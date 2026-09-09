Η συγκλονιστική ιστορία 22χρονης που διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο – Το επίμονο σύμπτωμα στα αυτιά που δεν υποχωρούσε

Αυτό που έμοιαζε με ένα συνηθισμένο πρόβλημα μετά από μια πτήση εξελίχθηκε σε έναν εφιάλτη για μια 22χρονη μητέρα. Η Aida Burkins παρατήρησε ότι τα αυτιά της δεν μπορούσαν να «ξεβουλώσουν» μετά την προσγείωση, χωρίς να φαντάζεται ότι το σύμπτωμα θα ήταν μόνο η αρχή. Μήνες αργότερα, η επιδείνωση της ακοής, οι εμβοές, η αιμορραγία και η έντονη κόπωση οδήγησαν σε περισσότερες εξετάσεις και τελικά σε μια διάγνωση που κανείς δεν περίμενε λόγω της ηλικίας της.

Η περιπέτεια μιας 22χρονης που διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο

Η Aida Burkins πέρασε εννέα μήνες αναζητώντας απαντήσεις, αφότου ένα παράξενο σύμπτωμα εμφανίστηκε τον Μάιο του περασμένου έτους, σηματοδοτώντας την αρχή μιας ραγδαίας επιδείνωσης της υγείας της. Στην πορεία ανακάλυψε ότι έπασχε από μια σπάνια μορφή καρκίνου που άφησε άναυδους τους γιατρούς.

Όπως εξήγησε η Aida, όλα ξεκίνησαν μετά από μια πτήση προς το Σικάγο του Ιλινόις από το σπίτι της στο Χέμετ της Καλιφόρνια, όταν συνειδητοποίησε ότι τα αυτιά της δεν «ξεβούλωναν» μετά την προσγείωση. Όπως γνωρίζει όποιος ταξιδεύει με αεροπλάνο, αυτό συμβαίνει συχνά στους επιβάτες λόγω των διακυμάνσεων της ατμοσφαιρικής πίεσης. Σύμφωνα με τους ειδικούς της Boots Hearingcare, εάν τα αυτιά σας δεν ξεβουλώνουν, μπορεί να ευθύνονται διάφοροι παράγοντες — όπως η δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας, η ρινική συμφόρηση ή η συσσώρευση κυψελίδας (κεριού).

«Συνιστάται να αποφεύγετε τις βίαιες προσπάθειες να ξεβουλώσετε τα αυτιά σας, καθώς αυτό μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα. Αντίθετα, δοκιμάστε τεχνικές όπως η κατάποση, το χασμουρητό ή το μάσημα τσίχλας για να βοηθήσετε τη φυσική εξίσωση της πίεσης», εξηγούν οι ειδικοί, τονίζοντας πως αν το σύμπτωμα επιμένει ή συνοδεύεται από πόνο, πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό.

Στην περίπτωση της 22χρονης, η ακοή της άρχισε να επιδεινώνεται δραματικά, ενώ παράλληλα νιώθει διαρκή κόπωση και έχασε σημαντικό βάρος. «Άρχισα να έχω αιμορραγία στο λαιμό μου, με το αίμα να βγαίνει από τη μύτη μου μόνο όταν έσκυβα προς τα εμπρός σε γωνία 90 μοιρών. Η ακοή μου χειροτέρευε συνεχώς, άρχισα να κουράζομαι υπερβολικά και έχανα βάρος».

Τα συμπτώματα πριν τη διάγνωση του καρκίνου

Σε ανάρτηση στο TikTok, η γυναίκα περιέγραφε τα συμπτώματα που βίωσε εξηγώντας ότι «στην κυριολεξία πνιγόταν από την ποσότητα του αίματος που έτρεχε στο λαιμό της». Η Aida ισχυρίζεται ότι οι γιατροί αρχικά της είπαν πως η ενόχληση που ένιωθε θα υποχωρούσε, ωστόσο η ίδια συνέχισε να εκδηλώνει μια σειρά από ανησυχητικά συμπτώματα.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι η παράξενη αιμορραγία προκαλούνταν από μια μάζα που έκλεινε την ευσταχιανή σάλπιγγα (ένας μικρός σωλήνας που συνδέει το μέσο αυτί με το πίσω μέρος της μύτης και του λαιμού). Έτσι, επισκέφθηκε έναν Ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ) για περαιτέρω εξετάσεις. Εκείνο το διάστημα αντιμετώπιζε υπόκωφη ακοή και έναν διαρκή «βόμβο» (εμβοές) στα αυτιά της.

Ο γιατρός την ενημέρωσε ότι οι αμυγδαλές/κρεατάκια της ήταν ερεθισμένες και έπρεπε να αφαιρεθούν. Αν και εξέφρασε υποψίες για καρκίνο, θεώρησε το σενάριο αμφίβολο λόγω του νεαρού της ηλικίας της (22 ετών).

Στη συνέχεια, η αριστερή πλευρά του λαιμού της πρήστηκε υπερβολικά, ωθώντας τους γιατρούς να προχωρήσουν σε βιοψία. Η ίδια ανέφερε πως ο γιατρός της ομολόγησε ότι «δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο». Η αξονική τομογραφία (CT scan) έδειξε διογκωμένους λεμφαδένες παντού, ακόμα και στη βάση του κρανίου της.

Η διάγνωση του καρκίνου

Τον Φεβρουάριο, μετά από μήνες εξετάσεων, η Aida διαγνώστηκε με ρινικό/ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα (NPC).

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) εξηγεί ότι αυτή η σπάνια μορφή καρκίνου προσβάλλει το τμήμα του λαιμού που συνδέει το πίσω μέρος της μύτης με το πίσω μέρος του στόματος (φάρυγγας).

Τα συμπτώματα του ρινοφαρυγγικού καρκίνου περιλαμβάνουν:

Εξόγκωμα/πρήξιμο στον λαιμό που δεν υποχωρεί

Απώλεια ακοής (συνήθως μόνο στο ένα αυτί)

Εμβοές (βουητό στα αυτιά)

Βουλωμένη μύτη & αιμορραγίες από τη μύτη (ρινορραγία)

Πονοκεφάλους και διπλωπία (διπλή όραση)

«Ήταν εφιαλτικό»

Οι ασθενείς που διαγιγνώσκονται με ρινοφαρυγγικό καρκίνο υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία — θεραπείες στις οποίες υποβλήθηκε και η Aida. Το χειρουργείο σπάνια αποτελεί επιλογή λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στην προσβεβλημένη περιοχή.

Περιγράφοντας τη στιγμή της διάγνωσης, η νεαρή μητέρα είπε: «Όταν άκουσα ότι έχω καρκίνο, το μόνο που σκέφτηκα ήταν ότι δεν θα μπορέσω να δω τα παιδιά μου να μεγαλώνουν. Ήταν εφιαλτικό».

Παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 22 ετών, θέλει να υπενθυμίσει σε όλους ότι «ο καρκίνος δεν κάνει διακρίσεις λόγω ηλικίας». Παροτρύνει όσους αντιμετωπίζουν παρόμοια ανεξήγητα συμπτώματα να επιμένουν και να διεκδικούν ιατρικές απαντήσεις.

Σήμερα, οι γιατροί είναι αισιόδοξοι ότι η Aida θα απαλλαγεί από τον καρκίνο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας της: «Ο όγκος συρρικνώνεται και ανταποκρίνεται θετικά στη θεραπεία».