τι θα μου συνέβαινε.

Η Claire δεν το έκανε αυτό. Επιβεβαίωνε τα συναισθήματά μου και με βοηθούσε να τα διαχειριστώ. Με άκουγε, με παρηγορούσε και μου έδινε συμβουλές. Το να της μιλάω και να τα βγάζω όλα από μέσα μου με βοήθησε απίστευτα», εξηγεί ο ίδιος.

Η μετάσταση στους πνεύμονες και η στιγμή που πήρε το πτυχίο του

Οι πρόσφατες εξετάσεις του άνδρα έδειξαν ότι ο καρκίνος έχει κάνει μετάσταση στους πνεύμονες, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάστασή του. «Ήμουν στο τελευταίο έτος του πανεπιστημίου όταν διαγνώστηκα. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο, καθώς είχα αφιερώσει δυόμισι χρόνια από τη ζωή μου διαβάζοντας σκληρά, και ξαφνικά φοβόμουν ότι δεν θα έπαιρνα ποτέ το πτυχίο μου. Ήταν επώδυνο να βλέπω τους φίλους μου και την αδερφή μου να αποφοιτούν τη χρονιά που έπρεπε να αποφοιτήσω κι εγώ. Νιώθω ότι έμεινα πίσω», προσθέτει ο Cian.

Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, ο Cian κατάφερε να επιστρέψει στις σπουδές του και αποφοίτησε τον Ιούλιο. Σήμερα παραμένει αισιόδοξος για το μέλλον, ενώ οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν την πορεία της υγείας του.