Έλον Μασκ: «Ήθελε μια λεγεώνα παιδιών πριν από τον εμφύλιο» – Οι αποκαλύψεις της πρώην συντρόφου του που προκαλούν συζητήσεις

Στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, βρέθηκε ο Έλον Μασκ, με αφορμή την πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ του Άλεξ Γκίμπνεϊ. Η προβολή της ταινίας, συνοδεύτηκε από αποκαλύψεις της πρώην συντρόφου του, Άσλεϊ Σεντ Κλερ, η οποία κατηγόρησε τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, για εσκεμμένη καλλιέργεια διχαστικού κλίματος μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter).

«Mια λεγεώνα παιδιών πριν από τον εμφύλιο»

Η Σεντ Κλερ, με την οποία ο Μασκ απέκτησε παιδί το 2024, αποκάλυψε ότι ο επιχειρηματίας, της είχε στείλει γραπτό μήνυμα, δηλώνοντας πως επιθυμούσε να αποκτήσει μαζί της «μια λεγεώνα παιδιών πριν από τον εμφύλιο πόλεμο». Η ίδια ισχυρίστηκε επίσης, ότι η πλευρά του Μασκ, της προσέφερε 40 εκατομμύρια δολάρια εφάπαξ και μηνιαίο επίδομα 100.000 δολαρίων, προκειμένου να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας, πρόταση που αποσύρθηκε, όταν την αρνήθηκε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για τη συμπεριφορά του στην πλατφόρμα X, τονίζοντας, ότι τροφοδοτεί εντάσεις, που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και προειδοποίησε πως, αν η δραστηριότητα αυτή δεν ρυθμιστεί, οι συνέπειες μπορεί να αποβούν καταστροφικές.

Η ψυχογραφία και οι πολιτικές τοποθετήσεις

Ο σκηνοθέτης Άλεξ Γκίμπνεϊ, σχολιάζοντας την προσωπικότητα του Μασκ, απέδωσε την εμμονή του, με την πιθανή κατάρρευση του πολιτισμού στα τραύματα της παιδικής του ηλικίας, στη Νότια Αφρική. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη διαδρομή του ως την κλασική περίπτωση, ενός ανθρώπου που διογκώνει την αξία των μετοχών των επιχειρήσεών του, για να αυξήσει τον πλούτο και την επιρροή του.

The teaser for Alex Gibney’s Musk documentary is out, and it already looks like the hit piece Elon predicted. It begins by calling Elon Musk “the greatest living inventor,” but then quickly turns him into a villain. In less than 50 seconds, the agenda is obvious. This looks… pic.twitter.com/dqrvcmR1k7 — DogeDesigner (@cb_doge) September 8, 2026

Η δημόσια παρουσία του Μασκ, συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις, καθώς χρησιμοποιεί σταθερά το X, για να προωθεί τις πολιτικές του απόψεις, όπως συνέβη πρόσφατα με την ανοιχτή υποστήριξή του στα εκλογικά αποτελέσματα, του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD).

Ποιος είναι ο Έλον Μασκ: Η διαδρομή και οι αμφιλεγόμενες θεωρίες του

Η τεχνολογική αυτοκρατορία: Γεννημένος το 1971 στη Νότια Αφρική, ο Μασκ εξελίχθηκε σε έναν από τους πλέον επιδραστικούς επιχειρηματίες της εποχής μας. Είναι ο ιδρυτής της SpaceX, διευθύνων σύμβουλος της Tesla, καθώς και ιδρυτής ή συνιδρυτής εταιρειών τεχνολογίας αιχμής, όπως η Neuralink (διεπιδραστικές συσκευές εγκεφάλου-υπολογιστή) και η The Boring Company.

Η δημογραφική κατάρρευση: Μία από τις μεγαλύτερες εμμονές του Μασκ, είναι ο κίνδυνος υπογεννητικότητας. Θεωρεί ότι η μείωση του πληθυσμού, αποτελεί την μεγαλύτερη απειλή για τον πολιτισμό από την υπερθέρμανση του πλανήτη, γεγονός που εξηγεί εν μέρει την επιλογή του, να αποκτήσει πολλούς απογόνους (έχει επιβεβαιώσει τουλάχιστον 14 παιδιά με διαφορετικές συντρόφους).

‘His most complicated relationship is with the truth,’ says Musk’s former partner and the mother of one of his many children. https://t.co/grP14fcDuN — Times LIVE (@TimesLIVE) September 8, 2026

Ο «Αποικισμός» του Άρη: Κεντρικός στόχος της SpaceX και του ίδιου, είναι να καταστήσει την ανθρωπότητα «πολυπλανητικό είδος». Θεωρεί ότι η δημιουργία μιας αυτόνομης αποικίας στον Άρη, είναι η μόνη ασφαλιστική δικλείδα για την επιβίωση του ανθρώπινου γένους, σε περίπτωση μιας παγκόσμιας καταστροφής στη Γη.

Η εξαγορά του X και η «απόλυτη ελευθερία λόγου»: Το 2022 εξαγόρασε το Twitter έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετονομάζοντάς το σε X.

Δήλωσε υπέρμαχος της απόλυτης ελευθερίας της έκφρασης, επαναφέροντας αμφιλεγόμενους λογαριασμούς, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις από ρυθμιστικές Αρχές και αναλυτές, για αύξηση της ρητορικής μίσους και της παραπληροφόρησης.

Πηγή: The Guardian